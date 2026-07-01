English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hàng nghìn hộ dân tại 6 dự án ở TP.HCM sắp được nhận sổ hồng

Thứ Tư, 12:05, 01/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hàng nghìn hộ dân tại các dự án chung cư Lê Trọng Tấn, BenHill, khu nhà ở Phát Khang, Hướng Dương... sắp được nhận sổ hồng sau khi Tổ công tác 1645 của TP.HCM chính thức chốt phương án tháo gỡ vướng mắc vào sáng nay (1/7).

Sáng nay (1/7), Giám đốc Sở Nông Nghiệp và Môi trường TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng đã chủ trì cuộc họp với Tổ công tác 1645 nhằm tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho người mua nhà tại các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn.

hang nghin ho dan tai 6 du an o tp.hcm sap duoc nhan so hong hinh anh 1
Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM chủ trì cuộc họp với Tổ công tác 1645. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Tại cuộc họp, sau khi nghe báo cáo và rà soát kỹ lưỡng hồ sơ, ông Nguyễn Toàn Thắng đã thống nhất phương án giải quyết, chấp thuận cấp sổ hồng cho người mua nhà tại 6 dự án lớn đang bị tồn đọng. Cụ thể:

Dự án chung cư Lê Trọng Tấn (phường Dĩ An) do Công ty Cổ phần Bất động sản Bcons PS làm chủ đầu tư, quy mô 522 căn hộ.

hang nghin ho dan tai 6 du an o tp.hcm sap duoc nhan so hong hinh anh 2
Dự án chung cư Lê Trọng Tấn (phường Dĩ An). Ảnh: VP

Dự án khu Thương mại - Dịch vụ - Văn phòng - Căn hộ Bcons (phường Đông Hòa) do Công ty Cổ phần Bất động sản Bcons Land làm chủ đầu tư, quy mô 1.951 căn hộ và 22 căn nhà liên kế.

Dự án khu nhà ở Phát Khang (phường Đông Hòa) do Công ty Cổ phần Bất động sản Bcons Homes làm chủ đầu tư, quy mô 115 căn nhà liên kế.

Dự án Chung cư cao tầng Đồi Ben (BenHill) (phường Thuận Giao) do Công ty Cổ phần Đầu tư BenHouse Việt Nam làm chủ đầu tư, quy mô 852 căn hộ và khu nhà trẻ.

Khu nhà ở Hướng Dương (phường Tân Hiệp) do Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hướng Dương làm chủ đầu tư, quy mô 150 căn nhà ở liên kế.

Khu nhà ở Phước Lộc Thọ (phường Bình Dương) do Công ty cổ phần Nam Việt Phát làm chủ đầu tư, quy mô 38 căn hộ liên kế.

Trước đó, người dân mua nhà tại các dự án này vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận do vướng một số thủ tục pháp lý.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường chốt phương án tháo gỡ, thống nhất cấp sổ hồng cho hàng nghìn căn hộ và nhà liên kế kể trên, được kỳ vọng sẽ đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người dân, giảm thiểu tình trạng khiếu kiện và giúp ổn định thị trường bất động sản tại địa phương.

CTV Nguyễn Châu/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

TP.HCM gỡ “nút thắt” để cấp sổ hồng cho loạt dự án nhà ở thương mại
TP.HCM gỡ “nút thắt” để cấp sổ hồng cho loạt dự án nhà ở thương mại

VOV.VN - Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đã thống nhất phương án tháo gỡ khó khăn để cấp sổ hồng cho người mua nhà tại 7 dự án đang bị tắc nghẽn pháp lý trong thời gian qua.

TP.HCM gỡ “nút thắt” để cấp sổ hồng cho loạt dự án nhà ở thương mại

TP.HCM gỡ “nút thắt” để cấp sổ hồng cho loạt dự án nhà ở thương mại

VOV.VN - Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đã thống nhất phương án tháo gỡ khó khăn để cấp sổ hồng cho người mua nhà tại 7 dự án đang bị tắc nghẽn pháp lý trong thời gian qua.

TP.HCM có hơn 18.600 căn hộ thương mại được cấp sổ hồng
TP.HCM có hơn 18.600 căn hộ thương mại được cấp sổ hồng

VOV.VN - Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM vừa có báo cáo về tình hình giải quyết hồ sơ liên quan đến đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng).

TP.HCM có hơn 18.600 căn hộ thương mại được cấp sổ hồng

TP.HCM có hơn 18.600 căn hộ thương mại được cấp sổ hồng

VOV.VN - Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM vừa có báo cáo về tình hình giải quyết hồ sơ liên quan đến đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng).

Người dân TP.HCM ngồi nhà vẫn làm được thủ tục sang tên, thế chấp sổ hồng
Người dân TP.HCM ngồi nhà vẫn làm được thủ tục sang tên, thế chấp sổ hồng

VOV.VN - Thay vì phải xếp hàng, đi lại nhiều lần như trước đây, người dân tại TP.HCM hiện có thể ngồi tại nhà thực hiện các thủ tục biến động đất đai hay đăng ký giao dịch bảo đảm hoàn toàn qua mạng.

Người dân TP.HCM ngồi nhà vẫn làm được thủ tục sang tên, thế chấp sổ hồng

Người dân TP.HCM ngồi nhà vẫn làm được thủ tục sang tên, thế chấp sổ hồng

VOV.VN - Thay vì phải xếp hàng, đi lại nhiều lần như trước đây, người dân tại TP.HCM hiện có thể ngồi tại nhà thực hiện các thủ tục biến động đất đai hay đăng ký giao dịch bảo đảm hoàn toàn qua mạng.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp