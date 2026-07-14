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ACV đề xuất lộ trình khai thác Sân bay Long Thành và phân chia với Tân Sơn Nhất

Thứ Ba, 09:43, 14/07/2026
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VOV.VN - ACV đề xuất đưa CHK quốc tế Long Thành giai đoạn 1 vào khai thác thương mại từ ngày 1/12/2026 với lộ trình triển khai theo ba giai đoạn. Kế hoạch hướng đến khai thác hiệu quả giữa Long Thành và Tân Sơn Nhất, bảo đảm hoạt động vận tải hàng không liên tục, an toàn, thuận lợi cho hãng bay và hành khách.

Dự kiến khai thác thương mại từ ngày 1/12/2026

Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) vừa có báo cáo về kế hoạch khai thác Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, trong đó đề xuất phương án phân chia và lộ trình khai thác giữa Sân bay Long Thành và Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, cùng các cơ chế, chính sách nhằm bảo đảm khai thác hiệu quả hệ thống cảng hàng không tại khu vực phía Nam.

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ACV xin vừa khai thác, vừa khắc phục khiếm khuyết ở sân bay Long Thành.

Theo ACV, đơn vị đang chỉ đạo Ban Quản lý dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện các hạng mục công trình và lắp đặt trang thiết bị, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác xây dựng chậm nhất trong tháng 9/2026.

Trên cơ sở tiến độ này, ACV dự kiến đưa Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 vào khai thác thương mại từ ngày 1/12/2026. Kế hoạch khai thác được điều chỉnh trên cơ sở tiếp thu chỉ đạo của Cục Hàng không Việt Nam và ý kiến của các hãng hàng không, đồng thời bảo đảm phù hợp với báo cáo nghiên cứu khả thi đã được phê duyệt.

"Kế hoạch khai thác được xây dựng trên nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn hàng không; duy trì hoạt động vận tải hàng không liên tục, thông suốt, không gây gián đoạn hoặc đứt gãy chuỗi vận tải hàng không tại khu vực TP.HCM", ACV nêu trong báo cáo.

Bên cạnh đó, phương án cũng hướng đến mục tiêu hạn chế tối đa tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các hãng hàng không và quyền lợi hợp pháp của hành khách; phát huy hiệu quả đầu tư cũng như năng lực khai thác của cả Cảng Hàng không quốc tế Long Thành và Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Theo ACV, lộ trình khai thác cũng được xây dựng bảo đảm đồng bộ với hệ thống giao thông kết nối, hạ tầng logistics và các điều kiện phục vụ khai thác, đồng thời phù hợp với lịch bay theo mùa của các hãng hàng không để bảo đảm tính khả thi.

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Chuyến bay hàng không dân dụng đầu tiên do Vietnam Airlines thực hiện đã hạ cánh thành công xuống sân bay Long Thành.

Trong giai đoạn đầu, từ khi khai thác thương mại đến hết lịch bay mùa Đông năm 2026 (từ ngày 1/12/2026 đến ngày 27/3/2027), các hãng hàng không được khuyến khích khai thác các chuyến bay quốc tế, bao gồm vận tải hàng hóa, tại Sân bay Long Thành.

Đối với Sân bay Tân Sơn Nhất, các đường bay quốc tế hiện hữu vẫn tiếp tục được khai thác, ngoại trừ những đường bay và chuyến bay đã chuyển sang Long Thành. Trong thời gian này, sẽ không cấp phép khai thác mới các đường bay hoặc chuyến bay quốc tế đi, đến Tân Sơn Nhất.

Ở giai đoạn này, Vietnam Airlines đã đăng ký khai thác các đường bay từ Long Thành đến Bắc Kinh, Hong Kong, Quảng Châu (Trung Quốc), Manila (Philippines) và mở đường bay nội địa kết nối Hà Nội. Trong khi đó, Vietjet đăng ký khai thác các đường bay từ Long Thành đến Hà Nội, Hải Phòng, Vinh và Thanh Hóa.

Bước sang lịch bay mùa Hè năm 2027 (từ ngày 27/3 đến ngày 30/10/2027), ACV đề xuất chuyển toàn bộ các chuyến bay quốc tế đường dài, bao gồm vận tải hàng hóa, sang khai thác tại Long Thành.

