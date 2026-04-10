Nợ nần, thanh niên mua sổ đỏ giả để lừa đảo gần 500 triệu

Thứ Sáu, 11:17, 10/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau khi nhận được sổ đỏ giả, Huy đăng tải thông tin rao bán trên các nền tảng dịch vụ nhằm tạo lòng tin với người mua.

Cơ quan CSĐT, Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa phối hợp Công an phường Nam Đông Hà triệu tập, tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Gia Huy (SN 1998, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) để điều tra về các hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Đối tượng Phan Gia Huy tại cơ quan công an

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 9/2025, do nợ tiền nhiều người và cần tiền tiêu xài cá nhân, Phan Gia Huy nảy sinh ý định thực hiện hành vi lừa đảo. Đối tượng lên mạng xã hội tìm kiếm các dịch vụ làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất tại khu dân cư Nam Cầu Cẩm Lệ (thuộc phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng), với nội dung giả mạo thay đổi thông tin người nhận chuyển nhượng thành tên của Huy.

Sau khi nhận được giấy tờ giả, Huy sử dụng tài liệu này đăng tải thông tin rao bán đất trên các nền tảng dịch vụ nhằm tạo lòng tin với người mua. Đến ngày 9/11/2025, sau khi thương lượng thành công, đối tượng đã nhận số tiền đặt cọc 499.999.999 đồng từ bị hại. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Huy dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT, Công an TP Đà Nẵng tiến hành khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phan Gia Huy để phục vụ công tác điều tra, xử lý. Tang vật vụ án gồm 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả và các tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan.

Bắt tạm giam người có hành vi xâm phạm chỗ ở của người khác

VOV.VN - Ngày 8/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can, tạm giam đối với Cao Thị Bé (54 tuổi, ngụ phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) để điều tra tội xâm phạm chỗ ở của người khác. 

Thanh Ba/VTC News
Tag: rao bán đất sổ đỏ nợ nần làm giả con dấu công an Đà Nẵng
Nóng 24h ngày 10/4: Truy trách nhiệm cán bộ liên quan vụ 300 tấn thịt lợn bệnh
Nóng 24h ngày 10/4: Truy trách nhiệm cán bộ liên quan vụ 300 tấn thịt lợn bệnh

VOV.VN - Liên quan đến vụ 300 tấn thịt lợn mang mầm bệnh bị tuồn ra thị trường, đặc biệt, cung cấp cả vào các trường học, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội nêu rõ quan điểm: “Đó là tội ác đầu độc thế hệ tương lai, và cần phải bị nghiêm trị”.

Nóng 24h ngày 10/4: Truy trách nhiệm cán bộ liên quan vụ 300 tấn thịt lợn bệnh

Nóng 24h ngày 10/4: Truy trách nhiệm cán bộ liên quan vụ 300 tấn thịt lợn bệnh

VOV.VN - Liên quan đến vụ 300 tấn thịt lợn mang mầm bệnh bị tuồn ra thị trường, đặc biệt, cung cấp cả vào các trường học, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội nêu rõ quan điểm: “Đó là tội ác đầu độc thế hệ tương lai, và cần phải bị nghiêm trị”.

Đứng tên khối tài sản "khổng lồ" cho Mr Pips, bạn gái sẽ nhận cái kết nào?
Đứng tên khối tài sản "khổng lồ" cho Mr Pips, bạn gái sẽ nhận cái kết nào?

VOV.VN - Luật sư nhận định, việc dùng tiền phạm tội để đầu tư, mua bán bất động sản nhằm che giấu nguồn gốc là dấu hiệu điển hình của tội “rửa tiền”; các tài sản liên quan sẽ bị điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đứng tên khối tài sản "khổng lồ" cho Mr Pips, bạn gái sẽ nhận cái kết nào?

Đứng tên khối tài sản "khổng lồ" cho Mr Pips, bạn gái sẽ nhận cái kết nào?

VOV.VN - Luật sư nhận định, việc dùng tiền phạm tội để đầu tư, mua bán bất động sản nhằm che giấu nguồn gốc là dấu hiệu điển hình của tội “rửa tiền”; các tài sản liên quan sẽ bị điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Phú Thọ khởi tố đối tượng lừa "chạy án", chiếm đoạt gần 500 triệu đồng
Phú Thọ khởi tố đối tượng lừa “chạy án”, chiếm đoạt gần 500 triệu đồng

VOV.VN - Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Chí về hành vi lừa đảo “chạy án” trong vụ tai nạn giao thông, chiếm đoạt gần 500 triệu đồng của bị hại bằng thủ đoạn hứa hẹn can thiệp giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Phú Thọ khởi tố đối tượng lừa “chạy án”, chiếm đoạt gần 500 triệu đồng

Phú Thọ khởi tố đối tượng lừa “chạy án”, chiếm đoạt gần 500 triệu đồng

VOV.VN - Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Chí về hành vi lừa đảo “chạy án” trong vụ tai nạn giao thông, chiếm đoạt gần 500 triệu đồng của bị hại bằng thủ đoạn hứa hẹn can thiệp giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

