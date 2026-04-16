Hà Nội coi đối thoại thực chất, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp là ưu tiên

Phát biểu tại Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố năm 2026, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, Thành phố luôn dành sự quan tâm sâu sắc tới việc hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa - khu vực năng động, đông đảo, đóng vai trò quan trọng trong tạo việc làm, bảo đảm sinh kế cho người dân và đóng góp thiết thực vào tăng trưởng kinh tế Thủ đô trong nhiều năm qua.

Lắng nghe, đồng hành và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp là yêu cầu cấp thiết

Theo ông Vũ Đại Thắng, thời gian qua, bám sát các chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân, thành phố đã ban hành và triển khai nhiều chính sách cụ thể, phù hợp thực tiễn, nhằm thúc đẩy khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển, gia tăng đóng góp cho nền kinh tế.

Bên cạnh việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, Hà Nội cũng chú trọng xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp, từ điều kiện tiếp cận đất đai, nguồn nhân lực, đến các chính sách tín dụng, hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Qua đó, từng bước tạo nền tảng cho môi trường đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực như du lịch, dịch vụ, thương mại, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cũng thẳng thắn nhìn nhận, trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế có nhiều biến động, doanh nghiệp đang chịu tác động đa chiều, nhất là áp lực chi phí đầu vào gia tăng, thị trường biến động. Vì vậy, việc tiếp tục lắng nghe, đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp là yêu cầu cấp thiết.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đối thoại với đại diện doanh nghiệp nhỏ và vừa.

"Thành phố mong muốn lắng nghe trực tiếp những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị từ các hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa, để cùng tìm giải pháp tháo gỡ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định và phát triển trong bối cảnh hiện nay", ông Vũ Đại Thắng nêu rõ.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cũng khẳng định, với tinh thần thẳng thắn, cầu thị, lãnh đạo Thành phố cùng các sở, ngành sẵn sàng trao đổi, giải đáp ngay tại hội nghị những vấn đề thuộc thẩm quyền; đồng thời ghi nhận, tổng hợp các kiến nghị để tiếp tục hoàn thiện, bổ sung chính sách trong thời gian tới, nhất là khi bối cảnh sản xuất, kinh doanh còn nhiều biến động.

Trên tinh thần đó, ông Thắng đề nghị các đại biểu tập trung trao đổi vào những vấn đề cụ thể, thiết thực, từ đó giúp thành phố có thêm cơ sở hoàn thiện cơ chế, chính sách, đồng hành hiệu quả hơn cùng doanh nghiệp.

Doanh nghiệp kiến nghị nhiều nội dung để tháo gỡ rào cản

Tham luận về khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố, bà Nguyễn Minh Thu, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Doanh nhân APEC cho biết, từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, chính vì vậy Hiệp hội kiến nghị 8 nội dung, trong đó có việc đẩy mạnh cơ chế tín dụng dựa trên dòng tiền, đơn hàng, hợp đồng đầu ra thay vì phụ thuộc chủ yếu vào tài sản bảo đảm; Tăng cường vai trò của quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Rút ngắn thời gian thẩm định, phản hồi hồ sơ. Đồng thời, xây dựng các gói tín dụng phù hợp cho doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng, chuyển đổi số, đổi mới công nghệ và chuyển đổi xanh

Về thuế, kế toán, chi phí tuân thủ, đề nghị thành phố tiếp tục đơn giản hóa thủ tục kê khai, quyết toán; Xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn dễ hiểu, dễ áp dụng theo từng loại hình doanh nghiệp; Tăng cường tập huấn, tư vấn miễn phí hoặc chi phí thấp và Thiết lập đầu mối hỗ trợ nhanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bà Nguyễn Minh Thu, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Doanh nhân APEC tham luận.

Về đất đai, mặt bằng sản xuất, bà Thu đề nghị thành phố công khai thông tin về quỹ đất, nhà xưởng, mặt bằng sản xuất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Bố trí tỷ lệ hợp lý quỹ đất trong các cụm công nghiệp dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghiên cứu hỗ trợ chi phí thuê mặt bằng giai đoạn đầu; Phát triển mô hình nhà xưởng dùng chung, hạ tầng dùng chung....

Phó Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Thu cũng đề xuất Thành phố tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả đối thoại với doanh nghiệp; thiết lập đầu mối thống nhất tiếp nhận và xử lý kiến nghị theo cơ chế liên thông; đẩy mạnh cải cách TTHC, giảm thời gian và chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp; triển khai chính sách hỗ trợ theo hướng thực chất, dễ tiếp cận, sát nhu cầu; phát huy vai trò của hiệp hội doanh nghiệp trong kết nối và triển khai thực tiễn.

"Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành và hỗ trợ mạnh mẽ hơn nữa từ Thành phố để có thể phục hồi nhanh, phát triển bền vững và đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng kinh tế Thủ đô", bà Nguyễn Minh Thu mong muốn.

Nêu ý kiến tại hội nghị, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội Trần Văn Minh cho biết, bên cạnh những kết quả tích cực mà Hà Nội đã làm cho doanh nghiệp vẫn còn hàng loạt vướng mắc đang cản trở sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa - khu vực được xem là "xương sống" của nền kinh tế Thủ đô.

