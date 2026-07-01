Hàng nghìn hộ dân tại 6 dự án ở TP.HCM sắp được nhận sổ hồng

Sáng nay (1/7), Giám đốc Sở Nông Nghiệp và Môi trường TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng đã chủ trì cuộc họp với Tổ công tác 1645 nhằm tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho người mua nhà tại các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM chủ trì cuộc họp với Tổ công tác 1645. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Tại cuộc họp, sau khi nghe báo cáo và rà soát kỹ lưỡng hồ sơ, ông Nguyễn Toàn Thắng đã thống nhất phương án giải quyết, chấp thuận cấp sổ hồng cho người mua nhà tại 6 dự án lớn đang bị tồn đọng. Cụ thể:

Dự án chung cư Lê Trọng Tấn (phường Dĩ An) do Công ty Cổ phần Bất động sản Bcons PS làm chủ đầu tư, quy mô 522 căn hộ.

Dự án chung cư Lê Trọng Tấn (phường Dĩ An). Ảnh: VP

Dự án khu Thương mại - Dịch vụ - Văn phòng - Căn hộ Bcons (phường Đông Hòa) do Công ty Cổ phần Bất động sản Bcons Land làm chủ đầu tư, quy mô 1.951 căn hộ và 22 căn nhà liên kế.

Dự án khu nhà ở Phát Khang (phường Đông Hòa) do Công ty Cổ phần Bất động sản Bcons Homes làm chủ đầu tư, quy mô 115 căn nhà liên kế.

Dự án Chung cư cao tầng Đồi Ben (BenHill) (phường Thuận Giao) do Công ty Cổ phần Đầu tư BenHouse Việt Nam làm chủ đầu tư, quy mô 852 căn hộ và khu nhà trẻ.

Khu nhà ở Hướng Dương (phường Tân Hiệp) do Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hướng Dương làm chủ đầu tư, quy mô 150 căn nhà ở liên kế.

Khu nhà ở Phước Lộc Thọ (phường Bình Dương) do Công ty cổ phần Nam Việt Phát làm chủ đầu tư, quy mô 38 căn hộ liên kế.

Trước đó, người dân mua nhà tại các dự án này vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận do vướng một số thủ tục pháp lý.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường chốt phương án tháo gỡ, thống nhất cấp sổ hồng cho hàng nghìn căn hộ và nhà liên kế kể trên, được kỳ vọng sẽ đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người dân, giảm thiểu tình trạng khiếu kiện và giúp ổn định thị trường bất động sản tại địa phương.