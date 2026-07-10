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Hàn Quốc không chấp nhận mức thuế 12,5% của Mỹ

Thứ Sáu, 17:40, 10/07/2026
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VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc đã truyền đạt tới phía Mỹ lập trường rằng, quyết định áp mức thuế 12,5% đối với Hàn Quốc dựa trên kết quả điều tra của Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) theo Điều 301 Luật Thương mại Mỹ về vấn đề lao động cưỡng bức là không thỏa đáng. 

Nguồn tin từ Chính phủ Hàn Quốc cho hay, trong phiên điều trần công khai do Cơ quan đại diện thương mại Mỹ (USTR) tổ chức tại Ủy ban thương mại quốc tế (USITC) hôm 9/7 (theo giờ địa phương), Tham tán thương mại Hàn Quốc Lee Seung-heon đã bày tỏ lo ngại rằng biện pháp thuế quan của Washington có thể không phản ánh đầy đủ thực trạng của Hàn Quốc về nhập khẩu các sản phẩm được sản xuất bằng lao động cưỡng bức.

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Quan hệ đồng minh Hàn - Mỹ đang đối diện với nhiều bất đồng về kinh tế. Ảnh: Yonhap

Ông Lee cũng giải thích, Hàn Quốc đã nỗ lực giải quyết vấn đề lao động cưỡng bức thông qua các quy chuẩn trong và ngoài nước như xây dựng các hướng dẫn có liên quan và quảng bá hướng dẫn của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) về kinh doanh có trách nhiệm dành cho các doanh nghiệp đa quốc gia. 

Ngoài ra, văn kiện tóm lược chung được công bố sau cuộc hội đàm thượng đỉnh Hàn - Mỹ vào năm ngoái cũng xác nhận thiện chí của Hàn Quốc trong việc hợp tác với Mỹ về vấn đề lao động cưỡng bức. Tham tán thương mại Lee cũng nhấn mạnh lại lập trường của Seoul cho rằng biện pháp lần này của Washington không phù hợp và không cần thiết. 

Cuộc điều tra theo Điều 301 Luật Thương mại Mỹ lần này được khởi động nhằm thay thế các mức thuế hiện hành. Động thái này được đưa ra sau khi Tòa án tối cao liên bang Mỹ hồi tháng 2 vừa qua đã ra phán quyết cho rằng chính sách thuế do Tổng thống Donald Trump áp đặt đối với hầu hết các đối tác thương mại, dựa trên lý do tình trạng khẩn cấp kinh tế, là trái pháp luật.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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