Phát huy vai trò tiên phong của đội ngũ doanh nhân trong giai đoạn phát triển mới

Doanh nhân dành gần 20 năm "gom" hơn 3.000 cối đá để dựng Tháp Thần Nông độc đáo

VOV.VN - Gần 20 năm tìm kiếm, doanh nhân Trần Văn Toản đã sưu tầm hơn 3.000 chiếc cối đá, trong đó 1.012 chiếc được sử dụng xây dựng Tháp Thần Nông tại Bắc Ninh. Phía sau những hiện vật cũ là ký ức về lao động, gia đình và những giá trị văn hóa làng quê ông muốn trao lại cho thế hệ sau.