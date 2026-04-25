Hà Nội giải ngân đầu tư công 31.000 tỷ đồng, đạt khoảng 25,7% kế hoạch

Năm 2026, Thành phố Hà Nội được giao vốn đầu tư công gần 126 nghìn tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương gần 3.900 tỷ đồng. Đây là số vốn lớn, đòi hỏi sự quyết liệt, đồng bộ của tất cả các cấp ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố.

Thực tế tại Hà Nội cho thấy, một trong những điểm nghẽn lớn nhất tác động đến kết quả giải ngân đầu tư công là công tác giải phóng mặt bằng, nay đang từng bước được tháo gỡ. Nhiều công trình, dự án, nhất là dự án giao thông lớn như dự án đường Vành đai 1, Vành đai 2,5 các dự án cầu bắc qua sông Hồng đã được các địa phương bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công dự án.

Dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục. Ảnh minh họa

Ông Ngô Ngọc Phương, Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy, nơi đang giải phóng mặt bằng triển khai dự án đường Vành đai 2,5 cho biết, đối với công tác giải phóng mặt bằng, yếu tố then chốt là sự chỉ đạo quyết liệt từ thành phố, cùng với việc các sở, ngành kịp thời tháo gỡ khó khăn, đồng thời tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.

Để về đích hoàn thành mục tiêu giải ngân đầu tư công 100% trong năm 2026, thành phố Hà Nội tập trung rà soát tiến độ từng dự án, kịp thời điều chuyển vốn từ dự án chậm triển khai, giải ngân thấp sang dự án có khả năng giải ngân tốt hơn. Đồng thời, tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; chủ động tháo gỡ các khó khăn về tái định cư, xác định nguồn gốc đất, đơn giá bồi thường, di dời hạ tầng kỹ thuật; phấn đấu tạo mặt bằng sạch cho các công trình, dự án trọng điểm theo đúng tiến độ.

Cùng với đó là siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu xây dựng kế hoạch chi tiết theo tuần, theo tháng; bám sát nguyên tắc “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ tiến độ, rõ kết quả; lấy kết quả thực hiện làm thước đo đánh giá cán bộ, cơ quan, đơn vị.

Ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đề nghị các ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung cho công tác giải ngân đầu tư công, nhấn mạnh yêu cầu phải hoàn thành giải ngân toàn bộ vốn đầu tư công năm 2026 trước hết tháng 9 theo cam kết.