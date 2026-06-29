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Hà Nội sẵn sàng cho Hội nghị xúc tiến đầu tư và công bố Quy hoạch Thủ đô

Thứ Hai, 06:00, 29/06/2026
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VOV.VN - Đây là Hội nghị được đánh giá có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ là một hội nghị xúc tiến đầu tư thông thường, mà còn đánh dấu bước khởi đầu trong giai đoạn phát triển mới của Thủ đô.

Sáng 29/6, tại Trung tâm hội nghị Quốc gia Hà Nội diễn ra Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026. Đây là Hội nghị được đánh giá có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ là một hội nghị xúc tiến đầu tư thông thường, mà còn đánh dấu bước khởi đầu trong giai đoạn phát triển mới của Thủ đô.

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Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng Đoàn công tác của thành phố kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị. Ảnh: Viết Thành/Hà Nội mới

Dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô

Ngày 28/6, trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị công tác tổ chức, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã nhấn mạnh: Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài, Hà Nội tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư với quy mô lớn; đồng thời, là hội nghị đầu tiên được tổ chức trong bối cảnh thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới với đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý và định hướng chiến lược, từ các nghị quyết của Trung ương, Luật Thủ đô năm 2026 đến Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được chính thức công bố tại hội nghị.

"Ý nghĩa của hội nghị lần này vượt lên trên một sự kiện xúc tiến đầu tư thông thường. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Vì vậy, tôi mong muốn tất cả các đơn vị tập trung cao nhất để chương trình thực sự tạo được dấu ấn, có sự đổi mới rõ nét so với các kỳ xúc tiến đầu tư trước đây", ông Vũ Đại Thắng yêu cầu.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, theo dự kiến chương trình, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Điều này không chỉ thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với sự phát triển của Thủ đô, mà còn mang ý nghĩa đặc biệt khi Luật Thủ đô năm 2026 sẽ có hiệu lực từ ngày 1-7-2026, chỉ hai ngày sau hội nghị. Đây cũng là dịp để công bố quy hoạch và triển khai các định hướng phát triển theo Luật Thủ đô năm 2026.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu tất cả các đơn vị, từng bộ phận tập trung cao độ trong khoảng thời gian còn lại để hoàn thiện từng chi tiết của chương trình.

“Tôi tin rằng, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần trách nhiệm cao của tất cả các lực lượng tham gia, hội nghị sẽ thành công tốt đẹp, tạo dấu ấn mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước”, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng khẳng định.

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Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm sẽ được trình chiếu mapping 3D và trực quan tại Bảo tàng Hà Nội

Ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết, Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026 có khoảng 1.200 đại biểu tham gia, trong đó có 580-780 đại biểu là các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

Hội nghị bao gồm các nội dung trọng tâm: Công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm; báo cáo phân tích môi trường đầu tư, thành tựu, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2025 và 6 tháng năm 2026, định hướng phát triển giai đoạn tiếp theo; giới thiệu các thể chế, chính sách đặc thù, vượt trội, tiềm năng, lợi thế của Thủ đô; định hướng, kế hoạch thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội trong kỷ nguyên mới.

Cùng với đó, thành phố sẽ ra mắt hệ thống quản lý dữ liệu và số hóa 360 độ các dự án thu hút đầu tư, sản phẩm đầu tư trên địa bàn. Các đại biểu là lãnh đạo bộ, ngành, tổ chức quốc tế, chuyên gia kinh tế và doanh nghiệp sẽ tham luận về các giải pháp thu hút đầu tư, các dự án hợp tác đầu tư trên một số lĩnh vực trọng tâm như tài chính, hạ tầng đô thị, giáo dục, khởi nghiệp sáng tạo...

Một nội dung quan trọng là việc trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án trên địa bàn thành phố và trao các biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với các tập đoàn, tổ chức kinh tế trong và ngoài nước. Hội nghị cũng bố trí trưng bày không gian trải nghiệm tham quan ứng dụng công nghệ số các dự án thu hút đầu tư của thành phố, kết hợp giới thiệu một số thành tựu kinh tế - xã hội; trưng bày, giới thiệu Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Đặc biệt, Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được thể hiện bằng sa bàn, ứng dụng công nghệ trình chiếu mapping 3D hiển thị sinh động và trực quan tại Bảo tàng Hà Nội từ ngày 29-6 để người dân tham quan. Đây là không gian trưng bày phục vụ người dân, doanh nghiệp, kết hợp công bố đồ án đồng thời với không gian triển lãm giới thiệu tại Bảo tàng Hà Nội để thông tin rộng rãi cho người dân và doanh nghiệp.

Cụ thể, tầng 1 (khu vực trung tâm) Bảo tàng Hà Nội được bố trí sa bàn tròn quy hoạch tổng thể (đường kính 7m) cập nhật đầy đủ các nội dung chỉ giới mới của đồ án 100 năm. Tầng 4 có diện tích khoảng 1.200m2 được thiết kế không gian triển lãm trang trọng, trưng bày sa bàn ứng dụng công nghệ trình chiếu mapping 3D hiển thị sinh động và trực quan định hướng quy hoạch.

Tại khu vực này cũng bố trí hệ thống pano khổ lớn trưng bày quy hoạch Hà Nội qua các thời kỳ gắn liền với lịch sử phát triển, mở rộng địa giới hành chính của Thủ đô, các bản đồ định hướng phát triển không gian đô thị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật toàn thành phố; bản đồ sử dụng đất khu vực đô thị và khu chức năng.

Ngoài ra, tại Bảo tàng còn trưng bày bản vẽ, mô hình của một số dự án tiêu biểu của thành phố; tổ chức khu vực trình chiếu phim tư liệu 3D quy hoạch và trải nghiệm hệ thống tra cứu thông tin quy hoạch thử nghiệm của thành phố.

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Người dân sẽ được xem Quy hoạch tổng thể Thủ đô 100 năm bằng sa bàn và 3D Mapping

VOV.VN - Khu vực giới thiệu Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, trưng bày hệ thống sa bàn kết hợp công nghệ trình chiếu 3D Mapping, các “video” giới thiệu và bản đồ quy hoạch sẽ trực quan hóa các định hướng phát triển lớn, qua đó khắc họa sinh động cấu trúc không gian mới của Thủ đô. 

Hoàng Lâm/VOV.VN
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