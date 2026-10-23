Cách người dân vùng cao biến vốn vay thành sinh kế

Giai đoạn 2026–2030, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều xuống dưới 10%, cơ bản không còn xã, thôn đặc biệt khó khăn; thu nhập bình quân người dân nông thôn phấn đấu tăng 2,5–3 lần so với năm 2020. Không chỉ giảm nghèo, chương trình còn hướng tới tạo sinh kế, giúp người dân vươn lên làm giàu.

Chị Thành cho biết, từ vốn vay nhỏ, nay gia đình chị không những làm giàu mà còn giúp đỡ nhiều người có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương

Vốn ưu đãi tiếp sức người dân phát triển kinh tế

Từ nguồn vốn tín dụng chính sách, chị Lâm Thị Thành, người dân tộc Tày ở thôn Đoàn Kết, xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên, đã phát triển mô hình trồng rừng, chăn nuôi và kinh doanh vận tải. Gia đình chị hiện có 3ha rừng keo, quế, đàn trâu sinh sản, 16 lợn nái, mỗi năm cung cấp hơn 200 con lợn giống và 2 xe ô tô 16 chỗ. Nhờ đa dạng hóa sản xuất, kinh doanh, kinh tế gia đình ngày càng ổn định, đồng thời tạo việc làm cho lao động địa phương. Chị còn hỗ trợ vận chuyển miễn phí bệnh nhân ung thư từ Thái Nguyên đi Hà Nội.

“Gia đình tôi được Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ vay vốn để trồng rừng, chăn nuôi. Nhờ sử dụng vốn hiệu quả, gia đình từng bước mở rộng sản xuất. Lợn giống ngoài số lượng giữ lại nuôi, tôi bán cho bà con phát triển chăn nuôi. Gia đình cũng miễn phí vận chuyển đối với bệnh nhân ung thư”, chị Thành chia sẻ.

Vợ chồng anh Hoàng Ngọc Trung rất vui vì được Nhà nước hỗ trợ xóa nhà dột nát

Anh Hoàng Ngọc Trung, ở xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên, từng sống trong căn lều lợp tôn không có vách che chắn. Vợ chồng anh chủ yếu làm thuê để nuôi hai con. Năm 2026, gia đình được hỗ trợ 80 triệu đồng từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Cùng với khoản hỗ trợ, anh vay mượn thêm người thân, bạn bè để xây dựng nhà kiên cố, ổn định cuộc sống và có thêm động lực vươn lên.

“Chương trình thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đối với người nghèo. Gia đình tôi rất biết ơn vì được hỗ trợ xây dựng ngôi nhà để có nơi ở ổn định”, anh Trung xúc động nói.

Chương trình mục tiêu quốc gia hướng tới giảm nghèo bền vững

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phượng Tiến, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn đạt gần 98 tỷ đồng, với hơn 1.800 hộ vay; doanh số cho vay 9 tháng đầu năm đạt hơn 9 tỷ đồng. Nguồn vốn ưu đãi giúp người dân phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phượng Tiến, Thái Nguyên

Thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2026, xã rà soát 23 hộ đủ điều kiện hỗ trợ, trong đó 20 hộ xây nhà mới, 3 hộ sửa chữa. Mức hỗ trợ lần lượt là 80 triệu đồng và 40 triệu đồng mỗi hộ. Đến nay, cả 23 hộ đã khởi công, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/1/2027.

“Xã đã phối hợp triển khai các chính sách an sinh xã hội đến người dân, trong đó có chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Chúng tôi kiện toàn ban chỉ đạo, phân công thành viên trực tiếp hỗ trợ các hộ, bảo đảm tiến độ và hoàn thành theo kế hoạch”, ông Hùng thông tin thêm.

Từ nguồn vốn tín dụng chính sách đến hỗ trợ nhà ở, các chương trình mục tiêu quốc gia đang góp phần cải thiện đời sống, tạo sinh kế cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Những mô hình kinh tế hiệu quả như gia đình chị Lâm Thị Thành và những ngôi nhà kiên cố của hộ nghèo như anh Hoàng Ngọc Trung cho thấy hiệu quả của chính sách, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và nâng cao chất lượng cuộc sống giai đoạn 2026–2030.