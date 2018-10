Hoa tươi được giá trong ngày 20/10

Như thường lệ, cứ đến gần ngày 20/10 (Ngày phụ nữ Việt Nam), thị trường quà tặng và hoa tươi lại trở nên nhộn nhịp hơn. Cùng với các món quà, hoa tươi vẫn là mặt hàng được săn đón nhất và là món quà không thể thiếu dành cho phái nữ trong ngày 20/10. Dạo qua một vòng các con phố, Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Thái Tông... của Hà Nội, các cửa hàng hoa đều bày bán rất nhiều lẵng, bó hoa để phục vụ cho ngày lễ 20/10. Tại các cửa hàng hoa, số lượng hoa tươi nhập về nhiều và phong phú hơn hẳn ngày thường do nhu cầu mua tặng tăng cao. Hoa hồng vẫn là mặt hàng được nhập về số lượng lớn, bên cạnh đó có những loại hoa khác như hoa lan, hoa cẩm tú cầu, thược dược... Theo chị Cẩm Tú, chủ cửa hàng hoa trên phố Hai Bà Trưng (Hà Nội) chia sẻ, năm nay cửa hàng của chị tập trung vào các lẵng và hóa bó có giá vừa phải từ 200.000 - 500.000 đồng. Giá như vậy thì lượng khách sẽ tốt hơn và tâm lý người mua bây giờ cũng không chọn hoa quá đắt để tặng, ngoại trừ công việc cần. Tuy nhiên, nếu khách hàng cần hoa cao cấp thì cửa hàng chị Tú vẫn phục vụ. Cũng theo chị Tú cho biết, năm nay do 20/10 đúng vào ngày nghỉ nên nhiều cơ quan đoàn thể đã đặt mua hoa từ vài ngày trước. Con hôm nay (20/10) chủ yếu là khách cá nhân. "Một lẵng hoa ngày thường khoảng 300.000 - 400.000 đồng thì trong những ngày này cửa hàng tôi chỉ bán khoảng 400.000 - 500.000 đồng. Còn hoa lẻ thì tăng khoảng 20 - 30% so với bình thường. Việc tăng giá này một phần là vào ngày lễ, bên cạnh đó thì việc ảnh hưởng thời tiết nên không có nhiều hoa đẹp, sản lượng bị giảm" - chị Cẩm Tú cho biết. Cùng với các cửa hàng hoa kinh doanh chuyên nghiệp, nhiều điểm bán hoa tươi "tức thời" cũng được mọc lên ở nhiều tuyến phố khác của Hà Nội. Theo quan sát của PC, thì các cửa hàng như vậy lượng hoa chủ yếu ở mức bình dân và phục vụ khách vãng lai, số lượng hoa cũng không được phong phú. Giá hoa tại các điểm bán này cũng rẻ hơn so với ửa hàng hoa kinh doanh chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, tại chợ hoa Quảng Bá, Tây Hồ (Hà Nội), không khí nhộn nhịp đã bắt đầu từ một tuần nay. Giá hoa hồng tại chợ đã rục rịch tăng từ vài ngày gần đây. Tuy nhiên, tại đây chủ yếu là bán buôn cho các cửa hàng và người kinh doanh chứ không bán lẻ. Ở đây người mua có thể lựa chọn đủ các chủng loại: Hoa ly, hoa cúc, hướng dương, hoa hồng, các loại hoa lá cắm kèm. Trong đó, hoa hồng vẫn là mặt hàng được nhiều người quan tâm nhất nên giá đang nhích lên. Trước đây vài ngày, giá bó hồng Mộc Châu 100 bông chưa đến 200.000 đồng, hiện đã tăng trên 220.000 đồng/bó. Nhiều loại hoa có mặt tại chợ đầu mối, giá bán trung bình đã tăng khoảng 10% so với ngày thường. Hoa hồng Mê Linh có hoa nhỏ hơn nên hiện tại chỉ có giá khoảng 1.600 - 1.700 đồng/bông. Theo anh Nguyễn Văn Đạt, chủ một ki ốt kinh doanh hoa tại đây cho biết, do nhu cầu tăng cao nên lượng hoa trong những ngày gần đây được nhập về cũng nhiều và chất lượng hơn. Cùng với đó, thì giá cũng tăng theo. Tuy nhiên, theo anh Đạt thì mức tăng không quá cao. Lượng khách năm nay không chỉ là các chủ cửa hàng, dân kinh doanh nhỏ lẻ mà nhiều cá nhân cũng đến mua để về trang trí hay tặng chị em vì có giá thành rẻ hơn khá nhiều so với cửa hàng.

