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Đồng vốn nhỏ, sinh kế lớn giúp đồng bào dân tộc thiểu số ở Thái Nguyên vươn lên

Thứ Năm, 10:30, 05/11/2026
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VOV.VN - Từ vài con bò giống đến xưởng cơ khí tạo việc làm, nguồn vốn vay ưu đãi đang mở ra hướng thoát nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Vạn Phú, Thái Nguyên.

Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026–2035 đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi xuống dưới 10%, tăng thu nhập người dân nông thôn gấp 2,5–3 lần so với năm 2020. Tại xã Vạn Phú, tỉnh Thái Nguyên, nguồn vốn tín dụng ưu đãi đang giúp người dân phát triển sản xuất, tạo việc làm và nâng cao thu nhập.

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Chị Nguyễn Thị Huyền cho biết, sau khi bò sinh sản chị bán lấy vốn mua thêm 2 lò tôn quay chè lấy thu nhập hàng tháng

Vốn vay ưu đãi giúp người dân mở lối thoát nghèo

Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội Đại Từ, chị Nguyễn Thị Huyền, dân tộc Tày ở xóm Tràng Dương, xã Vạn Phú, đầu tư mua bò giống phát triển chăn nuôi. Nhờ chăm sóc tốt, đàn bò sinh sản, giúp gia đình từng bước mở rộng sản xuất và cải thiện kinh tế. Chị cũng được chính quyền địa phương tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn phát triển kinh tế hộ.

Hiện gia đình chị tiếp tục duy trì chăn nuôi bò sinh sản và mong muốn được tiếp cận thêm nguồn vốn ưu đãi để mở rộng quy mô, nâng cao thu nhập.

“Gia đình tôi vẫn tiếp tục chăn nuôi bò sinh sản, hiện có 5 con bò. Nếu được Nhà nước tạo điều kiện vay vốn ưu đãi, tôi mong muốn tiếp tục đầu tư phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho gia đình, góp phần xây dựng quê hương Vạn Phú ngày càng phát triển”, chị Huyền chia sẻ.

Từ nuôi bò sinh sản đến mở rộng xưởng cơ khí

Cũng tại xã Vạn Phú, chị La Thị Hồng, dân tộc Tày ở xóm Độc Lập, được vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để mở rộng xưởng cơ khí. Nguồn vốn giúp gia đình bổ sung máy móc, thiết bị, chủ động thanh toán tiền hàng và trả công lao động. Khoản vay có thời hạn 3 năm, trả dần theo kỳ, tạo thuận lợi cho việc cân đối tài chính.

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Chị Hồng cho biết, sau khi vay được vốn đã mua sắm nhiều công cụ, máy móc, tạo công ăn việc làm cho cả gia đình và thêm 5 lao động khác tại địa phương

Theo chị Hồng, nguồn vốn không chỉ giúp mở rộng sản xuất mà còn tạo việc làm, tăng thu nhập, có thêm điều kiện chăm lo cho con cái học hành. Việc thanh toán khoản vay qua chuyển khoản ngân hàng cũng giúp tiết kiệm thời gian, thuận tiện hơn trong quá trình giao dịch.

“Vốn vay giúp gia đình thuận lợi hơn trong làm ăn, tạo việc làm cho con cái và người lao động. Khi sản xuất phát triển, thu nhập tăng lên, gia đình cũng có điều kiện chăm lo cho các cháu ăn học”, chị Hồng cho biết.

Tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số

Bên cạnh hỗ trợ sinh kế, năm 2026, xã Vạn Phú còn triển khai các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Nội dung tập trung phổ biến Luật Hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, dân số và những hệ lụy của tảo hôn, hướng đến thanh thiếu niên, phụ nữ, nam giới dân tộc thiểu số và người có uy tín trong cộng đồng.

Ông Đặng Công Bằng, Phó trưởng Phòng Văn hóa - xã hội xã Vạn Phú, cho biết, các chương trình tín dụng ưu đãi đã tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế hộ, chuyển đổi mô hình sản xuất và giải quyết việc làm tại chỗ.

“Từ nguồn vốn vay, gia đình chị Nguyễn Thị Huyền phát triển chăn nuôi bò, sau đó chuyển một phần nguồn lực sang đầu tư thiết bị sao chè búp tươi, mở rộng sản xuất. Trong khi đó, gia đình chị La Thị Hồng phát triển xưởng cơ khí, tạo việc làm cho người thân và thu hút thêm 4–5 lao động địa phương”, ông Bằng lấy ví dụ.

Ông Đặng Công Bằng đánh giá, việc các hộ được tiếp cận vốn vay cơ bản sử dụng đúng mục đích, góp phần tạo sinh kế, tăng thu nhập và giải quyết việc làm tại chỗ. Qua đó, chính sách tín dụng ưu đãi hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế gia đình, từng bước cải thiện đời sống.

Dong von nho, sinh ke lon giup dong bao dan toc thieu so o thai nguyen vuon len hinh anh 3
Ông Đặng Công Bằng, Phó trưởng Phòng Văn hóa - xã hội xã Vạn Phú, tỉnh Thái Nguyên cho biết, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số của địa phương thoát nghèo hiệu quả.

Thực tế tại xã Vạn Phú cho thấy, khi được tiếp cận nguồn vốn phù hợp, kết hợp hướng dẫn kỹ thuật và hỗ trợ phát triển sản xuất, người dân có thêm điều kiện khai thác tiềm năng, mở rộng kinh doanh và tạo việc làm. Đây cũng là một trong những giải pháp góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong giai đoạn tới.

Danh Thiết/VOV.VN
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