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Phát huy vai trò tiên phong của đội ngũ doanh nhân trong giai đoạn phát triển mới
Thứ Ba, 10:35, 13/10/2026

Phát huy vai trò tiên phong của đội ngũ doanh nhân trong giai đoạn phát triển mới

VOV.VN - Trao đổi trong chương trình đặc biệt nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam của VOV, các khách mời nhấn mạnh rằng việc củng cố niềm tin, cắt giảm chi phí tuân thủ và xây dựng một môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định chính là chìa khóa then chốt để giúp cộng đồng doanh nghiệp dám nghĩ lớn và đầu tư dài hạn.

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Nguyên Long/VOV1

 

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