Cụ thể, các đường bay đi và đến châu Âu, châu Mỹ, châu Đại Dương, châu Phi, Trung Đông, Nam Á và Trung Á (trừ Đông Bắc Á và Đông Nam Á) cùng toàn bộ các chuyến bay chở hàng sẽ được khai thác tại Long Thành. Trong khi đó, Tân Sơn Nhất tiếp tục phục vụ các đường bay quốc tế hiện hữu đi và đến Đông Bắc Á, Đông Nam Á.

Đến lịch bay mùa Đông năm 2027 (từ ngày 30/10/2027 đến ngày 25/3/2028), Long Thành dự kiến tiếp nhận gần như toàn bộ các chuyến bay quốc tế. Riêng các chuyến bay quốc tế thường lệ có cự ly dưới 1.000 km của các hãng hàng không Việt Nam vẫn tiếp tục khai thác tại Tân Sơn Nhất.

Đề xuất nhiều cơ chế hỗ trợ thu hút hãng hàng không

Ngoài các chính sách ưu đãi theo Thông tư số 23/2026/TT-BXD của Bộ Xây dựng về quản lý giá dịch vụ hàng không dân dụng, ACV cho biết đã chủ động xây dựng gói ưu đãi "Long Thanh Launch", dự kiến giảm từ 20-50% giá các dịch vụ hàng không trong giai đoạn 2026-2027 nhằm thu hút các hãng hàng không khai thác tại Long Thành.

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Máy bay Bamboo Airways tại sân bay Long Thành sáng 19/12/2025.

Để bảo đảm Sân bay Long Thành vận hành an toàn và hiệu quả ngay từ khi đưa vào khai thác, ACV kiến nghị Cục Hàng không Việt Nam sớm ban hành khung điều phối lượt cất, hạ cánh (slot) ưu tiên và cơ chế bảo lưu slot lịch sử tại Tân Sơn Nhất đối với các hãng hàng không Việt Nam chuyển hoạt động sang Long Thành theo đúng lộ trình.

Đồng thời, ACV đề nghị Cục Hàng không Việt Nam xem xét phê duyệt slot đối với các hãng có nhu cầu chuyển khai thác sớm hơn kế hoạch, cũng như ưu tiên cấp slot tại Long Thành cho các đường bay mới hoặc các chuyến bay tăng tần suất khi Tân Sơn Nhất đã đạt giới hạn khai thác.

Đối với Bộ Xây dựng, ACV kiến nghị sớm phê duyệt phương án giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Sân bay Long Thành, đồng thời ban hành mức giá và khung giá dịch vụ chuyên ngành hàng không để làm cơ sở pháp lý cho các hãng hàng không xây dựng kế hoạch khai thác và công bố thông tin tới đối tác, hành khách.

Bên cạnh đó, ACV cũng đề xuất Bộ Xây dựng giao Cục Hàng không Việt Nam chủ trì xây dựng kế hoạch khai thác tổng thể đối với Sân bay quốc tế Long Thành, đồng thời công khai lộ trình triển khai tới người dân, hành khách quốc tế và các đối tác trong và ngoài nước nhằm tạo sự đồng thuận trong cộng đồng doanh nghiệp hàng không.

Ngoài ra, ACV kiến nghị Chính phủ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông kết nối, đặc biệt là dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành, hoàn thành toàn tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường Vành đai 3 TP.HCM, nút giao An Phú cùng các công trình cầu kết nối như Cát Lái và Long Thành 2, tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác hiệu quả Cảng Hàng không quốc tế Long Thành sau khi đi vào hoạt động.

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Sân bay Long Thành dự kiến vận hành thử từ tháng 9, hướng tới khai thác cuối năm

VOV.VN - Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đặt mục tiêu vận hành thử nghiệm Sân bay Long Thành theo 3 đợt từ tháng 9 đến tháng 11/2026, trước khi chính thức đưa vào khai thác cuối năm nay. Hiện tổng khối lượng thực hiện toàn dự án đã đạt gần 76%, nhiều hạng mục trọng điểm đang bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Phi Long/VOV.VN
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