  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Hà Nội xuất hiện sổ đỏ giả với thủ đoạn vô cùng tinh vi

Thứ Sáu, 13:58, 17/04/2026
VOV.VN - Một trường hợp sử dụng sổ đỏ giả trong giao dịch bất động sản tại Hà Nội vừa được ghi nhận, với dấu hiệu sử dụng phôi giấy vô cùng tinh vi.

Hà Nội vừa xuất hiện tình trạng làm giả đồng bộ hồ sơ giao dịch, từ sổ đỏ đến hợp đồng mua bán. Các đối tượng làm giả này đã đến một văn phòng công chứng vùng ven Hà Nội để làm thủ tục. Tuy nhiên tại đây, sau khi kiểm tra thông tin cụ thể, phía văn phòng công chứng này đã phát hiện ra. Thấy bị phát giác các đối tượng liền bỏ đi.

Theo quan sát của phóng viên, toàn bộ hồ sơ giấy tờ đều được làm giả vô cùng tinh vi, có đầy đủ con dấu, chữ ký, thậm chí mã vạch và thông tin thửa đất. Không chỉ dừng lại ở sổ đỏ, các đối tượng còn chuẩn bị sẵn hợp đồng mua bán có nội dung chặt chẽ, tạo cảm giác giao dịch hợp pháp.

Sổ đỏ giả

Mức độ tinh vi của các loại giấy tờ giả có thể giống tới 90% bản thật. Nếu chỉ kiểm tra bằng mắt thường người mua rất dễ bị đánh lừa.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội cho biết, đây là sổ giả. Sau khi tìm hiểu và soát xét, sổ này làm giả một sổ đỏ tại chung cư khu vực Hồ Tây.

Trước nguy cơ xuất hiện các loại giấy tờ giả ngày càng tinh vi, cơ quan chuyên môn khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi giao dịch bất động sản. Theo đó, cách an toàn nhất là yêu cầu cung cấp thông tin chính thức từ cơ quan đã ký giấy chứng nhận sổ đỏ hoặc tra cứu qua ứng dụng VNeID (có kết quả trong vòng 1 ngày), hoặc nộp đơn tại bộ phận một cửa để kiểm tra hồ sơ địa chính, tình trạng quy hoạch và tranh chấp.

Sổ đỏ giả

Nội dung phản hồi sẽ xác nhận rõ giấy chứng nhận có tồn tại hay không, có đúng cơ quan cấp và có lưu trữ hồ sơ địa chính hay không.

Trong thời gian tới, khi cơ sở dữ liệu đất đai được hoàn thiện và tích hợp trên các nền tảng số, việc kiểm tra pháp lý sẽ thuận tiện hơn.

Ánh Phương/VOV.VN
Tái thẩm vụ nguyên Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ dùng sổ giả vay tiền
Tái thẩm vụ nguyên Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ dùng sổ giả vay tiền

Vụ 16 sổ đỏ giả lừa gần 6,2 tỷ đồng: Cựu cán bộ ngân hàng kêu oan, tòa trả hồ sơ
Vụ 16 sổ đỏ giả lừa gần 6,2 tỷ đồng: Cựu cán bộ ngân hàng kêu oan, tòa trả hồ sơ

Lộ chiêu làm giả sổ đỏ bán đất, nhiều người mất hàng tỷ đồng ở Hà Nội
Lộ chiêu làm giả sổ đỏ bán đất, nhiều người mất hàng tỷ đồng ở Hà Nội

