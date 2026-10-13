Phát huy vai trò tiên phong của đội ngũ doanh nhân trong giai đoạn phát triển mới

VOV.VN - Trao đổi trong chương trình đặc biệt nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam của VOV, các khách mời nhấn mạnh rằng việc củng cố niềm tin, cắt giảm chi phí tuân thủ và xây dựng một môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định chính là chìa khóa then chốt để giúp cộng đồng doanh nghiệp dám nghĩ lớn và đầu tư dài hạn.
VOV.VN - Gần 20 năm tìm kiếm, doanh nhân Trần Văn Toản đã sưu tầm hơn 3.000 chiếc cối đá, trong đó 1.012 chiếc được sử dụng xây dựng Tháp Thần Nông tại Bắc Ninh. Phía sau những hiện vật cũ là ký ức về lao động, gia đình và những giá trị văn hóa làng quê ông muốn trao lại cho thế hệ sau.
VOV.VN - Vai trò của doanh nghiệp, doanh nghân đang được đặt trong một vị trí đặc biệt quan trọng đối với tiến trình phát triển mới của đất nước.
VOV.VN - Từ một văn phòng tư vấn thuế đến hệ sinh thái kế toán – pháp lý – trách nhiệm xã hội, hành trình của doanh nhân Nguyễn Văn Được được định hình bởi triết lý “Giữ trọn chữ Tín – Khơi nguồn giá trị”.
VOV.VN - Lực lượng doanh nghiệp là động lực để nền kinh tế tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững. Trên hành trình đó, doanh nhân chính là “thuyền trưởng” mang theo khát vọng lớn lao, “chèo lái con thuyền doanh nghiệp ra biển lớn” để mang về những giá trị kinh tế cho đất nước.
VOV.VN - Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 là dịp nhìn lại hành trình phát triển của những thương hiệu Việt - nơi bản lĩnh doanh nhân được thể hiện qua khả năng xây dựng doanh nghiệp, làm chủ công nghệ và chinh phục thị trường quốc tế.