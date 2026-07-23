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Cục Thuế mạnh tay với cán bộ gây phiền hà, sách nhiễu khi giải quyết hồ sơ đất đai

Thứ Năm, 11:13, 23/07/2026
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VOV.VN - Nhằm chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết thủ tục về đất đai, Cục Thuế yêu cầu xử lý nghiêm công chức có hành vi gây phiền hà, sách nhiễu, kéo dài thời gian xử lý hồ sơ; đồng thời xem xét trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra vi phạm.

Cục Thuế vừa ban hành Công điện 19/CĐ-CT năm 2026 về phòng ngừa, kiên quyết xử lý phiền hà sách nhiễu trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai theo Quy chế một cửa liên thông.

Theo Công điện, nhằm khắc phục tình trạng phiền hà, sách nhiễu trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, Cục trưởng Cục Thuế đề nghị Thủ trưởng cơ quan thuế tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát triển khai công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình giải quyết hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai; bảo đảm chấp hành thời hạn giải quyết hồ sơ và thực hiện liên thông điện tử theo quy định.

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Hoạt động nghiệp vụ thuế (Ảnh minh họa: KT)

Cục Thuế yêu cầu chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm: Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế, đặc biệt là kéo dài thời gian xử lý hồ sơ hoặc để quá hạn, yêu cầu tài liệu không quy định trong danh mục thủ tục hành chính của các Bộ, ngành, địa phương đã công bố; không thực hiện liên thông điện tử theo quy định; thiếu tinh thần phục vụ, thái độ không lịch sự.

Đối với công chức có hành vi vi phạm phải xem xét, xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của Bộ Tài chính, ngành Thuế; đồng thời công khai kết quả xử lý trong phạm vi phù hợp để giáo dục, răn đe và phòng ngừa vi phạm.

Công điện cũng nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu. Theo đó, lãnh đạo đơn vị phải chịu trách nhiệm trong phạm vi lĩnh vực, địa bàn được phân công; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai. Trường hợp để xảy ra tình trạng chậm giải quyết hồ sơ, gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực hoặc buông lỏng công tác quản lý thì phải xem xét trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu theo quy định.

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Cục Thuế: KOL, affiliate đã bị khấu trừ 10% chưa chắc đã hoàn thành nghĩa vụ thuế

VOV.VN - Theo Cục Thuế, cá nhân kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, mạng xã hội hay nhiều nền tảng cùng lúc vẫn phải xác định đúng bản chất hoạt động, tổng hợp toàn bộ doanh thu để kê khai thuế. Trường hợp đã bị khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân khi nhận tiền cũng chưa chắc đã hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Bên cạnh đó, Cục Thuế yêu cầu các đơn vị rà soát, đánh giá việc bố trí nguồn nhân lực thực hiện công tác tiếp nhận, xử lý hồ sơ liên thông điện tử về đất đai bảo đảm phù hợp với khối lượng công việc; phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn hoàn thành; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát tiến độ giải quyết hồ sơ.

Việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể, cá nhân cần được thực hiện thường xuyên; lấy kết quả giải quyết hồ sơ, mức độ hải lòng của người dân, doanh nghiệp và việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính làm một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức hằng năm.

Cục Thuế cũng yêu cầu xây dựng, tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xử lý hồ sơ điện tử và giải quyết TTHC về đất đai. Kịp thời cập nhật các kiến thức, quy định mới, các thay đổi về chính sách pháp luật để nâng cao kiến thức chuyên môn cho cán bộ thuế.

Theo Công điện, Trưởng Thuế tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm Công điện này; chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ và đột xuất đối với việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ xác định nghĩa vụ tải chính về đất đai. Trường hợp phát hiện vi phạm hoặc có phản ánh của tổ chức, cá nhân về hành vi gây phiền hả, sách nhiễu, chậm giải quyết hồ sơ phải khẩn trương kiểm tra, xác minh, xử lý.. hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền; báo cáo kết quả về Cục Thuế, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan và đề xuất biện pháp khắc phục, phòng ngừa tái diễn.

Diệp Diệp/VOV.VN
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