Công an TP Hải Phòng đẩy mạnh tuyên truyền về an toàn giao thông cho học sinh

Buổi lễ được tổ chức tại khuôn viên Trường THPT Thái Phiên, phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng với sự tham gia của Đại tá Nguyễn Đức Thìn, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng; Thượng tá Nguyễn Thu Hồng, Trưởng ban biên tập Chuyên đề An ninh Hải Phòng; cán bộ, chiến sỹ Công an TP Hải Phòng cùng Ban Giám hiệu và hơn 500 học sinh nhà trường.

Đại tá Nguyễn Đức Thìn, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng (hàng đầu bên trái) cùng các đại biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Trọng Phú)

Chia sẻ với phóng viên VOV.VN, Đại tá Nguyễn Đức Thìn, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng cho biết: Trong thời gian qua, tình hình vi phạm pháp luật về giao thông trên địa bàn thành phố tiềm ẩn những phức tạp.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Thìn, đối tượng vi phạm không chỉ tập trung ở lứa tuổi thanh thiếu niên, học sinh mà còn diễn ra ở một bộ phận công nhân lao động và người dân tham gia giao thông. Trong năm 2025, thành phố Hải Phòng xảy ra hơn 800 vụ tai nạn giao thông, trong đó có hơn 100 vụ liên quan đến học sinh, sinh viên.

Đại tá Nguyễn Đức Thìn nhấn mạnh, công tác tuyên truyền có ý nghĩa đặc biệt đặc biệt quan trọng. Vì vậy việc ra mắt chuyên mục “Giao thông xanh: Hành trình an toàn – vững vàng tiên phong”, chiến dịch tuyên truyền an toàn giao thông trong trường học là một sáng kiến cần nhân rộng, lan tỏa.

Thượng tá Nguyễn Thu Hồng, Trưởng ban biên tập Chuyên đề An ninh Hải Phòng cho biết, quán triệt sâu sắc ý kiến chỉ đạo của Giám đốc CATP và Phó Giám đốc CATP, về việc, đổi mới tư duy, nâng cao hiệu quả thực chất trong công tác tuyên truyền an toàn giao thông, Ban Chuyên đề An ninh Hải Phòng xác định: Việc xây dựng một kênh thông tin chuyên biệt, hiện đại không chỉ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm mà còn là trách nhiệm tâm huyết mà Đảng ủy, lãnh đạo CATP tin tưởng giao phó.

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Thu Hồng, mục tiêu cao nhất của đơn vị là góp phần kiềm chế tai nạn giao thông và kiến tạo nền tảng văn hóa giao thông văn minh, bắt đầu từ việc thay đổi nhận thức của thế hệ trẻ. Với mục tiêu đó, Chuyên đề An ninh Hải Phòng đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông và Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong tổ chức tuyên truyền về TTATGT, đồng thời ra mắt chuyên mục ‘Giao thông xanh: Hành trình an toàn – vững vàng tiên phong’ trên Chuyên đề An ninh Hải Phòng.

Thượng tá Nguyễn Thu Hồng phát biểu tại buổi lễ.

“Việc Chuyên đề An ninh Hải Phòng ra mắt chuyên mục ‘Giao thông xanh: Hành trình an toàn – vững vàng tiên phong’, bên cạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, sẽ góp phần thúc đẩy sự chuyển biến trong nhận thức và hành vi của mỗi cá nhân”, Thượng tá Nguyễn Thu Hồng bày tỏ.

Cũng theo bà Hồng, chuyên mục “Giao thông xanh: Hành trình an toàn – vững vàng tiên phong” được triển khai bài bản, hướng tới hiệu quả thực chất trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Theo đó, Ban Chuyên đề An ninh Hải Phòng sẽ thực hiện các nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất, duy trì phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát giao thông và Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong để triển khai kế hoạch khoa học, chuyên nghiệp; tổ chức đầy đủ 24 chương trình theo lộ trình, bảo đảm chất lượng và hiệu quả thực chất, tránh hình thức.

Thứ hai, đổi mới tư duy báo chí, đa dạng hóa hình thức thể hiện trên Chuyên đề An ninh Hải Phòng và các nền tảng số; xây dựng chuyên mục thành không gian truyền thông tương tác, hấp dẫn, dễ tiếp nhận, lan tỏa rộng rãi đến các khu công nghiệp và môi trường giáo dục.

Thứ ba, thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của lãnh đạo CATP; thường xuyên kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả từng chương trình, hướng tới xây dựng chuyên mục trở thành mô hình kiểu mẫu trong công tác dân vận và truyền thông của Công an TP Hải Phòng.

Bà Cao Tố Nga, Hiệu trưởng Trường THPT Thái Phiên bày tỏ sự tin tưởng, chương trình ngày hôm nay, với sự phối hợp của Công an thành phố và Ban chuyên đề An ninh Hải Phòng chắc chắn sẽ mang đến cho các em học sinh những kiến thức pháp luật vô cùng thiết thực và trực quan.

"Nhà trường cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, duy trì và phát huy tinh thần của chương trình “Giao thông xanh” trong các hoạt động giáo dục ngoại khóa, để mỗi học sinh Thái Phiên không chỉ là người tham gia giao thông an toàn mà còn là một tuyên truyền viên tích cực trong cộng đồng", bà Cao Tố Nga cho biết.

Cũng tại buổi lễ này, chương trình, Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong đã cam kết đồng hành và trao tặng 10.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn trong năm 2026.

Các đại biểu trao tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh Trường THPT Thái Phiên.

Sau phần khai mạc, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hải Phòng đã tuyên truyền, hướng dẫn và giao lưu các kiến thức về pháp luật giao thông với các em học sinh một cách sôi nổi, thiết thực.