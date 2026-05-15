Hơn 5 tỷ USD vốn đầu tư hội tụ tại DAVAS 2026

Thứ Sáu, 17:49, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Diễn đàn đầu tư mạo hiểm và thiên thần Đà Nẵng năm 2026 (gọi tắt là DAVAS 2026) sẽ diễn ra từ ngày 25-27/5 tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng với chủ đề “Đổi mới sáng tạo gặp gỡ đầu tư toàn cầu”, thông điệp “Ý tưởng thăng hoa, dòng vốn lan tỏa”.


Điểm nổi bật của DAVAS 2026 là quy mô quốc tế lớn hơn nhiều so với các năm trước, với sự tham gia của hơn 30 quỹ đầu tư và nhà đầu tư đến từ Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Philippines, Việt Nam… có tổng mức đầu tư hơn 5 tỷ USD. Nhiều quỹ đầu tư lớn cùng hơn 100 chuyên gia, diễn giả quốc tế sẽ tham dự diễn đàn.

Năm nay, DAVAS còn ghi nhận hơn 70 dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong và ngoài nước đăng ký tham gia ở nhiều lĩnh vực như AI, Web3, Blockchain, Fintech, giáo dục và chăm sóc sức khỏe. Dự kiến có khoảng 5.000 lượt người tham gia chuỗi hoạt động của diễn đàn.

hon 5 ty usd von dau tu hoi tu tai davas 2026 hinh anh 1
Họp báo giới thiệu Diễn đàn đầu tư mạo hiểm và thiên thần Đà Nẵng năm 2026 (DAVAS 2026)

DAVAS 2026 được tổ chức nhằm hiện thực hóa các chủ trương, định hướng về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Nghị quyết 57; đồng thời phát huy vai trò của doanh nghiệp công nghệ, nhà đầu tư và các nguồn lực xã hội trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững.

Thông qua diễn đàn, DAVAS 2026 được kỳ vọng trở thành nền tảng kết nối chiến lược giữa startup, quỹ đầu tư, chuyên gia công nghệ và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp trong nước, quốc tế; qua đó góp phần khẳng định vị thế của Đà Nẵng là trung tâm đổi mới sáng tạo và đầu tư mạo hiểm của khu vực.

hon 5 ty usd von dau tu hoi tu tai davas 2026 hinh anh 2
Đại biểu tham dự họp báo

Trong 3 ngày diễn ra sự kiện, DAVAS 2026 sẽ tổ chức nhiều hoạt động nổi bật như gọi vốn cho các startup trước các quỹ đầu tư quốc tế; kết nối đầu tư trực tiếp theo hình thức 1:1; Hội nghị thượng đỉnh các nhà xây dựng Web3; triển lãm công nghệ với hơn 50 gian hàng; các hội thảo, tọa đàm chuyên sâu về đầu tư và đổi mới sáng tạo.

hon 5 ty usd von dau tu hoi tu tai davas 2026 hinh anh 3
DAVAS 2026 sẽ diễn ra từ ngày 25-27/5/2026

Đáng chú ý, theo Ban Tổ chức, sức hút của DAVAS năm nay tăng mạnh khi nhiều quỹ đầu tư chủ động tìm đến và đăng ký tham gia, thay vì phải mời gọi như trước đây. Đây được xem là tín hiệu tích cực cho môi trường khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Viết Toàn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng cho biết: “DAVAS 2026 với hơn 60 đội pitching chia làm 3 phòng trình bày gọi vốn. Chúng tôi rất kỳ vọng năm nay sẽ có sự đột phá. Các quỹ đầu tư các năm trước mời họ rất khó nhưng năm nay họ lại chủ động mong muốn tham gia cùng. Hiện nay, với chủ trương chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố mong muốn Đà Nẵng sẽ trở thành hub công nghệ, mở không gian đổi mới sáng tạo. Đây là tín hiệu đáng mừng, bước đầu chúng ta đã đạt được những kết quả thông qua sự kiện này”.

khai_mac_ngay_ban_dan_da_nang_2024.jpg

Xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm vi mạch bán dẫn của miền Trung

VOV.VN - Sáng nay (30/8) thành phố Đà Nẵng khai mạc Ngày Vi mạch bán dẫn Đà Nẵng năm 2024. Đây là sự kiện lần đầu tiên tổ chức tại Đà Nẵng và miền Trung với sự tham gia của gần 500 đại biểu các bộ, ngành Trung ương, các cơ quan đại diện ngoại giao, các chuyên gia, nhà khoa học tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư, các cơ sở giáo dục, đào tạo trong và ngoài nước tham dự.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
Tag: Đà Nẵng 2026 đầu tư DAVAS
Tàu Hải quân Canada thăm hữu nghị Đà Nẵng

VOV.VN - Tàu HMCS Charlottetown của Hải quân Hoàng gia Canada do Phó Đô đốc Angus Topshee, Tư lệnh Hải quân Canada dẫn đầu cùng các quan chức cấp cao Chính phủ Canada và 257 sĩ quan, thủy thủ đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị TP Đà Nẵng từ 15-18/5.

Đà Nẵng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng vừa triển khai Chương trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển sản phẩm sâm Ngọc Linh và dược liệu trên địa bàn. Chương trình nhằm đẩy mạnh bảo tồn, phát triển nguồn gen quý, đặc biệt là sâm Ngọc Linh; nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị các sản phẩm dược liệu.

Đà Nẵng dựng “hàng rào số” chống khai thác IUU

VOV.VN - Trong nỗ lực chống khai thác IUU gỡ “thẻ vàng” của EC, Đà Nẵng đang đẩy mạnh số hóa quản lý nghề cá. Từ giám sát hành trình bằng VMS, nhật ký điện tử đến truy xuất nguồn gốc bằng mã QR, một “hàng rào số” dần hình thành, minh bạch từng chuyến biển, mẻ lưới.

