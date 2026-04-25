中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hà Nội giải ngân đầu tư công 31.000 tỷ đồng, đạt khoảng 25,7% kế hoạch

Thứ Bảy, 10:32, 25/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Báo cáo của UBND thành phố Hà Nội cho biết, đến ngày 23/4, lũy kế giải ngân vốn đầu tư công của thành phố đạt khoảng 31 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 25,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn mức bình quân chung cả nước.

Năm 2026, Thành phố Hà Nội được giao vốn đầu tư công gần 126 nghìn tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương gần 3.900 tỷ đồng. Đây là số vốn lớn, đòi hỏi sự quyết liệt, đồng bộ của tất cả các cấp ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố.

Thực tế tại Hà Nội cho thấy, một trong những điểm nghẽn lớn nhất tác động đến kết quả giải ngân đầu tư công là công tác giải phóng mặt bằng, nay đang từng bước được tháo gỡ. Nhiều công trình, dự án, nhất là dự án giao thông lớn như dự án đường Vành đai 1, Vành đai 2,5 các dự án cầu bắc qua sông Hồng đã được các địa phương bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công dự án.

ha noi giai ngan dau tu cong 31.000 ty dong, dat khoang 25,7 ke hoach hinh anh 1
Dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục. Ảnh minh họa

Ông Ngô Ngọc Phương, Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy, nơi đang giải phóng mặt bằng triển khai dự án đường Vành đai 2,5 cho biết, đối với công tác giải phóng mặt bằng, yếu tố then chốt là sự chỉ đạo quyết liệt từ thành phố, cùng với việc các sở, ngành kịp thời tháo gỡ khó khăn, đồng thời tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.

Để về đích hoàn thành mục tiêu giải ngân đầu tư công 100% trong năm 2026, thành phố Hà Nội tập trung rà soát tiến độ từng dự án, kịp thời điều chuyển vốn từ dự án chậm triển khai, giải ngân thấp sang dự án có khả năng giải ngân tốt hơn. Đồng thời, tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; chủ động tháo gỡ các khó khăn về tái định cư, xác định nguồn gốc đất, đơn giá bồi thường, di dời hạ tầng kỹ thuật; phấn đấu tạo mặt bằng sạch cho các công trình, dự án trọng điểm theo đúng tiến độ.

ha noi giai ngan dau tu cong 31.000 ty dong, dat khoang 25,7 ke hoach hinh anh 2

Cùng với đó là siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu xây dựng kế hoạch chi tiết theo tuần, theo tháng; bám sát nguyên tắc “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ tiến độ, rõ kết quả; lấy kết quả thực hiện làm thước đo đánh giá cán bộ, cơ quan, đơn vị.

Ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đề nghị các ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung cho công tác giải ngân đầu tư công, nhấn mạnh yêu cầu phải hoàn thành giải ngân toàn bộ vốn đầu tư công năm 2026 trước hết tháng 9 theo cam kết.

Huy Nam/VOV1
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

70% vốn đang treo: Đầu tư công đang tắc ở đâu?
70% vốn đang treo: Đầu tư công đang tắc ở đâu?

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội đề nghị hoàn thiện danh mục sớm, siết kỷ luật đầu tư và tháo gỡ các điểm nghẽn để nâng hiệu quả đầu tư công giai đoạn 2026-2030

70% vốn đang treo: Đầu tư công đang tắc ở đâu?

70% vốn đang treo: Đầu tư công đang tắc ở đâu?

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội đề nghị hoàn thiện danh mục sớm, siết kỷ luật đầu tư và tháo gỡ các điểm nghẽn để nâng hiệu quả đầu tư công giai đoạn 2026-2030

ĐBQH: Dự án đầu tư công không phải là “chùm khế ngọt”

VOV.VN - Trong khuôn khổ kỳ họp Quốc hội, vấn đề nâng cao hiệu quả đầu tư công trở thành tâm điểm thảo luận. Những thuật ngữ trực diện như “chùm khế ngọt” của tham nhũng hay “nghịch lý giá tài nguyên” đã được các đại biểu thẳng thắn chỉ ra.

ĐBQH: Dự án đầu tư công không phải là “chùm khế ngọt”

ĐBQH: Dự án đầu tư công không phải là “chùm khế ngọt”

VOV.VN - Trong khuôn khổ kỳ họp Quốc hội, vấn đề nâng cao hiệu quả đầu tư công trở thành tâm điểm thảo luận. Những thuật ngữ trực diện như “chùm khế ngọt” của tham nhũng hay “nghịch lý giá tài nguyên” đã được các đại biểu thẳng thắn chỉ ra.

Giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp: Quảng Ngãi gấp rút gỡ vướng

VOV.VN - Quý I/2026, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạt 7,2%, thấp hơn mức bình quân cả nước. Thực tế cho thấy, hàng loạt “điểm nghẽn” như vướng mặt bằng, chậm xác định giá đất, thiếu vật liệu và phối hợp chưa đồng bộ đang kéo chậm tiến độ nhiều dự án.

Giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp: Quảng Ngãi gấp rút gỡ vướng

Giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp: Quảng Ngãi gấp rút gỡ vướng

VOV.VN - Quý I/2026, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạt 7,2%, thấp hơn mức bình quân cả nước. Thực tế cho thấy, hàng loạt “điểm nghẽn” như vướng mặt bằng, chậm xác định giá đất, thiếu vật liệu và phối hợp chưa đồng bộ đang kéo chậm tiến độ nhiều dự án.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp