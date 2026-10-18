Hiệp định Việt Nam - EFTA: Triển khai, phê chuẩn và có hiệu lực

Việc ký kết hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Hiệp hội Thương mại tự do châu Âu (EFTA) không chỉ mở ra triển vọng thúc đẩy thương mại và đầu tư, mà còn đặt ra yêu cầu chuẩn bị cho quá trình phê chuẩn, triển khai và tận dụng hiệu quả những cơ hội mà hiệp định mang lại.

Vậy lộ trình để hiệp định chính thức có hiệu lực sẽ diễn ra như thế nào? Và trong thập kỷ tới, Việt Nam có thể kỳ vọng điều gì từ hợp tác kinh tế với Thụy Sĩ và Na Uy, đặc biệt trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, giáo dục, nghiên cứu và phát triển bền vững? Trong cuộc trao đổi với phóng viên VOV, Đại sứ Na Uy Stein Iversen và Đại sứ Thụy Sĩ Thomas Gass đã chia sẻ về những bước đi tiếp theo, đồng thời bày tỏ kỳ vọng vào tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và hai quốc gia châu Âu.