Ngành thuế cam kết minh bạch, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp FDI

Phát biểu tại Hội thảo chuyên đề “Chính sách thuế và đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài” ngày 28/9, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành cho biết, những năm qua, hệ thống chính sách, pháp luật thuế tiếp tục được rà soát, hoàn thiện. Công tác quản lý thuế được chuyển mạnh theo hướng hiện đại, dựa trên dữ liệu và quản lý rủi ro, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ và hợp tác quốc tế.

Việt Nam cũng từng bước thực hiện các chuẩn mực quốc tế về thuế. Năm 2017, Việt Nam trở thành thành viên thứ 100 của Khuôn khổ hợp tác toàn diện về chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi nhuận. Đến năm 2019, Việt Nam tham gia Diễn đàn toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin vì mục đích thuế.

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành

Theo ông Mai Xuân Thành, sau khi báo cáo đánh giá đồng cấp về Minh bạch và trao đổi thông tin theo yêu cầu vì mục đích thuế của Việt Nam giai đoạn 2021-2023 được công bố vào tháng 11/2025, Chính phủ đã triển khai các kế hoạch hành động ở cấp quốc gia, bộ, ngành, cơ quan và đơn vị nhằm thực hiện các khuyến nghị.

Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp hoàn thiện pháp luật, tổ chức thực hiện và tổng hợp bằng chứng về kết quả cải cách.

Ngày 24/7/2026, sau 8 tháng kể từ khi báo cáo được công bố, Việt Nam đã gửi đề nghị đánh giá chuyên sâu tới Ban Thư ký Diễn đàn toàn cầu.

Đến ngày 24/8/2026, Ban Thư ký Diễn đàn toàn cầu thông báo Việt Nam rằng toàn bộ thành viên Nhóm Đánh giá đồng cấp và giám sát (PRMG) đã chấp thuận hồ sơ của Việt Nam. Theo thông báo này, Việt Nam được kỳ vọng sẽ ra khỏi danh sách các quốc gia bị áp dụng các biện pháp phòng vệ thuế và phi thuế của các nước thành viên EU.

Cục trưởng Mai Xuân Thành cho rằng hoạt động của doanh nghiệp FDI ngày càng có tính xuyên biên giới. Một giao dịch có thể liên quan đến nhiều chủ thể, thị trường và hệ thống pháp luật thuế khác nhau.

Do đó, các vấn đề như giao dịch liên kết, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, thủ tục thỏa thuận song phương, thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế, trao đổi thông tin và minh bạch dữ liệu ngày càng gắn chặt với hoạt động quản trị thuế của doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp, cơ quan thuế đề nghị chủ động quản trị tuân thủ, bảo đảm hồ sơ, dữ liệu và thông tin phản ánh trung thực bản chất hoạt động, giao dịch; đồng thời trao đổi sớm với cơ quan thuế khi phát sinh vấn đề phức tạp hoặc chưa rõ.

Ở chiều ngược lại, cơ quan thuế phải xác định rõ trách nhiệm của mình. Khi yêu cầu doanh nghiệp cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và nhất quán, chính sách, thủ tục và yêu cầu quản lý cũng phải được công khai, hướng dẫn rõ ràng, thực hiện thống nhất và cung cấp thông tin kịp thời.

“Tinh thần của hội thảo không chỉ là giới thiệu chính sách, mà quan trọng hơn là cùng trao đổi để chính sách được hiểu đúng, thực hiện đúng và đi vào thực tiễn một cách hiệu quả...”, Cục trưởng Cục Thuế nhấn mạnh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính, cho biết sau gần 40 năm thực hiện đường lối Đổi mới, chủ trương mở cửa, hội nhập và thu hút đầu tư nước ngoài đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Theo ông Tuấn, khu vực kinh tế FDI ngày càng giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế, đóng góp vào tăng trưởng, xuất khẩu, tạo việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại. Khu vực này cũng góp phần đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu.

Tuy nhiên, yêu cầu phát triển đang thay đổi nhanh chóng. Cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia gia tăng, trong khi khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang làm thay đổi các chuỗi cung ứng và mô hình sản xuất toàn cầu. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đứng trước yêu cầu nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và khả năng tự chủ của nền kinh tế.

Ngày 8/6/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, nghị quyết đặt ra định hướng chuyển mạnh từ chú trọng quy mô, số lượng sang chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng của đầu tư nước ngoài.

Trong đó, Việt Nam ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, quản trị hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo và khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Chính sách cũng hướng tới tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, qua đó nâng cao năng lực hấp thụ và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Cùng với đó là yêu cầu đổi mới chính sách ưu đãi đầu tư theo hướng gắn với kết quả và hiệu quả thực tế. Đại diện Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) tại Việt Nam nhận định Việt Nam đang trong quá trình chuyển mình và phát triển sâu rộng, với nhiều định hướng chính sách mới nhằm phát huy các thành tựu đã đạt được.

Đại diện GIZ cho biết trong hai năm qua, Việt Nam tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao so với các nước trong khu vực, trong đó có sự đóng góp của nền tảng hạ tầng logistics, hoạt động xuất khẩu và mạng lưới dịch vụ.

Về thu hút FDI, đại diện GIZ cho rằng năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, dòng vốn FDI vào Việt Nam đạt mức cao nhất trong 5 năm qua. Riêng nguồn vốn FDI từ EU vào Việt Nam được đại diện GIZ dẫn ở mức khoảng 30,5 tỷ USD.