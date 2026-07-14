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Hàng chục ha cây trồng tại tỉnh Đồng Tháp bị thiệt hại bất thường

Thứ Ba, 19:04, 14/07/2026
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VOV.VN - Mấy ngày gần đây, có hàng chục ha rau màu, lúa, thậm chí cây ăn trái của nông dân các xã Long Hưng, Long Định, Tân Phước 3 và một số khu vực lân cận có biểu hiện bị vàng lá, cháy lá, có nguy cơ dẫn đến thiệt hại nặng. Chính quyền và ngành chức năng địa phương đang xác minh, làm rõ nguyên nhân gây sự cố này.

Bà Nguyễn Thị Chín ở ấp 3, xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp cũng như nhiều hộ nông dân trồng rau màu chuyên canh tại địa phương này đang thấp thỏm lo âu vì ruộng rau răm có nguy cơ chết trắng. Hiện 0,5 ha đất trồng rau của bà đang vàng úa, chết dần.

“Bữa đó mình có bơm nước vô rồi rải phân, bây giờ cháy gần hết. Mấy hôm nay cán bộ đến chụp ảnh mấy lần, trước giờ đâu có bị như vầy, nay bị lần đầu tiên, chưa biết nguyên nhân vì sao", bà Chín than thở.

Còn ông Nguyễn Văn Lom, nông dân ấp Long Điền, xã Long Hưng cũng có 0,4 ha đất trồng rau trong tình trạng tương tự. Ông Lom bày tỏ: “Bây giờ rau đỏ lá, nằm chờ mưa xuống xem có cứu được không, chứ không thiệt hại lớn. Theo tôi nguyên nhân do nguồn nước, hình như nước ở đâu chảy về. Bây giờ Nhà nước tìm từ nguồn nước, mình cũng chờ Nhà nước hỗ trợ chứ  không có vốn để trồng lại".

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Nhiều nông dân có ruộng rau bị bệnh và chết thấp thỏm lo âu vì chưa rõ nguyên nhân nào

 

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Phần rễ của rau màu bị đen và khô như không còn sự sống

Qua ghi nhận, các loại rau màu bị ảnh hưởng nặng nhất là rau răm, rau om, húng cây, rau má, tía tô… và đều có biểu hiện giống nhau như: các lá dưới gần gốc vẫn còn màu xanh nhưng phần đọt non bị mất diệp lục, chuyển sang trắng hoặc vàng; một số lá chuyển sang màu nâu và bị cháy ở mép lá. Riêng trên rau tía tô, một số cây có biểu hiện bị héo, cháy mép lá và chết cả cây. Một số ruộng lúa ven kênh thủy lợi có lá chuyển màu vàng, có nguy cơ ảnh hưởng đến năng suất.

Tại các dòng kênh, mương, hệ sinh thái dưới nước như cây lục bình, cỏ dại, rau muống, rau đắng nước… cũng bị cháy lá trên diện rộng.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, qua thống kê ban đầu có hơn 67 ha cây trồng bị thiệt hại, gồm: rau màu 46,43 ha, tỷ lệ thiệt hại từ 20% - 100%; lúa 17 ha, tỷ lệ thiệt hại từ 20% - 100%; sầu riêng 4 ha, tỷ lệ thiệt hại từ 30% - 40%; nấm rơm 0,2 ha, tỷ lệ thiệt hại từ 30% - 100%; cây cảnh 0,2 ha, tỷ lệ thiệt hại 30%. Cụ thể, tại xã Long Hưng có 37,73 ha cây trồng bị thiệt hại (đa số là rau màu); xã Long Định có 7,85 ha bị thiệt hại; xã Tân Phước 3 có 22,2 ha.

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Nông dân xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp xót xa nhìn ruộng rau răm chết trắng

Lo ngại nhất là nông dân trồng rau màu bị thiệt hại kinh tế rất lớn. Bởi khi ruộng rau bị chết, người dân vừa thất thu nguồn lợi, vừa phải tốn thêm chi phí làm đất, con giống, công lao động để trồng lại ruộng rau mới. Trung bình mỗi ha đất trồng rau bị thiệt hại 100%, khi trồng lại phải mất khoảng 150 triệu đồng. Đối với những ruộng rau màu chưa bị ảnh hưởng, hiện nông dân cũng không mạnh dạn sử dụng nguồn nước này để bơm tưới cho cây trồng.

Hiện nay, hầu hết các tuyến kênh thủy lợi tại khu vực này đều "liên thông" với hệ thống cống dẫn nước thải từ các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và Khu công nghiệp Long Giang (tại xã Tân Phước 3). Do đó, người dân nghi ngờ nguồn nước từ kênh, rạch bị ô nhiễm. Thực tế, ở nhiều vị trí, nước trong kênh, rạch chuyển màu xám, có sủi bọt, biểu hiện nguồn nước mặt không bình thường.

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Không chỉ cây trồng mà các loại thủy sinh ở kênh mương thủy lợi cũng đồng loạt cháy lá

Ông Nguyễn Văn Mười, nông dân xã Long Hưng, tâm tư: “Tôi rất lo lắng, bây giờ không dám bơm nước, không dám rải phân. Vì bơm nước vô thì mới rải phân được, mới có thu hoạch. Tôi đề nghị Nhà nước xem xét hỗ trợ nông dân có vốn mới sạ lại. Tôi nghĩ do ô nhiễm nguồn nước, vì từ xưa giờ không có, nay mới có. Vụ này do nước ô nhiễm, vì trong kênh lục bình, cỏ rác đều bị chết chứ không phải do thời tiết”.

Sau khi xảy ra hiện trạng hàng chục ha cây trồng bị bệnh, chết, UBND tỉnh và các ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp đã đến kiểm tra thực tế hiện trường. Ông Nguyễn Phước Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị chuyên môn đánh giá sơ bộ nguyên nhân; khảo sát, thống kê các tuyến kênh, rạch bị lục bình, cỏ xâm lấn ảnh hưởng đến giao thông thủy và dòng chảy để đề xuất phương án trục vớt. Đồng thời, thống kê các tuyến kênh, rạch có nguồn nước không đảm bảo nhằm thông báo cho các xã trong khu vực, khuyến cáo người dân không sử dụng nguồn nước để tránh ảnh hưởng đến sản xuất. Các đơn vị được giao nhiệm vụ kiểm tra mẫu nước khẩn trương đẩy nhanh tiến độ phân tích nhằm sớm tìm ra nguyên nhân.

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Lãnh đạo UBND tỉnh và các ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp đi kiểm tra nguồn nước nghi bị ô nhiễm gây chết cây trồng

Chính quyền các địa phương nhanh chóng thống kê đầy đủ diện tích và mức độ thiệt hại; tuyên truyền, khuyến cáo nông dân tạm thời ngưng sử dụng nguồn nước từ kênh, rạch tại khu vực có cây trồng bị thiệt hại. Đối với các ruộng rau bị thiệt hại, địa phương vận động người dân tiêu hủy và trồng lại; tuyệt đối không bán rau màu bị nhiễm bệnh ra thị trường để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

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Đồng Tháp xanh mát những vườn rau màu ngày giáp Tết cổ truyền

VOV.VN - Tỉnh Đồng Tháp có diện tích rau màu lớn nhất vùng ĐBSCL và đa dạng các chủng loại. Ở thời điểm này, nông dân địa phương đang khẩn trương gieo trồng, chăm sóc hoa màu để phục vụ thị trường Tết cổ truyền Bính Ngọ với hy vọng trúng mùa, trúng giá.

Chu Trinh-VOV/ĐBSCL
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