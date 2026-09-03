Hộ kinh doanh có thêm nguồn lực để đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh

Hộ kinh doanh bớt áp lực, yên tâm làm ăn

Ngày 24/8/2026, với 480/481 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hộ kinh doanh và doanh nghiệp.

Theo chính sách được thông qua, trong hai năm 2026-2027, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu hằng năm không quá 10 tỷ đồng được giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

Anh Nguyễn Cường, hộ kinh doanh tại xã Nam Phù (Hà Nội), cho biết việc được giảm trực tiếp số thuế phải nộp sẽ giúp hộ kinh doanh giảm bớt áp lực chi phí trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn.

Chia sẻ về việc kinh doanh thời gian qua, anh Cường cho hay, sau khi trừ các khoản chi phí như tiền thuê cửa hàng, điện, nước, nhân công,… thì phần lợi nhuận còn lại không đáng kể. Vì vậy, theo anh Cường, việc giảm thuế sẽ tạo thêm dư địa tài chính cho hộ kinh doanh.

Cũng theo anh Cường, trong bối cảnh thị trường trầm lắng, chính sách giảm 30% thuế thu nhập cá nhân được Quốc hội thông qua chính thức sẽ là một liều thuốc tiếp sức cho các hộ kinh doanh, nhất là khi họ đang phải thích ứng với hàng loạt quy định mới về hóa đơn điện tử, phần mềm bán hàng, thuế và kế toán.

Chung quan điểm, chị Đào Loan, chủ một hộ kinh doanh chuyên về nước giặt ở xã Ngọc Hồi (Hà Nội) cho hay, các hộ kinh doanh nhỏ hiện chịu tác động lớn từ biến động giá cả, chi phí mặt bằng, điện nước và sức mua không ổn định.

Theo chị Loan, việc được giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp sẽ giúp hộ kinh doanh giữ lại một phần dòng tiền để trang trải các chi phí thường xuyên như tiền điện, nước, nhân công, tiền thuê cửa hàng hoặc nhập thêm hàng hóa, đa dạng mẫu mã.

“Chính sách được ban hành rất kịp thời, giúp các hộ kinh doanh cảm thấy bớt áp lực trong quá trình thích nghi với những yêu cầu mới. Chúng tôi nhận thấy rõ sự đồng hành, chia sẻ của cơ quan quản lý, không chỉ ở việc đưa ra chính sách mà còn ở cách tiếp cận, lắng nghe những khó khăn thực tế của hộ kinh doanh để có những giải pháp phù hợp. Điều này tạo tâm lý yên tâm hơn cho người kinh doanh, giúp chúng tôi có thêm thời gian để chủ động điều chỉnh hoạt động, từng bước ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh…”, chị Đào Loan chia sẻ.

Thêm nguồn lực để doanh nghiệp tái đầu tư, mở rộng

Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội, cho rằng đề xuất của Bộ Tài chính về ngưỡng doanh thu 10 tỷ đồng/năm có tính thực dụng, dễ triển khai và phù hợp với nhóm doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh.

Theo ông Mạc Quốc Anh, đây là chính sách đáng ghi nhận bởi tác động trực tiếp vào một trong những vấn đề được doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh quan tâm nhất hiện nay là dòng tiền và nguồn lực tích lũy để tái đầu tư.

Ông lưu ý, cần hiểu đúng rằng chính sách là giảm 30% số thuế thu nhập phải nộp, chứ không phải giảm 30 điểm phần trăm thuế suất.

Việc giảm số thuế phải nộp sẽ giúp một phần nguồn lực được giữ lại trong doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Nếu được sử dụng hiệu quả, nguồn tiền này có thể quay trở lại chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông qua việc bổ sung vốn lưu động, duy trì việc làm, đầu tư công nghệ, mở rộng quy mô và tạo thêm doanh thu.

“Vòng quay” này, theo ông Mạc Quốc Anh, có thể tạo ra tác động lan tỏa khi doanh nghiệp tăng đơn hàng cho nhà cung cấp, duy trì hoặc tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập của người lao động và cuối cùng đóng góp trở lại ngân sách thông qua nhiều sắc thuế khác nhau.

Trước hết, nguồn lực được giữ lại sẽ giúp doanh nghiệp có thêm khả năng duy trì việc làm và thu nhập cho người lao động. Khi áp lực tài chính giảm, doanh nghiệp có thêm dư địa để giữ lao động, hạn chế cắt giảm nhân sự và từng bước cải thiện tiền lương, thưởng, phúc lợi.

Bên cạnh đó, khoản tiền thuế được giảm có thể bổ sung vốn lưu động - yếu tố đặc biệt quan trọng đối với doanh nghiệp nhỏ. Nhiều doanh nghiệp có đơn hàng nhưng gặp khó khăn về vốn để mua nguyên vật liệu, ứng trước chi phí sản xuất hoặc duy trì hàng tồn kho. Nếu nguồn lực này tiếp tục được đưa vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, nó có thể tạo thêm nhiều vòng doanh thu.

Ông Mạc Quốc Anh cũng kỳ vọng chính sách sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp nhỏ đẩy mạnh đầu tư công nghệ và chuyển đổi số. Doanh nghiệp có thể bắt đầu từ những giải pháp có chi phí phù hợp như hóa đơn điện tử, phần mềm kế toán, quản lý bán hàng, quản trị kho, quản trị nhân sự, thương mại điện tử, sau đó từng bước ứng dụng dữ liệu và AI vào hoạt động kinh doanh.

Theo ông, nếu chính sách giảm thuế được triển khai đồng bộ với các chương trình hỗ trợ chuyển đổi số, trong đó có phương án cung cấp miễn phí nền tảng số và phần mềm kế toán dùng chung cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ và cá nhân kinh doanh, hiệu quả hỗ trợ sẽ được nâng lên đáng kể.

Xa hơn, khi có thêm nguồn lực và niềm tin, doanh nghiệp có thể mạnh dạn nhận thêm đơn hàng, mở rộng điểm bán, đầu tư máy móc hoặc tiếp cận những thị trường mới.

Như vậy, việc giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp không chỉ giúp hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ giảm chi phí trước mắt mà còn tạo thêm nguồn lực để duy trì dòng tiền, trang trải chi phí đầu vào, bảo đảm việc làm, đầu tư trở lại và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nếu được sử dụng hiệu quả và kết hợp với các chính sách hỗ trợ khác, nguồn lực này có thể tạo hiệu ứng lan tỏa, góp phần thúc đẩy sức mua, sản xuất và tăng trưởng kinh tế.