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Cải chính

Hà Tĩnh thu ngân sách 9 tháng đạt hơn 12.200 tỷ đồng

Thứ Bảy, 17:40, 03/10/2026
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VOV.VN - Lũy kế 9 tháng năm 2026, Thuế tỉnh Hà Tĩnh ước thu ngân sách nhà nước 12.210 tỷ đồng, bằng 110% dự toán, bằng 105% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Trong đó, thu tiền sử dụng đất đạt 5.925 tỷ đồng.

Nếu loại trừ tiền sử dụng đất, tổng thu đạt khoảng 6.285 tỷ đồng, bằng 90% dự toán năm Trung ương giao, 97% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao và bằng 98% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo Thuế tỉnh Hà Tĩnh, kết quả trên đạt được trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh còn chịu tác động của nhiều yếu tố. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo của các cấp, ngành cùng nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế, nguồn thu ngân sách trên địa bàn tiếp tục duy trì kết quả tích cực.

Một số khoản thu đạt cao so với dự toán và tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương đạt 97% dự toán, tăng 15%; khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 101% dự toán, tăng 62%; thu tiền thuê đất đạt 150% dự toán, tăng 71%; thu phí, lệ phí đạt 132% dự toán, tăng 52%. Riêng thu tiền sử dụng đất đạt 127% dự toán, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2025.

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Đáng chú ý, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước Trung ương tăng nhờ số nộp của Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh. Khu vực kinh tế ngoài quốc doanh có mức tăng trưởng cao, trong đó có đóng góp của Chi nhánh Hà Tĩnh - Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinFast, Công ty CP Giải pháp năng lượng VINES Hà Tĩnh và một số doanh nghiệp ngoài quốc doanh có số nộp tăng mạnh.

Theo đánh giá của Thuế tỉnh Hà Tĩnh, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tiếp tục có chuyển biến tích cực. Công nghiệp giữ vai trò động lực chính của tăng trưởng, sản xuất nông nghiệp đạt khá. Cùng với đó, cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh được tỉnh quan tâm, tạo điều kiện để doanh nghiệp và người dân duy trì, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong công tác quản lý thuế, đơn vị tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Việc quản lý, chỉ đạo nhiệm vụ được thực hiện thường xuyên, tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn còn dư địa tăng thu.

Thuế tỉnh Hà Tĩnh cũng tăng cường rà soát nguồn thu tại các địa bàn có nguồn thu lớn, quản lý nhà thầu nước ngoài, rà soát đối tượng nộp thuế, thanh tra, kiểm tra, giám sát hồ sơ khai thuế và đối chiếu với thực tế phát sinh.

Các nhóm doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro được tập trung quản lý, như doanh nghiệp kê khai âm thuế liên tục, kê khai lỗ nhưng vẫn mở rộng đầu tư, có doanh số lớn nhưng số thuế phát sinh thấp hoặc có rủi ro cao về hóa đơn. Công tác quản lý cũng được tăng cường đối với hoạt động thương mại, khai thác khoáng sản, kinh doanh vàng bạc, thương mại điện tử và hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Việc quản lý dựa trên dữ liệu, số hóa và chuẩn hóa hồ sơ, tích hợp, chia sẻ thông tin được đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng quản lý thuế, hạn chế thất thu và tạo môi trường kinh doanh minh bạch.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế và cải cách hành chính tiếp tục được chú trọng. Các chính sách hỗ trợ về thuế được triển khai kịp thời nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi, duy trì và mở rộng sản xuất, kinh doanh, đồng thời góp phần nuôi dưỡng nguồn thu lâu dài.

Kết quả 9 tháng là cơ sở để Thuế tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tập trung nguồn lực trong những tháng cuối năm. Tuy nhiên, nhiệm vụ thu ngân sách quý IV vẫn đặt ra yêu cầu cao, nhất là đối với các khoản thu còn thấp so với dự toán và những nguồn thu có tính chất không ổn định.

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Ngành thuế cam kết minh bạch, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp FDI

VOV.VN - Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành khẳng định Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách, công khai quy định và hướng dẫn rõ ràng để doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), thuận lợi trong tuân thủ pháp luật thuế.

PV/VOV.VN
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