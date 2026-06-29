Hà Nội đã hội đủ các điều kiện để tăng trưởng bứt phá

Sáng 29/6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026. Dự hội nghị có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo thành phố Hà Nội, các Đại sứ, trưởng đại diện các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam và đại diện các định chế tài chính, các tập đoàn kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương đã tới dự Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026.

Hà Nội đã hội tụ đầy đủ những điều kiện để bước vào một chặng đường phát triển mới

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh: Là Thủ đô của cả nước, trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước, Hà Nội nhận thức sâu sắc trách nhiệm tiên phong trong cụ thể hóa các chủ trương chiến lược của Đảng và Nhà nước; tiên phong đổi mới mô hình tăng trưởng; kiến tạo những động lực phát triển mới; phát huy vai trò là cực tăng trưởng của vùng Đồng bằng sông Hồng và của cả nước; đóng góp ngày càng lớn vào sự nghiệp phát triển nhanh, bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Chính vì vậy, Hội nghị hôm nay đánh dấu bước khởi đầu của quá trình tổ chức thực hiện Quy hoạch Thủ đô trong bối cảnh Hà Nội đã hội tụ đầy đủ những điều kiện để bước vào một chặng đường phát triển mới.

"Sự hội tụ của tầm nhìn dài hạn, nền tảng thể chế mới và quyết tâm đổi mới mạnh mẽ của Thành phố đã mở ra những điều kiện thuận lợi để Hà Nội hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại; trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, tài chính, thương mại, dịch vụ và kết nối quốc tế có sức cạnh tranh cao trong khu vực.

Hà Nội kiên định xây dựng nền hành chính kiến tạo và phục vụ; chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; lấy hiệu quả thực thi làm thước đo năng lực của bộ máy; quán triệt tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm: “Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”, ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng cho biết, Hội nghị hôm nay mở đầu cho quá trình đưa Quy hoạch vào cuộc sống; phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách mới; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để thực hiện các mục tiêu phát triển của Thủ đô. Quy hoạch chỉ thực sự có ý nghĩa khi được hiện thực hóa bằng những công trình, những dự án và những kết quả phát triển cụ thể. Vì vậy, điều cộng đồng doanh nghiệp quan tâm hôm nay không phải chỉ là tầm nhìn của Quy hoạch, mà là những nền tảng Hà Nội đã chuẩn bị để biến tầm nhìn đó thành hiện thực.

Với tinh thần đó, Hà Nội đang tập trung xây dựng những nền tảng phát triển mới; kiến tạo những động lực tăng trưởng mới; hoàn thiện môi trường đầu tư ngày càng minh bạch, ổn định và thuận lợi; cùng cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư đóng góp thiết thực vào khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ngay trong quá trình xây dựng Quy hoạch, Thành phố đã đồng thời chuẩn bị các điều kiện về thể chế, hạ tầng, nguồn lực và phương thức quản trị để khi Quy hoạch được công bố có thể nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Hà Nội nhận thức rõ rằng, đối với cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư, một bản quy hoạch dù có tầm nhìn đến đâu cũng chỉ thực sự có giá trị khi tạo dựng được niềm tin về khả năng tổ chức thực hiện. Niềm tin đó không được tạo nên bằng những cam kết chung chung, mà bằng năng lực thực thi của chính quyền, bằng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và có khả năng dự báo, bằng việc mọi khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp đều được tiếp nhận, tháo gỡ kịp thời và bằng những dự án thành công trên thực tế.

Chính vì vậy, trong những năm qua, Hà Nội không chỉ tập trung duy trì tăng trưởng kinh tế, mà quan trọng hơn là chủ động tạo lập những nền tảng phát triển mới để chuẩn bị cho một giai đoạn phát triển có chất lượng cao hơn, bền vững hơn và có sức cạnh tranh cao hơn.

Ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cam kết Hà Nội luôn là một chính quyền kiến tạo phát triển, hành động quyết liệt, đồng hành thực chất và phục vụ hiệu quả.

Phát triển hạ tầng chiến lược là đột phá, ưu tiên hàng đầu

Theo ông Vũ Đại Thắng, Hà Nội xác định phát triển hạ tầng chiến lược là một trong những đột phá ưu tiên hàng đầu, là nền tảng để mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo dư địa tăng trưởng mới cho Thủ đô trong nhiều thập niên tới. Đây cũng là giai đoạn Thành phố triển khai đồng thời khối lượng đầu tư hạ tầng lớn nhất từ trước đến nay.

Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị, tạo bước chuyển căn bản trong phát triển hệ thống giao thông công cộng khối lượng lớn, từng bước định hình mô hình đô thị hiện đại theo định hướng phát triển giao thông công cộng (TOD). Cùng với đó, hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược như các tuyến đường vành đai, các cầu vượt sông Hồng, các trục giao thông hướng tâm, các công trình phòng, chống ngập, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng số đang được triển khai quyết liệt, nhiều dự án đạt và vượt tiến độ, tạo động lực mở ra những không gian phát triển mới của Thủ đô.

