Mỹ tạm dừng áp thuế phân bón từ Morocco nhằm bảo đảm nguồn cung nông nghiệp

Theo sắc lệnh mới, Mỹ sẽ tạm thời đình chỉ một số loại thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp đối với phân bón phốt phát từ Morocco trong thời gian tối đa 8 tháng hoặc cho đến khi tình trạng khẩn cấp được chấm dứt.

Quyết định trên được đưa ra sau khi xung đột tại Trung Đông đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường phân bón thế giới. Việc eo biển Hormuz bị đóng cửa đã làm suy giảm mạnh nguồn cung từ các nhà sản xuất lớn tại Trung Đông, khu vực chiếm tỷ trọng đáng kể trong sản lượng phân bón toàn cầu.

Chính quyền Mỹ cho biết đang phối hợp với khu vực tư nhân để gia tăng năng lực sản xuất phân bón trong nước. Tuy nhiên, quá trình này cần thời gian, trong khi nguồn cung từ Morocco được đánh giá có thể đáp ứng nhu cầu của thị trường Mỹ trong ngắn hạn.