Hàn Quốc thúc đẩy dự án đóng tàu ngầm hạt nhân

Chủ Nhật, 11:07, 10/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm nay 10/5, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc bắt đầu chuyến công du tới Mỹ nhằm thực hiện 2 mục tiêu quan trọng trong khuôn khổ các nỗ lực nâng cao sức mạnh quân sự.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, trong chuyến thăm Mỹ kéo dài từ hôm nay (10/5) đến 14/5, người đứng đầu cơ quan này – ông Ahn Gyu-back sẽ có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Tại đây, hai bên sẽ thảo luận về tình hình bán đảo Triều Tiên, quan hệ đồng minh Hàn – Mỹ, cùng các biện pháp mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ này trong tương lai…

Ngoài ra, khả năng can dự nhằm đảm bảo tự do và an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz, việc Mỹ hạn chế cung cấp thông tin vệ tinh về Triều Tiên cho Hàn Quốc… cũng được cho là chủ đề thảo luận chính. Đặc biệt, từ phía Hàn Quốc, đang nổi lên 2 vấn đề liên quan dự án đóng tàu ngầm hạt nhân của nước này và việc Mỹ trao quyền chỉ huy tác chiến cho quân đội Hàn Quốc trong trường hợp bán đảo Triều Tiên xảy ra chiến sự.

han quoc thuc day du an dong tau ngam hat nhan hinh anh 1
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back. Ảnh: Reuters

Ở vấn đề thứ nhất, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận việc Hàn Quốc sở hữu tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân vào cuối tháng 10/2025, Hàn Quốc đang tích cực thúc đẩy dự án đặc biệt này và Bộ trưởng Ahn Gyu-back đã từng đề cập khả năng Hàn Quốc sẽ đóng tàu ngầm nguyên tử trong nước, thay vì đóng tại Mỹ.

Trong bối cảnh các nước, đặc biệt là Trung Quốc, tỏ ra quan ngại, Seoul cho biết sẽ tiếp tục giải thích với Bắc Kinh rằng đây là động thái cần thiết nhằm đối phó với Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh “tàu ngầm hạt nhân của Hàn Quốc không động chạm tới Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), cũng như không bị Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) phản ứng”.

Về việc Mỹ trao quyền chỉ huy tác chiến cho quân đội Hàn Quốc, đây được coi là động thái góp phần giảm sự lệ thuộc vào Mỹ về an ninh – quốc phòng, đồng thời thể hiện sự phát triển của sức mạnh quân sự Hàn Quốc. Liên quan vấn đề này, Tổng thống Lee Jae Myung đã từng nhấn mạnh “chi phí quân sự của Hàn Quốc gấp 1,4 lần Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Triều Tiên” và “sức mạnh quân sự của Hàn Quốc được các tổ chức quốc tế đánh giá là đứng thứ 5 thế giới”.



Có hay không khả năng Triều Tiên phóng tên lửa từ tàu ngầm?

VOV.VN - Liên quan thông tin do quân đội Hàn Quốc cung cấp về việc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên phóng nhiều tên lửa vào sáng nay (19/4), hiện các cơ quan của Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ đang khẩn trương truy vết, phân tích, chia sẻ thông tin và đã có những nhận định sơ bộ.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Tag: tàu ngầm hạt nhân hàn quốc
Ấn Độ đưa vào biên chế tàu ngầm hạt nhân thứ ba
VOV.VN - Hôm qua (3/4), Ấn Độ đã chính thức đưa vào biên chế tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo INS Aridhaman, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện năng lực răn đe hạt nhân trên biển.

Trung Quốc chế tạo tàu ngầm du lịch biển sâu đầu tiên, có thể lặn 1.000m
VOV.VN - Các kỹ sư Trung Quốc đã hoàn thành việc thiết kế tàu ngầm du lịch biển sâu đầu tiên của nước này, có khả năng lặn 1.000m dưới biển. Con tàu này dự kiến hoạt động thương mại vào trước năm 2030.

Rộ tin Anh triển khai tàu ngầm hạt nhân tới Biển Arab
VOV.VN - Daily Mail đưa tin, Anh vừa triển khai một tàu ngầm hạt nhân được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk tới Biển Arab, qua đó tăng cường năng lực tiến công tầm xa của London trong trường hợp xung đột khu vực leo thang.

