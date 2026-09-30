English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giá dịch vụ sân bay Long Thành: Khách nội địa khoảng 4 USD, khách quốc tế 25 USD

Thứ Tư, 14:39, 30/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sân bay Long Thành áp dụng giá dịch vụ phục vụ hành khách từ 0h ngày 1/10/2026, với mức 90.909 đồng/hành khách đối với chuyến bay quốc nội và 25 USD/hành khách đối với chuyến bay quốc tế, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Chốt giá dịch vụ hành khách tại sân bay Long Thành

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 1679/QĐ-BXD ngày 29/9/2026 về mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

gia dich vu san bay long thanh khach noi dia khoang 4 usd, khach quoc te 25 usd hinh anh 1
Bộ Xây dựng vừa ban hành mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo quyết định, mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành đối với hành khách đi chuyến bay quốc nội là 90.909 đồng/hành khách. Đối với hành khách đi chuyến bay quốc tế, mức giá được áp dụng là 25 USD/hành khách. Các mức giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 và mức giá được áp dụng đối với vé xuất bán kể từ 0h ngày 1/10/2026, tính theo giờ địa phương tại nơi xuất vé.

Việc ban hành mức giá dịch vụ phục vụ hành khách là một trong những bước chuẩn bị cho quá trình đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác. Tuy nhiên, thời điểm áp dụng giá dịch vụ đối với vé xuất bán từ ngày 1/10 không đồng nghĩa với thời điểm sân bay chính thức đón khách khai thác thương mại.

Về bản chất, đây là khoản giá dịch vụ phục vụ hành khách tại cảng hàng không, được tính cùng các khoản liên quan trong giá vé và chuyển cho đơn vị cung cấp dịch vụ theo quy định. Khoản này khác với giá vận chuyển do hãng hàng không áp dụng cho hành trình của hành khách.

Với chuyến bay quốc tế, mức giá dịch vụ tại Long Thành là 25 USD/hành khách. Mức này tương đương mức đang áp dụng tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và cao hơn mức tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất 5 USD/hành khách. Đối với chuyến bay nội địa, mức giá 90.909 đồng/hành khách được áp dụng tại cả ba sân bay lớn này theo thông tin trong nguồn.

Chuyển chuyến bay từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành không thu thêm phí

Quyết định của Bộ Xây dựng cũng quy định cụ thể trường hợp hành khách đã mua vé với điểm xuất phát tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất nhưng sau đó được chuyển đổi điểm xuất phát sang Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo đó, với những hành khách đã xuất vé đi trên chuyến bay có điểm xuất phát tại Tân Sơn Nhất nhưng sau đó được chuyển sang Long Thành nhằm thực hiện các giải pháp phát triển thị trường vận tải hàng không, mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Tân Sơn Nhất tại thời điểm xuất vé vẫn được áp dụng.

gia dich vu san bay long thanh khach noi dia khoang 4 usd, khach quoc te 25 usd hinh anh 2
Hành khách khởi hành chuyến bay quốc tế tại sân bay Long Thành sẽ trả phí phục vụ 25 USD mỗi người, tương đương Nội Bài và cao hơn Tân Sơn Nhất 5 USD.

Quy định này đồng nghĩa hành khách trong trường hợp trên không phải trả thêm phần chênh lệch nếu mức giá dịch vụ tại Long Thành cao hơn mức đã tính khi xuất vé. Ngược lại, nếu phát sinh chênh lệch theo hướng ngược lại, hành khách cũng không được hoàn trả phần chênh lệch do việc thay đổi điểm xuất phát của chuyến bay.

Bộ Xây dựng quy định cơ chế này nhằm xác định rõ mức giá dịch vụ áp dụng trong trường hợp thay đổi sân bay khởi hành sau khi hành khách đã hoàn tất việc mua vé, qua đó tránh phát sinh việc thu bổ sung hoặc hoàn trả chênh lệch giá dịch vụ.

Theo quyết định, thời điểm xác định mức giá đối với trường hợp này là thời điểm xuất vé, thay vì thời điểm chuyến bay thực tế khởi hành.

Khai thác thương mại CHK Long Thành từ 1/10

Việc Bộ Xây dựng ban hành mức giá dịch vụ phục vụ hành khách diễn ra trong bối cảnh dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang bước vào giai đoạn hoàn thiện các hạng mục để chuẩn bị khai thác.

Giai đoạn 1 của dự án được triển khai với công suất thiết kế khoảng 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Các đơn vị đang tập trung nguồn lực thi công, hoàn thiện nhà ga hành khách, khu bay và những hạng mục quan trọng phục vụ khai thác.

Trong quá trình chuẩn bị vận hành, việc tổ chức khai thác giữa Long Thành và Tân Sơn Nhất dự kiến được chuyển đổi từng bước nhằm hạn chế xáo trộn đối với hoạt động vận tải hàng không, đồng thời bảo đảm khả năng phục vụ hành khách.

gia dich vu san bay long thanh khach noi dia khoang 4 usd, khach quoc te 25 usd hinh anh 3
Bên trong nhà ga 35.000 tỷ đồng của sân bay Long Thành.

