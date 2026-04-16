Hà Nội đối thoại, tháo gỡ điểm nghẽn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Sáng 16/4, UBND thành phố Hà Nội tổ chức “Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố năm 2026”. Hội nghị là hoạt động quan trọng của Thành phố nhằm triển khai các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và là dịp để lãnh đạo Thành phố trực tiếp lắng nghe, tháo gỡ những “điểm nghẽn”, tạo xung lực mới cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố phát triển bền vững.

Tham dự Hội nghị có khoảng 200 đại biểu là lãnh đạo UBND Thành phố; các Sở, ngành, đơn vị liên quan thuộc Thành phố; đại diện các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp, ngành nghề trên địa bàn Thành phố; các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang đầu tư, hoạt động sản xuất - kinh doanh trên địa bàn Thành phố… Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu chủ trì buổi đối thoại.

Toàn cảnh Hội nghị đối thoại

Thông tin từ UBND thành phố Hà Nội cho biết, dù nền kinh tế vẫn đối mặt với nhiều thách thức từ bên ngoài nhưng thành phố Hà Nội đã đạt những kết quả tích cực về tình hình kinh tế - xã hội của Thủ đô trong 3 tháng đầu năm 2026 với sự đóng góp tích cực, vai trò hạt nhân đổi mới, lực lượng nòng cốt của khu vực kinh tế tư nhân.

Tăng trưởng GRDP: ước tăng 7,87%, mức tăng cao trong nhiều năm gần đây. Tổng thu ngân sách Nhà nước: đạt 255,0 nghìn tỷ đồng, đạt 39,2% dự toán và tăng 1,8% so với cùng kỳ năm 2025. Phát triển doanh nghiệp mới: cấp giấy chứng nhận cho 9.033 doanh nghiệp thành lập mới với vốn đăng ký 168,5 nghìn tỷ đồng, tăng 33,4% về số lượng và gấp 3,3 lần về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2025. Đầu tư nước ngoài (FDI): thu hút 478,9 triệu USD, đi kèm với việc số hóa 100% quy trình cấp phép đầu tư. Tính chung quý I năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 252,0 nghìn tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước.

Hà Nội cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu cho biết, Hội nghị diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa lịch sử, gắn với thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - dấu mốc khởi đầu của “kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, cùng với thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Những sự kiện này tiếp tục khẳng định niềm tin, sự đồng thuận và ủng hộ của cử tri, nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh, Hội nghị không chỉ nhằm cung cấp thông tin về tình hình, chủ trương, chính sách, mà quan trọng hơn là diễn đàn để Thành phố lắng nghe trực tiếp ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp. Qua đó, kịp thời nhận diện những khó khăn, vướng mắc, “điểm nghẽn” cần tháo gỡ một cách thực chất, hiệu quả.

Đồng thời, đây cũng là hoạt động cụ thể nhằm triển khai đồng bộ các chủ trương lớn của Trung ương về phát triển doanh nghiệp và các thành phần kinh tế, trong đó có Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết số 79-NQ/TW về nâng cao hiệu quả kinh tế nhà nước.

Đề cập bối cảnh năm 2026, ông Nguyễn Xuân Lưu cho biết tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường; căng thẳng địa chính trị kéo dài đã tác động trực tiếp đến giá năng lượng, chuỗi cung ứng toàn cầu và môi trường đầu tư kinh doanh, tạo áp lực lớn đối với doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu phát biểu khai mạc hội nghị đối thoại.

Trong bối cảnh đó, Hà Nội đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đạt nhiều kết quả tích cực trong quý I-2026. Tăng trưởng GRDP ước đạt 7,87%, ở mức cao so với nhiều năm gần đây. Thu ngân sách đạt hơn 260.700 tỷ đồng, bằng 40,1% dự toán; chi ngân sách địa phương đạt hơn 52.200 tỷ đồng.

