Giá dịch vụ sân bay Long Thành: Khách nội địa khoảng 4 USD, khách quốc tế 25 USD

Chốt giá dịch vụ hành khách tại sân bay Long Thành

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 1679/QĐ-BXD ngày 29/9/2026 về mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Bộ Xây dựng vừa ban hành mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo quyết định, mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành đối với hành khách đi chuyến bay quốc nội là 90.909 đồng/hành khách. Đối với hành khách đi chuyến bay quốc tế, mức giá được áp dụng là 25 USD/hành khách. Các mức giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 và mức giá được áp dụng đối với vé xuất bán kể từ 0h ngày 1/10/2026, tính theo giờ địa phương tại nơi xuất vé.

Việc ban hành mức giá dịch vụ phục vụ hành khách là một trong những bước chuẩn bị cho quá trình đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác. Tuy nhiên, thời điểm áp dụng giá dịch vụ đối với vé xuất bán từ ngày 1/10 không đồng nghĩa với thời điểm sân bay chính thức đón khách khai thác thương mại.

Về bản chất, đây là khoản giá dịch vụ phục vụ hành khách tại cảng hàng không, được tính cùng các khoản liên quan trong giá vé và chuyển cho đơn vị cung cấp dịch vụ theo quy định. Khoản này khác với giá vận chuyển do hãng hàng không áp dụng cho hành trình của hành khách.

Với chuyến bay quốc tế, mức giá dịch vụ tại Long Thành là 25 USD/hành khách. Mức này tương đương mức đang áp dụng tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và cao hơn mức tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất 5 USD/hành khách. Đối với chuyến bay nội địa, mức giá 90.909 đồng/hành khách được áp dụng tại cả ba sân bay lớn này theo thông tin trong nguồn.

Chuyển chuyến bay từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành không thu thêm phí

Quyết định của Bộ Xây dựng cũng quy định cụ thể trường hợp hành khách đã mua vé với điểm xuất phát tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất nhưng sau đó được chuyển đổi điểm xuất phát sang Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo đó, với những hành khách đã xuất vé đi trên chuyến bay có điểm xuất phát tại Tân Sơn Nhất nhưng sau đó được chuyển sang Long Thành nhằm thực hiện các giải pháp phát triển thị trường vận tải hàng không, mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Tân Sơn Nhất tại thời điểm xuất vé vẫn được áp dụng.

Hành khách khởi hành chuyến bay quốc tế tại sân bay Long Thành sẽ trả phí phục vụ 25 USD mỗi người, tương đương Nội Bài và cao hơn Tân Sơn Nhất 5 USD.

Quy định này đồng nghĩa hành khách trong trường hợp trên không phải trả thêm phần chênh lệch nếu mức giá dịch vụ tại Long Thành cao hơn mức đã tính khi xuất vé. Ngược lại, nếu phát sinh chênh lệch theo hướng ngược lại, hành khách cũng không được hoàn trả phần chênh lệch do việc thay đổi điểm xuất phát của chuyến bay.

Bộ Xây dựng quy định cơ chế này nhằm xác định rõ mức giá dịch vụ áp dụng trong trường hợp thay đổi sân bay khởi hành sau khi hành khách đã hoàn tất việc mua vé, qua đó tránh phát sinh việc thu bổ sung hoặc hoàn trả chênh lệch giá dịch vụ.

Theo quyết định, thời điểm xác định mức giá đối với trường hợp này là thời điểm xuất vé, thay vì thời điểm chuyến bay thực tế khởi hành.

Khai thác thương mại CHK Long Thành từ 1/10

Việc Bộ Xây dựng ban hành mức giá dịch vụ phục vụ hành khách diễn ra trong bối cảnh dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang bước vào giai đoạn hoàn thiện các hạng mục để chuẩn bị khai thác.

Giai đoạn 1 của dự án được triển khai với công suất thiết kế khoảng 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Các đơn vị đang tập trung nguồn lực thi công, hoàn thiện nhà ga hành khách, khu bay và những hạng mục quan trọng phục vụ khai thác.

Trong quá trình chuẩn bị vận hành, việc tổ chức khai thác giữa Long Thành và Tân Sơn Nhất dự kiến được chuyển đổi từng bước nhằm hạn chế xáo trộn đối với hoạt động vận tải hàng không, đồng thời bảo đảm khả năng phục vụ hành khách.

Bên trong nhà ga 35.000 tỷ đồng của sân bay Long Thành.

Theo phương án phân chia khai thác được đề xuất, Long Thành sẽ đảm nhận toàn bộ các đường bay quốc tế có cự ly trên 1.000 km, các chuyến bay quốc tế không thường lệ và những đường bay mới trong trường hợp Tân Sơn Nhất không đáp ứng được yêu cầu khai thác.

Đối với mạng đường bay nội địa, các hãng hàng không Việt Nam được chủ động lựa chọn khai thác tại Long Thành theo nhu cầu và phương án tổ chức mạng bay. Trong bối cảnh đó, việc xác định mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Long Thành có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình chuẩn bị bán vé, xây dựng phương án khai thác và tổ chức dịch vụ tại sân bay.

Đáng chú ý, quyết định của Bộ Xây dựng đã xác định rõ mốc 0h ngày 1/10/2026 là thời điểm áp dụng mức giá đối với vé xuất bán, qua đó phân biệt với thời điểm sân bay chính thức đưa vào khai thác thương mại.

Như vậy, từ ngày 1/10/2026, hành khách mua vé có điểm khởi hành tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ được áp dụng mức giá dịch vụ phục vụ hành khách mới, gồm 90.909 đồng đối với chuyến bay quốc nội và 25 USD đối với chuyến bay quốc tế, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Việc chốt giá dịch vụ là một trong những bước chuẩn bị về mặt khai thác, thương mại và dịch vụ trước khi Long Thành chính thức vận hành theo kế hoạch.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án hạ tầng hàng không trọng điểm quốc gia, được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2015. Theo quy hoạch, khi hoàn thành toàn bộ dự án sẽ đạt công suất 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng không lớn của khu vực. Riêng giai đoạn 1, sân bay được đầu tư với công suất 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Theo các quyết định điều chỉnh của Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ, dự án được hoàn thiện đồng bộ với quy mô gồm 2 đường cất hạ cánh, 1 nhà ga hành khách cùng hệ thống công trình phụ trợ, hướng tới mục tiêu hoàn thành và đưa vào khai thác vào cuối năm 2026.