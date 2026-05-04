Hải Phòng tăng trưởng bứt phá 4 tháng đầu năm 2026, nhiều chỉ tiêu vượt kịch bản

Trong 4 tháng đầu năm 2026, kinh tế Hải Phòng ghi nhận nhiều điểm sáng nổi bật và tiếp tục khẳng định vai trò là cực tăng trưởng quan trọng của vùng duyên hải Bắc bộ: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15%; sản lượng hàng hóa thông qua cảng tăng 11,6% (đạt 58,9 triệu tấn); thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt 12,9% và ước đạt trên 78.000 tỷ đồng (bằng 40% dự toán). Giải ngân vốn đầu tư công cũng được đẩy nhanh ngay từ đầu năm; lũy kế đến cuối tháng 4 đạt hơn 10.661 tỷ đồng, tương đương 27,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Phiên họp được kết nối trực tuyến tới 114 xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn của thành phố Hải Phòng khi tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) 4 tháng đạt hơn 1,29 tỷ USD, tăng trên 76% so với cùng kỳ năm ngoái. Các lĩnh vực văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số đạt được nhiều kết quả tích cực. Thành phố triển khai hiệu quả, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống tinh thần nhân dân.

Ông Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng cho biết: Để đạt kết quả này, thành phố đã chủ động triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bám sát các kịch bản tăng trưởng ngay từ những tháng đầu năm.

UBND TP Hải Phòng tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4/2026, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm các tháng tiếp theo năm 2026.

"Tình hình kinh tế xã hội thành phố trong 4 tháng năm 2026 cơ bản ổn định; các ngành sản xuất duy trì tăng trưởng khá tốt ;có 7/8 chỉ tiêu dự kiến đạp và vượt kịch bản tăng trưởng thành phố. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững; công tác đối ngoại được triển khai đồng bộ và hiệu quả. Tuy nhiên, vẫn còn một chỉ tiêu kinh tế không đạt kịch bản tăng trưởng (tốc độ tăng chỉ số sản xuất công nghiệp IIP); việc triển khai một số dự án còn chậm so với kịch bản tăng trưởng", ông Nguyễn Ngọc Tú cho biết.

Phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP 6 tháng đạt 12,27% và cả năm đạt 13%, thành phố Hải Phòng đặt mục tiêu quý II/2026 đạt mức tăng trưởng 13,25% so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước đạt trên 43.300 tỷ đồng, phấn đấu đạt trên 45.500 tỷ đồng. Thành phố cũng đặt mục tiêu hoàn thành 469 căn nhà ở xã hội trong quý II, nâng tổng số 6 tháng đầu năm lên 988 căn...

Nhằm hiện thực hoá các mục tiêu tăng trưởng này, thành phố Hải Phòng triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; trong đó, tập trung thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2026 “Chủ động thực thi; phát huy động lực; tăng trưởng bứt phá”; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công gắn với công tác giải phóng mặt bằng; hoàn thiện các thủ tục quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch chung thành phố. Cùng với đó, thành phố sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 226/2025/QH15 của Quốc hội; đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế; phát triển các dự án nhà ở và khu kinh tế chuyên biệt.

Ông Đỗ Thành Trung, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu các sở, ngành, địa phương bám sát mục tiêu tăng trưởng của thành phố.

Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành và các địa phương trên địa bàn thành phố, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đỗ Thành Trung nhấn mạnh, trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động, các sở, ngành, đơn vị phải bám sát vào kịch bản tăng trưởng của thành phố và nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Đây không chỉ là nhiệm vụ, mục tiêu năm 2026 mà còn là tiền đề cho cả giai đoạn 2026-2030 và những giai đoạn tiếp theo của thành phố Hải Phòng.

"Yêu cầu UBND các xã phường, đặc khu thực hiện quyết liệt, với tinh thần trách nhiệm cao nhất để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao; trong đó, chú ý công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng thi công cho chủ đầu tư các dự án; thực hiện các thủ tục đầy đủ để có thể giao đất, cho thuê đất đối với các dự án khu dân cư, đô thị cho đến khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, đề nghị sớm báo cáo lại UBND thành phố và các sở ngành để sớm có hỗ trợ, giải quyết kịp thờ, ông Đỗ Thành Trung nhấn mạnh.