Cùng với đó, thu hút đầu tư nước ngoài đạt gần 480 triệu USD. Thành phố cấp đăng ký cho hơn 9.000 doanh nghiệp thành lập mới, với vốn đăng ký tăng mạnh so với cùng kỳ. Khu vực thương mại, dịch vụ tiếp tục khởi sắc khi tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trên 11%.

“Những kết quả trên có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa - lực lượng năng động, linh hoạt, đóng vai trò nòng cốt trong nền kinh tế Thủ đô”, ông Nguyễn Xuân Lưu ghi nhận, đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám vượt khó của đội ngũ doanh nhân.

Tuy nhiên, lãnh đạo Thành phố cũng thẳng thắn nhìn nhận, kết quả đạt được mới là bước đầu, chưa đáp ứng yêu cầu bứt phá. Một số động lực tăng trưởng chưa phát huy hết tiềm năng; doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận vốn, đất đai, mặt bằng sản xuất; chi phí đầu vào tăng cao. Bên cạnh đó, ở một số lĩnh vực, thủ tục hành chính còn chậm, việc tổ chức thực hiện chưa quyết liệt, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thành phố coi hiệu quả phục vụ doanh nghiệp là thước đo năng lực điều hành

Ông Nguyễn Xuân Lưu cho biết, Thành phố xác định chuyển mạnh từ tư duy “quản lý” sang “kiến tạo và phục vụ”, lấy doanh nghiệp làm trung tâm của quá trình phát triển, coi hiệu quả phục vụ doanh nghiệp là thước đo năng lực điều hành của chính quyền. Thời gian tới, Hà Nội sẽ tập trung hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại; khơi thông nguồn lực; thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đặc biệt, Luật Thủ đô (sửa đổi) dự kiến được Quốc hội khóa XVI thông qua trong kỳ họp thứ nhất này, với một số nội dung có hiệu lực từ ngày 1-5 và toàn diện từ ngày 1/7. Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ tạo cơ chế, phân quyền mạnh mẽ cho thành phố trong quản lý, điều hành. Thành phố mong muốn cộng đồng doanh nghiệp chủ động nghiên cứu, tham gia góp ý để các chính sách khi ban hành thực sự sát thực tiễn, hiệu quả, nhất là trong các lĩnh vực tín dụng, tài chính, đất đai, thủ tục hành chính.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương nâng cao trách nhiệm, trực tiếp lắng nghe, đối thoại và giải quyết kịp thời kiến nghị của doanh nghiệp; không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, né tránh; không để doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần cho một thủ tục hành chính. Trách nhiệm người đứng đầu sẽ được đánh giá trên cơ sở kết quả giải quyết công việc và mức độ hài lòng của doanh nghiệp.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, lãnh đạo Thành phố mong muốn tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ; tuân thủ pháp luật, minh bạch trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; đồng thời tích cực tham gia góp ý, xây dựng chính sách, đồng hành cùng thành phố trong quá trình phát triển.

“Thành phố cũng mong muốn tiếp tục nhận được các ý kiến thẳng thắn, thực chất từ cộng đồng doanh nghiệp nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách và nâng cao hiệu quả điều hành”, ông Nguyễn Xuân Lưu nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Thành phố Hà Nội đã trực tiếp lắng nghe kiến nghị từ đại diện các doanh nghiệp, nhận diện các “điểm nghẽn” thực tiễn để thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô phát triển bền vững; đồng thời ghi nhận, đánh giá những ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm, sát thực tiễn của đại diện các hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp để tiếp tục hoàn thiện công tác chỉ đạo, điều hành, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng thuận lợi, minh bạch, hiệu quả. Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra các thách thức, khó khăn, rào cản đối với lĩnh vực kinh tế tư nhân như áp lực lạm phát từ giá năng lượng thế giới và các khó khăn trong tiếp cận các nguồn lực về vốn, đất đai, mặt bằng sản xuất và công nghệ.