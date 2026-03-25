Hàng không Việt Nam linh hoạt ứng phó “bão giá” nhiên liệu

Thứ Tư, 16:31, 25/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trước biến động tăng mạnh của giá nhiên liệu bay Jet A1, các hãng hàng không Việt Nam đang chủ động điều chỉnh kế hoạch khai thác, cân nhắc tăng giá vé và phụ thu nhiên liệu, đồng thời kiến nghị các chính sách hỗ trợ nhằm giảm áp lực chi phí, duy trì hoạt động ổn định và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Chủ động điều chỉnh kế hoạch khai thác, giá vé

Trước áp lực gia tăng đột biến của giá nhiên liệu hàng không, các hãng bay trong nước đang triển khai nhiều giải pháp linh hoạt nhằm thích ứng với thị trường, trong đó có phương án điều chỉnh giá vé và tối ưu khai thác.

hang khong viet nam linh hoat ung pho bao gia nhien lieu hinh anh 1
Trước biến động tăng mạnh của giá nhiên liệu, hãng bay Việt Nam có thể phải điều chỉnh giá vé nhưng luôn bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định về khung giá vé của Nhà nước.

Theo các doanh nghiệp hàng không, giá nhiên liệu Jet A1 thời gian gần đây tăng mạnh do ảnh hưởng từ tình hình xung đột tại Trung Đông, khiến chi phí đầu vào tăng cao, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đại diện Bamboo Airways cho biết, nếu như tháng 2/2026 giá Jet A1 trung bình ở mức 89 USD/thùng thì hiện đã vượt ngưỡng 220 USD/thùng. Biến động này buộc các hãng phải tính toán lại phương án vận hành, trong đó có khả năng điều chỉnh giá vé.

“Trước biến động tăng mạnh của giá nhiên liệu, hãng có thể phải điều chỉnh giá vé nhưng luôn bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định về khung giá vé của Nhà nước”, đại diện Bamboo Airways nhấn mạnh.

Trong ngắn hạn, Bamboo Airways tập trung nguồn lực khai thác các đường bay trục chính như Hà Nội - TP.HCM - Đà Nẵng và các điểm đến du lịch có nhu cầu cao như Quy Nhơn, Cam Ranh. Đồng thời, hãng vẫn duy trì các chuyến bay thuê chuyến quốc tế đến Trung Quốc, Philippines, song tần suất có thể giảm nếu giá nhiên liệu tiếp tục neo ở mức cao.

Đối với dịp cao điểm 30/4, Bamboo Airways cho biết vẫn còn tải cung ứng để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách, đặc biệt trên các tuyến du lịch. Hãng khuyến nghị hành khách chủ động đặt vé sớm để có thêm lựa chọn về lịch trình và mức giá phù hợp.

hang khong viet nam linh hoat ung pho bao gia nhien lieu hinh anh 2
rước biến động giá xăng dầu tăng cao, các hãng hàng không kiến nghị Chính phủ xem xét triển khai các chính sách hỗ trợ nhằm giảm áp lực chi phí cho doanh nghiệp. 

Trong khi đó, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) xác định ưu tiên duy trì các đường bay kết nối quan trọng nhằm đảm bảo hoạt động giao thương, du lịch và đối ngoại. Tuy nhiên, hãng cũng dự kiến tạm dừng khai thác một số đường bay từ ngày 1/4/2026 như Hải Phòng - Buôn Ma Thuột, Hải Phòng - Cam Ranh, TP.HCM - Điện Biên... với tổng số 23 chuyến/tuần.

Kiến nghị giảm thuế phí, xem xét áp dụng phụ thu nhiên liệu

Theo ông Đỗ Hồng Cẩm, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, các hãng bay trong nước đang xây dựng phương án áp dụng phụ thu nhiên liệu trên các đường bay quốc tế, dự kiến triển khai từ đầu tháng 4/2026.

Kết quả khảo sát gần 40 hãng hàng không quốc tế và khu vực cho thấy, hơn 60% hãng đã, đang hoặc dự kiến tăng giá vé hoặc áp dụng phụ thu nhiên liệu từ trung tuần tháng 3/2026.