Trước hết là bài toán tiếp cận vốn và mặt bằng sản xuất. Theo phản ánh, chi phí mặt bằng hiện chiếm tới khoảng 25% tổng mức đầu tư của doanh nghiệp. Trong khi đó, đất thuê trả tiền hàng năm lại không đủ điều kiện để thế chấp vay vốn ngân hàng. Điều này khiến nhiều doanh nghiệp sau khi đầu tư xây dựng nhà xưởng gần như cạn nguồn lực tài chính, không còn khả năng đầu tư cho công nghệ và mở rộng sản xuất.

Bên cạnh đó, khó khăn về vốn tiếp tục là vấn đề "kinh niên" của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong bối cảnh lãi suất có xu hướng tăng và hạn mức tín dụng bị siết chặt, khả năng tiếp cận nguồn vốn càng trở nên hạn chế. Dù đã có những động thái hỗ trợ từ phía cơ quan quản lý, song doanh nghiệp cho rằng điều quan trọng nhất vẫn là tính ổn định và khả năng dự báo của chính sách tín dụng, để có thể xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh dài hạn.

Ông Trần Văn Minh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đã trình bày tham luận.

Một điểm nghẽn đáng chú ý khác là quá trình chuyển đổi số. Theo đại diện Hội, đa số doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện đang rơi vào tình trạng "ba không": không đủ nguồn lực tài chính để đầu tư bài bản; không có định hướng rõ ràng nên dễ bị tư vấn sai; và không có đội ngũ nhân sự công nghệ thông tin để vận hành hệ thống. Điều này khiến nhiều doanh nghiệp dù nhận thức được tầm quan trọng của chuyển đổi số nhưng vẫn loay hoay, chưa thể triển khai hiệu quả.

Ngoài ra, vấn đề về tính ổn định của chính sách và cải cách thủ tục hành chính cũng được đề cập. Dù Thành phố đã có nhiều nỗ lực, song thực tế vẫn còn tình trạng một số chính sách thay đổi nhanh, thiếu lộ trình cụ thể, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc lập kế hoạch. Ví dụ, có những quy định về thuế điều chỉnh nhiều lần trong thời gian ngắn đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Từ thực tiễn đó, Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội đã đưa ra nhiều kiến nghị cụ thể, tập trung vào những giải pháp mà Thành phố có thể chủ động triển khai trong phạm vi thẩm quyền.

Về hỗ trợ vốn và mặt bằng, Hội đề xuất Thành phố nghiên cứu cơ chế cho phép doanh nghiệp sử dụng quyền thuê đất trả tiền hàng năm làm tài sản đảm bảo để vay vốn, hoặc xây dựng các chương trình bảo lãnh tín dụng đặc thù cho các khoản vay trung và dài hạn phục vụ đầu tư công nghệ. Đồng thời, cần tiếp tục duy trì và mở rộng chính sách hỗ trợ giá thuê mặt bằng (giảm khoảng 50%) đối với doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp khoa học – công nghệ tại các khu công nghệ cao và trung tâm đổi mới sáng tạo.

Ngoài ra, Thành phố cũng được kiến nghị nghiên cứu các giải pháp huy động nguồn vốn phi tín dụng, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận đa dạng kênh vốn, giảm phụ thuộc vào hệ thống ngân hàng.

Đối với chuyển đổi số, Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội đề xuất xây dựng danh mục các giải pháp số dùng chung, đã được kiểm chứng, phù hợp với từng ngành nghề và quy mô doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, có thể thí điểm mô hình Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Vận hành Số – cung cấp dịch vụ theo hình thức thuê bao với chi phí thấp, do các doanh nghiệp công nghệ trong nước đảm nhiệm. Mô hình này sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trong việc giám sát hệ thống, xử lý sự cố và đảm bảo an toàn thông tin, qua đó giải quyết căn bản bài toán thiếu nhân lực IT.

Về cải cách thủ tục hành chính, cộng đồng doanh nghiệp mong muốn Thành phố tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, giảm tối đa việc tiếp xúc trực tiếp, tăng cường các quy trình xử lý tự động, minh bạch và rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ.

Không chỉ dừng lại ở việc kiến nghị, Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội cũng khẳng định cam kết đồng hành cùng Thành phố trong quá trình phát triển kinh tế. Theo đó, Hội sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp và chính quyền, chủ động tổng hợp, phản ánh kịp thời các khó khăn, vướng mắc từ cơ sở.

Trong thời gian tới, Hội dự kiến phối hợp tổ chức Diễn đàn Kinh tế tư nhân vào tháng 9/2026, cùng nhiều hoạt động như chương trình "cà phê doanh nhân", diễn đàn lãnh đạo doanh nghiệp trẻ và các chương trình xúc tiến thương mại quy mô lớn. Đồng thời, Hội sẵn sàng tham gia các tổ tư vấn, hội đồng phản biện chính sách của Thành phố, đóng góp trí tuệ và nguồn lực của đội ngũ doanh nhân trẻ.

"Doanh nghiệp nhỏ và vừa tuy có quy mô hạn chế, nhưng lại đóng vai trò then chốt trong việc duy trì sức sống và động lực tăng trưởng của nền kinh tế Thủ đô. Với sự lãnh đạo quyết liệt của Thành phố, sự đồng hành của các sở, ngành và nỗ lực tự thân của cộng đồng doanh nghiệp, những điểm nghẽn hiện nay hoàn toàn có thể được tháo gỡ. Qua đó, tạo nền tảng để doanh nghiệp Hà Nội bứt phá mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng cao, phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô", Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội Trần Văn Minh nhấn mạnh.