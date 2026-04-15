Hỗ trợ giải pháp chuyển đổi số an toàn, phù hợp với doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thứ Tư, 14:31, 15/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cam kết, hướng tới sự hỗ trợ mang tính thực tế, tư vấn đúng lúc, hướng dẫn đúng chỗ đưa ra giải pháp phù hợp với năng lực tài chính và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể chuyển đổi số an toàn và bền vững.

Trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) giữ vai trò đặc biệt quan trọng, đây là lực lượng chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế, nhưng cũng là nhóm dễ tổn thương trước các rủi ro an ninh mạng, lộ lọt dữ liệu và lừa đảo trực tuyến. 

Trước bối cảnh đó, ngày 15/4, diễn đàn “Tương lai số an toàn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ” được tạp chí điện tử An ninh mạng Việt Nam, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) chủ trì tổ chức tại Hà Nội, với sự phối hợp của Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Quỹ Châu Á tại Việt Nam. 

Diễn đàn là một hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa “Đề án chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026 - 2030” mới được phê duyệt, với mục tiêu hỗ trợ ít nhất 500.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong đó 300.000 doanh nghiệp được ứng dụng công nghệ số, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo. 

Toàn cảnh Diễn đàn "Tương lai số an toàn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ".

Nhận định an toàn số không còn là một lựa chọn, mà đã trở thành điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp tồn tại và phát triển bền vững. Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng an toàn số cần được nhìn nhận không chỉ dưới góc độ kỹ thuật, mà là một vấn đề quản trị chiến lược, bắt đầu từ nhận thức của lãnh đạo, từ việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp chú trọng quản trị rủi ro, đến việc chủ động đầu tư và tích hợp an ninh mạng vào toàn bộ chuỗi giá trị.

“Trong quá trình làm việc và đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp, chúng tôi nhận thấy nỗi lo chung đang ngày càng lớn dần đó là rủi ro về dữ liệu và an toàn hệ thống. Những công nghệ như Deepfake, mã độc thế hệ mới hay lừa đảo tinh vi không còn là dự báo xa xôi hay nguy cơ tiềm ẩn, mà đã trở thành mối nguy hiện hữu, có thể gây tổn thất lớn, suy giảm niềm tin và uy tín trên thị trường của doanh nghiệp”, ông Hoàng Quang Phòng chia sẻ.

Trao đổi tại diễn đàn, đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 (Bộ Công an), Trưởng Ban An ninh dữ liệu và Bảo vệ dữ liệu cá nhân của NCA cũng chỉ rõ những rủi ro, thách thức của các doanh nghiệp SME trong kỷ nguyên số.

Đó là, các SME thường hạn chế về nguồn lực, thiếu nhân sự công nghệ và kinh nghiệm ứng phó dẫn đến nguy cơ trở thành mắt xích yếu trong hệ sinh thái số, làm gián đoạn hoạt động kinh doanh, ảnh hưởng đến đối tác, khách hàng và toàn bộ chuỗi giá trị

Đại tá, Tiến sỹ Nguyễn Hồng Quân - Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an, Trưởng Ban An ninh dữ liệu và Bảo vệ dữ liệu cá nhân Hiệp hội An ninh mạng quốc gia.

Cùng với đó, SME còn thường gặp phải nhiều sự cố về an ninh mạng, từ mất dữ liệu khách hàng, gián đoạn hợp đồng quan trọng cho đến các hình thức tấn công và lừa đảo trực tuyến, gây ảnh hưởng lâu dài đến uy tín và niềm tin của thị trường. 

“Những tình huống này cho thấy, việc bảo đảm an ninh mạng không còn là vấn đề kỹ thuật đơn thuần mà là bài toán chiến lược, liên quan trực tiếp đến sự ổn định và phát triển bền vững của doanh nghiệp và nền kinh tế quốc gia”, ông Nguyễn Hồng Quân nhấn mạnh.

Trong bối cảnh đó, vai trò của cơ quan quản lý, hiệp hội, chuyên gia và các đối tác công nghệ được đánh giá là rất quan trọng, nhằm hỗ trợ SME nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó và phục hồi trước các rủi ro trên không gian mạng.

Chỉ rõ vai trò quan trọng của cơ quan quản lý, hiệp hội, chuyên gia và các đối tác quốc tế trong việc đồng hành, hỗ trợ để các SMS chuyển đổi số an toàn và bền vững, đại tá Nguyễn Hồng Quân lý giải: “Họ không chỉ cung cấp kiến thức, hướng dẫn, tư vấn mà còn giúp SME tiếp cận giải pháp công nghệ, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo, nâng cao khả năng phòng ngừa, ứng phó và phục hồi trước rủi ro”.

Ông Vũ Duy Hiền - Phó Tổng thư ký kiêm Chánh Văn phòng Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, nhấn mạnh rằng doanh nghiệp vừa và nhỏ chính là lực lượng nền tảng của nền kinh tế và là mắt xích quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Ở góc độ NCA, ông Vũ Duy Hiền, Phó Tổng thư ký, Chánh văn phòng Hiệp hội khẳng định trong kỷ nguyên số nhiều biến động, NCA xác định trách nhiệm của mình là trở thành một điểm tựa chiến lược cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, nhất là SME. Để kiến tạo một tương lai số thực sự an toàn, cần những hành động cụ thể, những kết nối thực chất, những tri thức thực chiến.

Đại diện Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cũng đưa ra 3 cam kết trọng tâm: Kết nối nguồn lực và hệ sinh thái bảo mật cho SME; lan tỏa tri thức, kinh nghiệm thực tiễn; và hỗ trợ doanh nghiệp triển khai giải pháp, ứng phó nhanh khi xảy ra sự cố.

Lý giải rõ hơn về cam kết “hỗ trợ thực thi và phản ứng nhanh”, đại diện NCA cho hay, không dừng lại ở những lời khuyên lý thuyết, hiệp hội hướng tới sự hỗ trợ mang tính thực tế và chính xác như tư vấn đúng lúc, hướng dẫn đúng chỗ, đưa ra giải pháp phù hợp với năng lực tài chính và nhu cầu thực tế của Doanh nghiệp vừa và nhỏ.

"Hiệp hội sẵn sàng giúp các doanh nghiệp SME trả lời 3 câu hỏi cốt tử: Doanh nghiệp đang ở đâu về mức độ an toàn an ninh mạng? Cần làm gì để tự bảo vệ mình? Và phải xử lý thế nào khi sự cố xảy ra?", đại diện NCA chia sẻ thêm.

Khi AI trở thành "đích ngắm mới" của tấn công mạng

VOV.VN - Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo AI đang làm thay đổi diện mạo an ninh mạng toàn cầu, các tổ chức buộc phải điều chỉnh chiến lược bảo mật để thích ứng, nâng cao khả năng chống chịu và hướng tới tăng trưởng số bền vững. Sự mở rộng không gian rủi ro từ AI cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về các mô hình bảo mật mới.

Linh Thương/VOV.VN