Theo phương án phân chia khai thác được đề xuất, Long Thành sẽ đảm nhận toàn bộ các đường bay quốc tế có cự ly trên 1.000 km, các chuyến bay quốc tế không thường lệ và những đường bay mới trong trường hợp Tân Sơn Nhất không đáp ứng được yêu cầu khai thác.

Đối với mạng đường bay nội địa, các hãng hàng không Việt Nam được chủ động lựa chọn khai thác tại Long Thành theo nhu cầu và phương án tổ chức mạng bay. Trong bối cảnh đó, việc xác định mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Long Thành có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình chuẩn bị bán vé, xây dựng phương án khai thác và tổ chức dịch vụ tại sân bay.

Đáng chú ý, quyết định của Bộ Xây dựng đã xác định rõ mốc 0h ngày 1/10/2026 là thời điểm áp dụng mức giá đối với vé xuất bán, qua đó phân biệt với thời điểm sân bay chính thức đưa vào khai thác thương mại.

Như vậy, từ ngày 1/10/2026, hành khách mua vé có điểm khởi hành tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ được áp dụng mức giá dịch vụ phục vụ hành khách mới, gồm 90.909 đồng đối với chuyến bay quốc nội và 25 USD đối với chuyến bay quốc tế, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Việc chốt giá dịch vụ là một trong những bước chuẩn bị về mặt khai thác, thương mại và dịch vụ trước khi Long Thành chính thức vận hành theo kế hoạch.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án hạ tầng hàng không trọng điểm quốc gia, được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2015. Theo quy hoạch, khi hoàn thành toàn bộ dự án sẽ đạt công suất 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng không lớn của khu vực.

Riêng giai đoạn 1, sân bay được đầu tư với công suất 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Theo các quyết định điều chỉnh của Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ, dự án được hoàn thiện đồng bộ với quy mô gồm 2 đường cất hạ cánh, 1 nhà ga hành khách cùng hệ thống công trình phụ trợ, hướng tới mục tiêu hoàn thành và đưa vào khai thác vào cuối năm 2026.

Phi Long/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nhà ga sân bay Long Thành tăng tốc hoàn thiện, chuẩn bị vận hành thử
Nhà ga sân bay Long Thành tăng tốc hoàn thiện, chuẩn bị vận hành thử

VOV.VN - Dự án Sân bay Long Thành đang bước vào giai đoạn tăng tốc hoàn thiện nhà ga hành khách, sẵn sàng cho công tác vận hành thử từ tháng 10 và hướng tới mục tiêu khai thác thương mại vào cuối năm 2026.

Nhà ga sân bay Long Thành tăng tốc hoàn thiện, chuẩn bị vận hành thử

Nhà ga sân bay Long Thành tăng tốc hoàn thiện, chuẩn bị vận hành thử

VOV.VN - Dự án Sân bay Long Thành đang bước vào giai đoạn tăng tốc hoàn thiện nhà ga hành khách, sẵn sàng cho công tác vận hành thử từ tháng 10 và hướng tới mục tiêu khai thác thương mại vào cuối năm 2026.

ACV đề xuất lộ trình khai thác Sân bay Long Thành và phân chia với Tân Sơn Nhất
ACV đề xuất lộ trình khai thác Sân bay Long Thành và phân chia với Tân Sơn Nhất

VOV.VN - ACV đề xuất đưa CHK quốc tế Long Thành giai đoạn 1 vào khai thác thương mại từ ngày 1/12/2026 với lộ trình triển khai theo ba giai đoạn. Kế hoạch hướng đến khai thác hiệu quả giữa Long Thành và Tân Sơn Nhất, bảo đảm hoạt động vận tải hàng không liên tục, an toàn, thuận lợi cho hãng bay và hành khách.

ACV đề xuất lộ trình khai thác Sân bay Long Thành và phân chia với Tân Sơn Nhất

ACV đề xuất lộ trình khai thác Sân bay Long Thành và phân chia với Tân Sơn Nhất

VOV.VN - ACV đề xuất đưa CHK quốc tế Long Thành giai đoạn 1 vào khai thác thương mại từ ngày 1/12/2026 với lộ trình triển khai theo ba giai đoạn. Kế hoạch hướng đến khai thác hiệu quả giữa Long Thành và Tân Sơn Nhất, bảo đảm hoạt động vận tải hàng không liên tục, an toàn, thuận lợi cho hãng bay và hành khách.

Huy động gần 9.000 công nhân thi công Sân bay Long Thành
Huy động gần 9.000 công nhân thi công Sân bay Long Thành

VOV.VN - Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành đang bước vào giai đoạn tăng tốc với mục tiêu đưa vào khai thác thương mại trong tháng 12/2026. Chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu bổ sung gần 1.700 nhân sự, đẩy nhanh tiến độ thi công và tháo gỡ các vướng mắc để bảo đảm kế hoạch đề ra.

Huy động gần 9.000 công nhân thi công Sân bay Long Thành

Huy động gần 9.000 công nhân thi công Sân bay Long Thành

VOV.VN - Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành đang bước vào giai đoạn tăng tốc với mục tiêu đưa vào khai thác thương mại trong tháng 12/2026. Chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu bổ sung gần 1.700 nhân sự, đẩy nhanh tiến độ thi công và tháo gỡ các vướng mắc để bảo đảm kế hoạch đề ra.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục