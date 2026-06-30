Hàng ngàn hộ dân TP.HCM ngóng gỡ vướng “sổ hồng”

Chung cư là loại hình được nhiều người dân TP.HCM lựa chọn để giải quyết vấn đề chỗ ở, trước tình trạng gia tăng nhanh chóng dân số tại siêu đô thị này. Tuy nhiên, tình trạng chậm được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà (sổ hồng) khiến nhiều người bức xúc, do đó Thành phố đã lập Tổ công tác đặc biệt nhằm tháo gỡ, xử lý vấn đề này.

Người dân mong đợi

Chung cư 9 View Apartment (phường Phước Long, thuộc TP Thủ Đức trước đây) được đưa vào vận hành từ năm 2019. Từ đó tới nay, gần 700 căn hộ tại chung cư này vẫn mong ngóng ngày được cầm sổ hồng vì người dân đã hoàn thành 98% nghĩa vụ tài chính.

Cư dân chung cư 9 View Apartment trông đợi ngày được cầm sổ hồng (Ảnh: Duy Phương)

Ông Nguyễn Chánh Trực, Trưởng Ban quản trị chung cư cho biết: Sau chỉ đạo của UBND TP.HCM về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc cấp sổ hồng cho các chung cư trên địa bàn, chung cư 9 View Apartment được Tổ công tác 1645 (tổ công tác đặc biệt tháo gỡ sổ hồng) họp với các đơn vị liên quan để xem xét xử lý vào tháng 4/2026.

Tuy nhiên, sau cuộc họp này, Ban quản trị và cư dân cũng chưa được cơ quan chức năng thông tin về lộ trình, hướng xử lý để được cấp sổ.

"Ban quản trị mong muốn các sở ngành khi tổ chức các cuộc họp có liên quan thì mời Ban quản trị cũng như một số cư dân được tham gia, để nắm thông tin và giám sát, đảm bảo tính minh bạch", ông Trực đề nghị.

Hơn 7 năm, người dân tại đây vẫn chưa được đảm bảo quyền lợi chính đáng (Ảnh: Duy Phương)

Ông Nguyễn Quốc Thắng (ngụ tại chung cư) cho biết, việc chậm cấp sổ khiến người dân bức xúc vì ảnh hưởng lớn đến đời sống.

"Việc này ảnh hưởng đến tâm lý an cư, lạc nghiệp của mỗi cư dân. Đồng thời, khi không được cấp sổ thì ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính của mỗi người", ông Thắng bày tỏ.

Còn tại chung cư Thái An 3 và 4 (phường Đông Hưng Thuận, thuộc Quận 12 trước đây), 780 căn hộ cũng rơi vào tình cảnh nợ sổ hồng kéo dài. Năm 2011, dù công trình chưa được hoàn thiện, chưa được cơ quan có thẩm quyền công nhận để đưa vào vận hành nhưng nhiều người dân vẫn nhất quyết dọn vào do khó khăn về chỗ ở.

Tồn tại nhiều bất cập tại chung cư Thái An 3 và 4 (Ảnh: Duy Phương)

Bà Đặng Thanh Tuyền (ngụ tại chung cư) cho biết, do không có sổ hồng, người dân không thể tự sửa chữa, cải tạo căn hộ của mình dù đã đóng 98% giá trị căn hộ vì chủ đầu tư cho rằng chung cư vẫn là tài sản của họ.

"Hiện tại chung cư không có sự an toàn cho người dân, cả phòng cháy chữa cháy. Chúng tôi không có quyền sửa chữa. Mong các cấp chính quyền vào cuộc, xử lý cho người dân", bà Tuyền đề nghị.

Bà Trần Thị Như Quỳnh (cư dân tại đây) cho biết, tháng 1/2026, Tổ công tác 1645 đã họp để xem xét, tháo gỡ vướng mắc trong việc cấp sổ cho chung cư nhưng chưa đưa ra hướng xử lý dứt điểm. Ngoài vấn đề sổ hồng, chung cư còn phát sinh mâu thuẫn gay gắt về công tác quản lý vận hành, công tác bầu Ban quản trị.

Tích cực tháo gỡ

Tổ công tác 1645 được UBND TP.HCM ra quyết định kiện toàn năm 2025 (trên cơ sở thay thế Tổ công tác 5013 thành lập năm 2024), do ông Nguyễn Toàn Thắng– Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường làm Tổ trưởng. Đến nay, tổ công tác đã xem xét tháo gỡ để cấp sổ hồng cho 173/207 dự án trên địa bàn.

Theo kế hoạch, năm 2026, Tổ công tác sẽ rà soát và xử lý khó khăn cho 60 dự án, với mục tiêu hoàn thành cấp hơn 61.000 sổ hồng (trên tổng số khoảng 68.000 căn). Trong 5 tháng từ đầu năm 2026, có 18.661 căn nhà thuộc các dự án nhà ở thương mại đã được cấp sổ hồng.

Cần sự vào cuộc quyết liệt hơn của các bên liên quan để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân (Ảnh: Duy Phương)

Theo ông Thắng, Tổ công tác 1645 có nhiệm vụ quan trọng nhất là xác định rõ nguyên nhân, vướng mắc trong việc cấp sổ. Từ đó tham mưu cho UBND Thành phố chỉ đạo đồng bộ đến cấp phường, xã, đồng thời theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện tháo gỡ vướng mắc.

Về phía địa phương, đại diện UBND phường Phước Long cho biết đã có văn bản đề xuất các đơn vị sớm cấp sổ hồng cho dự án 9 View Apartment. Tổ công tác 1645 cũng thống nhất việc cấp sổ và yêu cầu chủ đầu tư hoàn thành thủ tục, hồ sơ để thực hiện.

Trao đổi với phóng viên VOV, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch UBND phường Đông Hưng Thuận khẳng định địa phương đã chuyển hồ sơ của dự án Thái An 3 và 4 đến ngành chức năng của Thành phố để đề nghị giải quyết, do không thuộc thẩm quyền của địa phương. Đối với bức xúc của cư dân về việc bầu Ban quản trị, ông Hưng cho biết thực hiện theo quy định của pháp luật.

Ông Lê Văn Việt - đại diện UBND phường Đông Hưng Thuận (Ảnh: Duy Phương)

Thông tin thêm, ông Lê Văn Việt, cán bộ Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, UBND phường Đông Hưng Thuận cho biết việc tổ chức hội nghị nhà chung cư gặp vướng mắc do Chủ tịch UBND phường bị cư dân khởi kiện tại Toà án nhân dân khu vực 7 TP.HCM.

"Chúng tôi cũng có văn bản hỏi Toà án nhân dân khu vực 7 về điều kiện, tư cách để tổ chức hội nghị nhưng toà chưa trả lời. Sắp tới, UBND phường sẽ kiến nghị toà trả lời nội dung này, để có cơ sở tổ chức hội nghị chung cư bất thường", ông Việt thông tin.

Để chung cư thực sự là tổ ấm cho hàng triệu người lao động tại TP.HCM, rất cần sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các ngành chức năng, các địa phương. Đồng thời, cần có biện pháp chế tài đủ mạnh để các bên liên quan không thể chậm trễ hơn trong việc giải quyết quyền lợi chính đáng của người dân.