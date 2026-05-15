Tàu Hải quân Canada thăm hữu nghị Đà Nẵng

Thứ Sáu, 15:11, 15/05/2026
VOV.VN - Tàu HMCS Charlottetown của Hải quân Hoàng gia Canada do Phó Đô đốc Angus Topshee, Tư lệnh Hải quân Canada dẫn đầu cùng các quan chức cấp cao Chính phủ Canada và 257 sĩ quan, thủy thủ đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị TP Đà Nẵng từ 15-18/5.

 

Lễ đón tàu diễn ra tại cảng Tiên Sa với sự tham dự của đại diện nhiều cơ quan Trung ương và TP Đà Nẵng như Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, Bộ đội Biên phòng cùng các đơn vị liên quan.

Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị, nhóm sĩ quan chỉ huy tàu HMCS Charlottetown đến chào xã giao lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng và Bộ Tư lệnh Quân khu 5; giao lưu thể thao với cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân; tham gia các hoạt động giao lưu tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng và Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh thành phố…

Đại diện các đơn vị và chỉ huy tàu chụp ảnh lưu niệm

Ngoài ra, đoàn còn tham gia trao đổi chuyên môn về thương mại và an ninh hàng hải, luyện tập chung trên biển cũng như trải nghiệm các hoạt động văn hóa, du lịch tại địa phương.

Chuyến thăm của tàu Hải quân Canada tới Đà Nẵng được kỳ vọng góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, sự tin cậy lẫn nhau giữa hai nước, phù hợp với chủ trương thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Canada.

Chuyến thăm ngoại giao tới TP Đà Nẵng của tàu Hải quân Hoàng gia Canada HMCS Charlottetown trong khuôn khổ chiến dịch HORIZON nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng và quan hệ đối tác giữa Canada với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Lễ đón tiếp sĩ quan và thủy thủ đoàn tàu HMCS Charlottetown thuộc Hải quân Hoàng gia Canada tại Cảng Tiên Sa

Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel cho biết, chuyến thăm cảng lần này thể hiện lợi ích chung của Canada và Việt Nam trong việc duy trì ổn định khu vực dựa trên luật pháp quốc tế, đồng thời thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước.

Chiến dịch HORIZON là hoạt động triển khai quân sự dài hạn nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định và củng cố trật tự quốc tế dựa trên luật lệ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

HMCS Charlottetown khởi hành từ căn cứ Halifax từ đầu tháng 2 năm nay, thực hiện hải trình kéo dài 6 tháng với khoảng 240 thủy thủ và phi hành đoàn trực thăng CH-148 Cyclone.

Tàu HMCS Charlottetown của Hải quân Hoàng gia Canada cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng sáng 15/5/2026

Phó Đô đốc Angus Topshee, Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Canada nhấn mạnh, việc cử HMCS Charlottetown thực hiện hải trình dài tới Việt Nam cho thấy tầm quan trọng mà Canada dành cho việc duy trì hiện diện tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, cũng như thúc đẩy hợp tác với Hải quân Nhân dân Việt Nam trong các vấn đề an ninh hàng hải.

Phó Đô đốc Angus Topshee nhấn mạnh, trong thời gian chuyến thăm này, ông rất mong muốn có cơ hội chứng kiến các hoạt động giao lưu của thủy thủ đoàn với cộng đồng địa phương. Đồng thời, hy vọng rằng qua các hoạt động đó sẽ thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
VOV.VN - Ngày 5/5, tàu INS Sagardhwani của Hải quân Ấn Độ do Trung tá Viraat Shiggaon làm thuyền trưởng, cùng 136 sĩ quan và thủy thủ đã cập Cảng Quốc tế Cam Ranh, bắt đầu chuyến thăm tỉnh Khánh Hòa từ ngày 5 đến 8/5.

VOV.VN - Ngày 5/5, tàu INS Sagardhwani của Hải quân Ấn Độ do Trung tá Viraat Shiggaon làm thuyền trưởng, cùng 136 sĩ quan và thủy thủ đã cập Cảng Quốc tế Cam Ranh, bắt đầu chuyến thăm tỉnh Khánh Hòa từ ngày 5 đến 8/5.

VOV.VN - Hôm qua (25/3), Pakistan và Trung Quốc đã khởi động cuộc tập trận hải quân song phương lần thứ tư mang tên "Người bảo vệ biển cả" tại thành phố cảng Karachi, miền Nam Pakistan.

VOV.VN - Hôm qua (25/3), Pakistan và Trung Quốc đã khởi động cuộc tập trận hải quân song phương lần thứ tư mang tên "Người bảo vệ biển cả" tại thành phố cảng Karachi, miền Nam Pakistan.

