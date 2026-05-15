Hơn 5 tỷ USD vốn đầu tư hội tụ tại DAVAS 2026



Điểm nổi bật của DAVAS 2026 là quy mô quốc tế lớn hơn nhiều so với các năm trước, với sự tham gia của hơn 30 quỹ đầu tư và nhà đầu tư đến từ Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Philippines, Việt Nam… có tổng mức đầu tư hơn 5 tỷ USD. Nhiều quỹ đầu tư lớn cùng hơn 100 chuyên gia, diễn giả quốc tế sẽ tham dự diễn đàn.

Năm nay, DAVAS còn ghi nhận hơn 70 dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong và ngoài nước đăng ký tham gia ở nhiều lĩnh vực như AI, Web3, Blockchain, Fintech, giáo dục và chăm sóc sức khỏe. Dự kiến có khoảng 5.000 lượt người tham gia chuỗi hoạt động của diễn đàn.

Họp báo giới thiệu Diễn đàn đầu tư mạo hiểm và thiên thần Đà Nẵng năm 2026 (DAVAS 2026)

DAVAS 2026 được tổ chức nhằm hiện thực hóa các chủ trương, định hướng về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Nghị quyết 57; đồng thời phát huy vai trò của doanh nghiệp công nghệ, nhà đầu tư và các nguồn lực xã hội trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững.

Thông qua diễn đàn, DAVAS 2026 được kỳ vọng trở thành nền tảng kết nối chiến lược giữa startup, quỹ đầu tư, chuyên gia công nghệ và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp trong nước, quốc tế; qua đó góp phần khẳng định vị thế của Đà Nẵng là trung tâm đổi mới sáng tạo và đầu tư mạo hiểm của khu vực.

Trong 3 ngày diễn ra sự kiện, DAVAS 2026 sẽ tổ chức nhiều hoạt động nổi bật như gọi vốn cho các startup trước các quỹ đầu tư quốc tế; kết nối đầu tư trực tiếp theo hình thức 1:1; Hội nghị thượng đỉnh các nhà xây dựng Web3; triển lãm công nghệ với hơn 50 gian hàng; các hội thảo, tọa đàm chuyên sâu về đầu tư và đổi mới sáng tạo.

DAVAS 2026 sẽ diễn ra từ ngày 25-27/5/2026

Đáng chú ý, theo Ban Tổ chức, sức hút của DAVAS năm nay tăng mạnh khi nhiều quỹ đầu tư chủ động tìm đến và đăng ký tham gia, thay vì phải mời gọi như trước đây. Đây được xem là tín hiệu tích cực cho môi trường khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Viết Toàn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng cho biết: “DAVAS 2026 với hơn 60 đội pitching chia làm 3 phòng trình bày gọi vốn. Chúng tôi rất kỳ vọng năm nay sẽ có sự đột phá. Các quỹ đầu tư các năm trước mời họ rất khó nhưng năm nay họ lại chủ động mong muốn tham gia cùng. Hiện nay, với chủ trương chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố mong muốn Đà Nẵng sẽ trở thành hub công nghệ, mở không gian đổi mới sáng tạo. Đây là tín hiệu đáng mừng, bước đầu chúng ta đã đạt được những kết quả thông qua sự kiện này”.