Cùng với đó, Thành phố đang triển khai các chương trình phát triển nhà ở, thúc đẩy đô thị hóa, phát triển các khu đô thị đa mục tiêu, nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; đầu tư đồng bộ hạ tầng giáo dục, y tế, văn hóa; phát triển hạ tầng số, các trung tâm đổi mới sáng tạo, các công trình môi trường và nhiều dự án hạ tầng kỹ thuật trọng điểm.

"Chúng tôi tin rằng, khi các dự án hạ tầng chiến lược này được hoàn thành, Hà Nội sẽ không chỉ giải quyết những điểm nghẽn về giao thông và đô thị, mà còn hình thành một cấu trúc phát triển mới, kết nối hiệu quả các cực tăng trưởng, nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư và tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt cho Thủ đô trong khu vực. Điều đó khẳng định quyết tâm của Hà Nội chuyển hóa quy hoạch thành hiện thực, chuyển hóa lợi thế thể chế thành động lực phát triển và chuyển hóa tiềm năng thành những giá trị phát triển cụ thể cho Thủ đô", ông Vũ Đại Thắng cho biết.

Hà Nội cam kết luôn là một chính quyền kiến tạo phát triển

Ông Vũ Đại Thắng cho biết, Hà Nội xây dựng nền hành chính kiến tạo, liêm chính, chuyên nghiệp và phục vụ; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; lấy chất lượng điều hành và hiệu quả thực thi làm thước đo năng lực của bộ máy. Hà Nội hiểu rằng, đối với doanh nghiệp, thời gian cũng chính là nguồn lực và là chi phí. Vì vậy, cải cách thủ tục hành chính không chỉ là yêu cầu của quản trị nhà nước mà còn là giải pháp trực tiếp để nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Mục tiêu xuyên suốt của Hà Nội là giảm thời gian, giảm chi phí, giảm rủi ro cho doanh nghiệp; nâng cao tính công khai, minh bạch, tính ổn định và hiệu quả thực thi của bộ máy hành chính; tạo dựng môi trường đầu tư thông thoáng, an toàn và có khả năng dự báo cao.

Ba động lực về thể chế, hạ tầng và đổi mới quản trị đang tạo nền tảng để Quy hoạch Thủ đô nhanh chóng đi vào cuộc sống, đồng thời mở ra những không gian phát triển mới, những thị trường mới và những cơ hội đầu tư mới.

Quy hoạch Thủ đô xác lập mô hình phát triển đa trung tâm, đa cực, đa tầng, phát triển theo định hướng giao thông công cộng khối lượng lớn; khai thác hiệu quả không gian trên cao, không gian ngầm và không gian số; hình thành các cực tăng trưởng mới, các trung tâm đổi mới sáng tạo, tài chính, thương mại, logistics và công nghiệp công nghệ cao.

Các đại biểu tham quan mô hình Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Đây là bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển của Hà Nội: từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển dựa trên chất lượng, hiệu quả, đổi mới sáng tạo và sức cạnh tranh; từ khai thác các lợi thế sẵn có sang chủ động kiến tạo những lợi thế mới.

Trên cơ sở đó, Thành phố ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao và khả năng lan tỏa lớn, gồm hạ tầng giao thông chiến lược; phát triển đô thị theo mô hình TOD; công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu; các khu công nghiệp thế hệ mới; logistics thông minh; năng lượng sạch; kinh tế tuần hoàn; công nghiệp văn hóa; du lịch; y tế và giáo dục chất lượng cao.

Đây là những lĩnh vực có khả năng tạo ra các động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng sống của người dân và năng lực cạnh tranh của Thủ đô trong dài hạn.

"Những nền tảng phát triển mới đang tạo cho Hà Nội lợi thế để bứt phá trong thời gian tới. Thành phố mong muốn cùng cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư chuyển hóa những lợi thế đó thành những dự án có giá trị, những công trình có ý nghĩa lâu dài và những động lực tăng trưởng mới, góp phần thực hiện Quy hoạch Thủ đô và khát vọng phát triển đất nước.

Hà Nội mong muốn đồng hành với những nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn, có năng lực quản trị hiện đại và có trách nhiệm xã hội; cùng Thành phố xây dựng những không gian phát triển mới, những ngành kinh tế mới và những động lực tăng trưởng mới", Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết.

Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, ông Vũ Đại Thắng cam kết Hà Nội luôn là một chính quyền kiến tạo phát triển, hành động quyết liệt, đồng hành thực chất và phục vụ hiệu quả. Thành phố sẽ tiếp tục đổi mới tư duy quản trị; nâng cao năng lực thực thi; giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính; xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, an toàn và thuận lợi để mỗi nhà đầu tư khi lựa chọn Hà Nội đều có thể yên tâm phát triển lâu dài và bền vững.

Tại Hội nghị, Thành phố Hà Nội đã công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư trên các lĩnh vực trọng điểm; đồng thời trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong nước và quốc tế.

Những dự án và thỏa thuận hợp tác này bổ sung nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, đồng thời thể hiện niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư và triển vọng phát triển của Hà Nội.