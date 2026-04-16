Hà Nội sẽ xử lý nghiêm các hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu doanh nghiệp

Thứ Năm, 18:43, 16/04/2026
VOV.VN - Thành phố Hà Nội xác định rõ quan điểm, doanh nghiệp là trung tâm, là động lực của tăng trưởng; trong đó khu vực doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa giữ vai trò nòng cốt. Chính quyền chuyển mạnh từ “quản lý” sang “phục vụ”, lấy người dân và doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ.

Phát biểu bế mạc Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố năm 2026, ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng khẳng định Hà Nội cam kết đồng hành, xử lý dứt điểm kiến nghị của doanh nghiệp 

Theo ông Vũ Đại Thắng, việc tiếp nhận, lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp không chỉ giới hạn trong khuôn khổ hội nghị, mà sẽ tiếp tục được duy trì thường xuyên trong thời gian tới; các ý kiến sẽ được tổng hợp, nghiên cứu và phản hồi đầy đủ.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, ông Vũ Đại Thắng trân trọng cảm ơn các ý kiến phát biểu trách nhiệm, thẳng thắn, mang tính xây dựng cao của các hiệp hội, ngành nghề và cộng đồng doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu kết luận Hội nghị.

Ông Thắng thông tin, thành phố Hà Nội cũng là địa phương đi đầu trong xây dựng kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, qua đó tạo nền tảng để nâng cao năng lực quản trị, thúc đẩy tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, hệ sinh thái kinh tế, cũng như tiến trình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo.

Tuy nhiên, qua khảo sát và các ý kiến tại Hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Trong đó, công tác cải cách hành chính ở một số lĩnh vực còn chậm, chưa đồng bộ; thủ tục còn phức tạp, gây tốn thời gian, chi phí cho doanh nghiệp; sự phối hợp giữa các cơ quan chưa thật chặt chẽ.

Một số lĩnh vực như thuế, hóa đơn điện tử, hải quan, chuyển đổi số vẫn còn vướng mắc trong quá trình triển khai; hệ thống hỗ trợ chưa đáp ứng yêu cầu. Vấn đề mặt bằng sản xuất, tiếp cận đất đai còn khó khăn; chính sách khoa học - công nghệ chưa thực sự phát huy hiệu quả; tình trạng thiếu hụt lao động có tay nghề cao vẫn diễn ra.

"Đặc biệt, Thành phố nghiêm túc nhìn nhận vẫn còn hiện tượng một bộ phận cán bộ chưa thực sự chủ động, chưa đồng hành cùng doanh nghiệp. Thành phố xin nhận trách nhiệm về những hạn chế này và sẽ có giải pháp khắc phục trong thời gian tới", ông Thắng cho biết.

Trong giai đoạn tới, Hà Nội đứng trước những cơ hội phát triển rất lớn với ba nền tảng quan trọng: Các nghị quyết của Trung ương về phát triển Thủ đô; Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm; và các cơ chế, chính sách mới sẽ được Quốc hội xem xét, thông qua. Đây là những điều kiện quan trọng để tạo không gian phát triển mới, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Trên tinh thần đó, Thành phố xác định rõ quan điểm, doanh nghiệp là trung tâm, là động lực của tăng trưởng; trong đó khu vực doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa giữ vai trò nòng cốt. Chính quyền chuyển mạnh từ “quản lý” sang “phục vụ”, lấy người dân và doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng cùng các đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cam kết tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục, chi phí cho doanh nghiệp; xây dựng chính quyền số, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến; công khai, minh bạch thông tin về quy hoạch, đất đai; hỗ trợ doanh nghiệp trong chuyển đổi số, tiếp cận tín dụng; duy trì thường xuyên các hoạt động đối thoại, tiếp nhận và xử lý kiến nghị.

Đối với các sở, ngành, ông Vũ Đại Thắng yêu cầu khẩn trương rà soát, tổng hợp và trả lời đầy đủ kiến nghị của doanh nghiệp trong thời hạn tối đa 30 ngày; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ về cắt giảm tối thiểu 50% thủ tục hành chính không cần thiết. Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xử lý nghiêm các hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu doanh nghiệp.

Về phía cộng đồng doanh nghiệp, ông Vũ Đại Thắng đề nghị cần chủ động nâng cao năng lực quản trị, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; minh bạch tài chính; tăng cường liên kết, hình thành chuỗi giá trị; nâng cao uy tín, năng lực cạnh tranh trên thị trường. Thành phố cam kết luôn lắng nghe, đồng hành và hành động vì sự phát triển của doanh nghiệp.

Nguyễn Hùng/VOV.VN
