English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hơn 7.400 hộ dân tộc thiểu số giữ rừng ở Thái Nguyên

Thứ Sáu, 23:09, 06/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thái Nguyên có 8.119 hộ tham gia bảo vệ rừng, trong đó 7.428 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số. Chính sách lâm nghiệp đang được gắn với giảm nghèo và phát triển sinh kế cho người dân vùng miền núi.

Ngày 6/11, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Thái Nguyên giám sát tại Sở Nông nghiệp và Môi trường về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng gắn với phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Lồng ghép bảo vệ rừng với giảm nghèo

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, trong kỳ báo cáo từ ngày 1/7/2025 đến 30/7/2026, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được triển khai tương đối đồng bộ, bám sát chỉ đạo của Trung ương và địa phương.

Các chính sách hỗ trợ bảo vệ, phát triển rừng được thực hiện gắn với hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, cộng đồng dân cư và người dân sống gần rừng. Toàn tỉnh có 8.119 hộ tham gia bảo vệ rừng, trong đó 7.428 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số.

hon 7.400 ho dan toc thieu so giu rung o thai nguyen hinh anh 1
Ông Triệu Đức Văn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tại hội nghị về công tác xoá đói giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã lồng ghép nhiệm vụ bảo vệ, phát triển rừng với các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Việc triển khai các chương trình góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, cải thiện điều kiện sống và giảm áp lực khai thác tài nguyên rừng.

Đáng chú ý, diện tích trồng rừng tập trung năm 2026 sơ bộ đạt trên 106% kế hoạch, tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm 2025. Phát triển rừng trồng gỗ lớn, quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng tiếp tục được quan tâm.

"Công tác giao rừng, cho thuê rừng gắn với giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cũng đang được đẩy nhanh", ông Văn cho biết.

Đề xuất đầu tư công nghệ giám sát rừng

Tại buổi giám sát, các thành viên Đoàn đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường làm rõ những vấn đề liên quan đến giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng; thu hút đầu tư vào lĩnh vực lâm nghiệp; diện tích trồng rừng thay thế và chính sách hỗ trợ người dân phát triển kinh tế rừng.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị tiếp tục ưu tiên kinh phí cho công tác giao rừng, cho thuê rừng, số hóa và đồng bộ dữ liệu đất đai - lâm nghiệp. Đồng thời, đầu tư phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng, cơ sở vật chất cho lực lượng kiểm lâm và kho bảo quản tang vật.

hon 7.400 ho dan toc thieu so giu rung o thai nguyen hinh anh 2
Bà Phó Thị Thủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Thái Nguyên, Trưởng Đoàn giám sát phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đáng chú ý, ngành nông nghiệp đề xuất quan tâm đầu tư camera thông minh, thiết bị bay không người lái để giám sát rừng, nhất là tại các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ có địa hình khó tiếp cận.

Đối với chính quyền cấp xã, cần tăng cường thu hút đầu tư vào lĩnh vực lâm nghiệp, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý rừng, đất lâm nghiệp và xử lý vi phạm ngay từ cơ sở.

Cùng với đó, ưu tiên nguồn lực phát triển sinh kế cho người dân thông qua rừng gỗ lớn, lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu, chứng chỉ quản lý rừng bền vững và các chuỗi liên kết sản xuất tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

"Các ý kiến tại buổi giám sát sẽ được Đoàn tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, làm cơ sở đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh", bà Phó Thị Thuỷ cho biết.

Danh Thiết/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Người truyền lửa đam mê và bảo tồn văn hóa nghệ thuật dân tộc Khmer
Người truyền lửa đam mê và bảo tồn văn hóa nghệ thuật dân tộc Khmer

VOV.VN - Từ tình yêu và niềm đam mê nghệ thuật dân tộc cô Lý Thị Sa Quyên ở ấp An Nhơn, xã Thới An Hội, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng đã và đang cố gắng giữ gìn nghệ thuật dân tộc Khmer bằng tất cả đam mê, góp phần tích cực trong việc bảo tồn và phát huy loại hình văn hóa, văn nghệ tại địa phương. 

Người truyền lửa đam mê và bảo tồn văn hóa nghệ thuật dân tộc Khmer

Người truyền lửa đam mê và bảo tồn văn hóa nghệ thuật dân tộc Khmer

VOV.VN - Từ tình yêu và niềm đam mê nghệ thuật dân tộc cô Lý Thị Sa Quyên ở ấp An Nhơn, xã Thới An Hội, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng đã và đang cố gắng giữ gìn nghệ thuật dân tộc Khmer bằng tất cả đam mê, góp phần tích cực trong việc bảo tồn và phát huy loại hình văn hóa, văn nghệ tại địa phương. 

Dân trèo lên nóc nhà xem ô tô so kè tốc độ dưới suối Hà Giang
Dân trèo lên nóc nhà xem ô tô so kè tốc độ dưới suối Hà Giang

VOV.VN - Để có một vị trí theo dõi cuộc đua xe mà không phải chen lấn, nhiều người dân đã trèo lên vị trí cao của nhà tầng, thậm chí lên cả nóc nhà.

Dân trèo lên nóc nhà xem ô tô so kè tốc độ dưới suối Hà Giang

Dân trèo lên nóc nhà xem ô tô so kè tốc độ dưới suối Hà Giang

VOV.VN - Để có một vị trí theo dõi cuộc đua xe mà không phải chen lấn, nhiều người dân đã trèo lên vị trí cao của nhà tầng, thậm chí lên cả nóc nhà.

Cách người dân vùng cao biến vốn vay thành sinh kế
Cách người dân vùng cao biến vốn vay thành sinh kế

VOV.VN - Từ nguồn vốn tín dụng chính sách đến hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, các chương trình mục tiêu quốc gia đang giúp người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất, tạo sinh kế và giảm nghèo bền vững.

Cách người dân vùng cao biến vốn vay thành sinh kế

Cách người dân vùng cao biến vốn vay thành sinh kế

VOV.VN - Từ nguồn vốn tín dụng chính sách đến hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, các chương trình mục tiêu quốc gia đang giúp người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất, tạo sinh kế và giảm nghèo bền vững.

 
CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp