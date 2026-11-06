Hơn 7.400 hộ dân tộc thiểu số giữ rừng ở Thái Nguyên

Ngày 6/11, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Thái Nguyên giám sát tại Sở Nông nghiệp và Môi trường về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng gắn với phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Lồng ghép bảo vệ rừng với giảm nghèo

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, trong kỳ báo cáo từ ngày 1/7/2025 đến 30/7/2026, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được triển khai tương đối đồng bộ, bám sát chỉ đạo của Trung ương và địa phương.

Các chính sách hỗ trợ bảo vệ, phát triển rừng được thực hiện gắn với hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, cộng đồng dân cư và người dân sống gần rừng. Toàn tỉnh có 8.119 hộ tham gia bảo vệ rừng, trong đó 7.428 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Triệu Đức Văn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tại hội nghị về công tác xoá đói giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã lồng ghép nhiệm vụ bảo vệ, phát triển rừng với các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Việc triển khai các chương trình góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, cải thiện điều kiện sống và giảm áp lực khai thác tài nguyên rừng.

Đáng chú ý, diện tích trồng rừng tập trung năm 2026 sơ bộ đạt trên 106% kế hoạch, tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm 2025. Phát triển rừng trồng gỗ lớn, quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng tiếp tục được quan tâm.

"Công tác giao rừng, cho thuê rừng gắn với giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cũng đang được đẩy nhanh", ông Văn cho biết.

Đề xuất đầu tư công nghệ giám sát rừng

Tại buổi giám sát, các thành viên Đoàn đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường làm rõ những vấn đề liên quan đến giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng; thu hút đầu tư vào lĩnh vực lâm nghiệp; diện tích trồng rừng thay thế và chính sách hỗ trợ người dân phát triển kinh tế rừng.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị tiếp tục ưu tiên kinh phí cho công tác giao rừng, cho thuê rừng, số hóa và đồng bộ dữ liệu đất đai - lâm nghiệp. Đồng thời, đầu tư phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng, cơ sở vật chất cho lực lượng kiểm lâm và kho bảo quản tang vật.

Bà Phó Thị Thủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Thái Nguyên, Trưởng Đoàn giám sát phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đáng chú ý, ngành nông nghiệp đề xuất quan tâm đầu tư camera thông minh, thiết bị bay không người lái để giám sát rừng, nhất là tại các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ có địa hình khó tiếp cận.

Đối với chính quyền cấp xã, cần tăng cường thu hút đầu tư vào lĩnh vực lâm nghiệp, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý rừng, đất lâm nghiệp và xử lý vi phạm ngay từ cơ sở.

Cùng với đó, ưu tiên nguồn lực phát triển sinh kế cho người dân thông qua rừng gỗ lớn, lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu, chứng chỉ quản lý rừng bền vững và các chuỗi liên kết sản xuất tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

"Các ý kiến tại buổi giám sát sẽ được Đoàn tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, làm cơ sở đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh", bà Phó Thị Thuỷ cho biết.