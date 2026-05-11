Hàn Quốc và sự tái phát của “cơn sốt” tìm vàng sa khoáng

Thứ Hai, 17:12, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá vàng thế giới tăng cao đã làm dấy lên một phong trào “đãi cát tìm vàng” tại các bờ sông được cho là có vàng sa khoáng tại Hàn Quốc.

Theo tài liệu do Cơ quan lý tài nguyên – khoáng sản tự nhiên Hàn Quốc công bố, trên bán đảo Triều Tiên có khoảng gần 6 triệu tấn quặng vàng được tạo thành do các hoạt động magma từ Đại Trung sinh, cách nay khoảng hơn 200 triệu năm.

Trước đây, Hàn Quốc có nhiều mỏ vàng lớn, nhưng từ khi bước vào những năm 90 của thế kỷ trước, do việc nhập khẩu vàng miếng từ Trung Quốc tăng mạnh, nhiều mỏ vàng đã đóng cửa và hiện nay chỉ còn 7 mỏ đang hoạt động. Tuy nhiên, các bờ sông thuộc khu vực gần các mỏ vàng cũ được cho là có hàm lượng vàng sa khoáng khá lớn.

Trong bối cảnh giá vàng thế giới tăng mạnh, với khoảng 50% chỉ trong vòng 1 năm trở lại đây, “cơn sốt” tìm vàng sa khoáng tại Hàn Quốc đã bùng phát trở lại sau khi tạm lắng từ khoảng quý II năm 2025.

Tìm vàng sa khoáng cũng được yêu thích tại Nhật Bản. Ảnh Sankei

Theo điều tra của các cơ quan truyền thông và cơ quan quản lý của Hàn Quốc, chỉ tính riêng trong 3 năm gần đây, số lượng người đăng ký tư cách hội viên của trang web “Hội những người tìm vàng sa khoáng” đã tăng mạnh từ 1.000 lên 6.000 người.

Hiện nay, các bờ sông được cho là có vàng sa khoáng như Hongcheon, Pocheon, Jincheon… được coi là điểm hẹn lý tưởng cho các hội viên Hội này với hy vọng “nhất cử lưỡng tiện”, khi đãi vàng sa khoáng vừa là hoạt động vui chơi giải trí thú vị và vừa mang lại cơ hội đổi đời cho người may mắn.

Trước sự gia tăng nhanh chóng của phong trào “đãi cát tìm vàng” tại nhiều địa phương, các cơ quan chức năng của Hàn Quốc đã phải đưa ra những cảnh báo và quy định cụ thể, trong đó nhấn mạnh, chỉ chấp nhận những hoạt động bằng phương pháp thủ công và cấm tuyệt đối sử dụng các loại máy móc để tìm vàng sa khoáng.

Huyndai và KAI hợp tác phát triển taxi bay tại Hàn Quốc

VOV.VN - Trong bối cảnh dịch vụ giao thông trên không tầm thấp đang thu hút nguồn lực từ nhiều quốc gia, 2 doanh nghiệp hàng đầu của Hàn Quốc trong công nghiệp ô tô và công nghệ hàng không vừa bắt tay nhau nhằm phát triển Hệ thống di chuyển hàng không tiên tiến.

Tuấn Nhật/VOV- Tokyo