Các hãng quốc tế triển khai theo hai hình thức chính: điều chỉnh trực tiếp vào giá vé cơ sở với mức tăng phổ biến từ 5-20% tùy chặng bay và hạng dịch vụ, hoặc áp dụng phụ thu nhiên liệu riêng biệt với mức dao động từ khoảng 130.000 đồng đến hơn 10 triệu đồng mỗi vé, tùy theo cự ly và hạng ghế.

Trong bối cảnh chi phí nhiên liệu tăng cao, các hãng hàng không cho rằng cần có thêm các chính sách hỗ trợ từ phía Nhà nước để giảm áp lực tài chính.

hang khong viet nam linh hoat ung pho bao gia nhien lieu hinh anh 3
Hãng bay Việt Nam sẽ nỗ lực duy trì các chuyến bay cao điểm để phục vụ nhu cầu du lịch, nhưng tần suất có thể thấp hơn so với cùng kỳ năm trước nếu giá dầu không "hạ nhiệt".

Bamboo Airways kiến nghị Chính phủ tiếp tục giảm thuế bảo vệ môi trường, thuế nhiên liệu hàng không; duy trì mức thuế nhập khẩu nhiên liệu ngoài ASEAN ở mức 0%; đồng thời xem xét các giải pháp hỗ trợ như giãn, hoãn thuế, hỗ trợ lãi suất, cơ cấu lại khoản vay.

Ngoài ra, hãng cũng đề xuất điều chỉnh phí dịch vụ hàng không tại cảng, hoàn thiện cơ chế giá trần nội địa và tăng cường hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực.

“Những giải pháp này sẽ góp phần giúp các hãng hàng không ổn định hoạt động, duy trì kết nối vận tải và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động,” đại diện Bamboo Airways cho biết.

Về phía cơ quan quản lý, Bộ Xây dựng đã yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam nghiên cứu sửa đổi mức giá trần vé máy bay nội địa theo hướng linh hoạt, gắn với biến động giá nhiên liệu Jet A1, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Bộ cũng giao các đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất giảm giá dịch vụ cất hạ cánh, điều hành bay, đồng thời đánh giá tác động cụ thể để xây dựng lộ trình và mức giảm phù hợp.

Phi Long/VOV.VN
Tag: hàng không giá vé máy bay nhiên liệu bay Bamboo Airways Vietnam Airlines Jet A1 phụ thu nhiên liệu thị trường hàng không Bộ Xây dựng Cục Hàng không Việt Nam
Hàng không Việt đứng trước “bão giá nhiên liệu”, chuẩn bị tăng phí bay quốc tế

VOV.VN - Trước áp lực giá nhiên liệu hàng không tăng mạnh do ảnh hưởng từ xung đột tại Trung Đông, các hãng hàng không Việt Nam đang xây dựng phương án phụ thu nhiên liệu trên các đường bay quốc tế, dự kiến có thể áp dụng từ đầu tháng 4/2026.

Drone xâm nhập khu vực sân bay Cát Bi, Cục Hàng không họp khẩn đánh giá nguy cơ

VOV.VN - Cục Hàng không Việt Nam tổ chức cuộc họp khẩn để đánh giá nguy cơ từ hoạt động drone/UAV gần sân bay sau sự cố vật thể bay nghi là drone xuất hiện tại khu vực tiếp cận hạ cánh của sân bay Cát Bi, khiến nhiều chuyến bay phải chuyển hướng và điều chỉnh kế hoạch khai thác.

Cục Hàng không cảnh báo nguy cơ thiếu nhiên liệu bay, kiến nghị giải pháp khẩn

VOV.VN - Trước diễn biến căng thẳng tại Trung Đông khiến giá nhiên liệu hàng không tăng mạnh và nguy cơ gián đoạn nguồn cung, Cục Hàng không Việt Nam đã kiến nghị nhiều giải pháp nhằm đảm bảo nguồn nhiên liệu, hỗ trợ các hãng hàng không duy trì hoạt động khai thác trong thời gian tới.

