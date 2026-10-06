Hưng Yên có số nợ thuế trên 3.655 tỷ đồng, 90% tiền nợ tập trung ở 4 doanh nghiệp

Theo Thông báo số 17776/TB-HYE ngày 01/10/2026, Thuế tỉnh Hưng Yên công khai thông tin 177 người nộp thuế do cơ quan Thuế quản lý còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước. Tổng số tiền được công khai là hơn 3.655,1 tỷ đồng, trong đó 4 doanh nghiệp có số nợ lớn nhất chiếm gần 90%.

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Đứng đầu danh sách là Công ty TNHH Vận tải thuỷ bộ Hải Hà, có địa chỉ tại xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên, với số tiền nợ hơn 2.200 tỷ đồng, chiếm khoảng 60,2% tổng số tiền trong danh sách.

Tiếp đến là Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản An Thanh Thái Bình, nợ hơn 435,77 tỷ đồng; Công ty cổ phần BIDGROUP, nợ hơn 332,46 tỷ đồng; Công ty TNHH Phát triển đô thị và Xây dựng 379, nợ hơn 308,15 tỷ đồng.

Tổng số tiền nợ của 4 doanh nghiệp trên đạt hơn 3.276,4 tỷ đồng, tương đương khoảng 89,6% tổng số nợ được công khai. Đây là điểm đáng chú ý khi phần lớn số tiền nợ tập trung ở một nhóm nhỏ trong tổng số 177 người nộp thuế.

Danh sách công bố của Thuế tỉnh Hưng Yên còn ghi nhận nhiều khoản nợ hàng chục tỷ đồng. Trong đó, Doanh nghiệp tư nhân Cơ khí công nghiệp tàu thuỷ Nguyễn Văn Tuấn nợ hơn 35,8 tỷ đồng; Công ty TNHH Vận tải biển T&B nợ hơn 28,73 tỷ đồng; Công ty TNHH Vận tải biển Diêm Điền nợ hơn 27,81 tỷ đồng; Công ty TNHH Vận tải biển Đại Dương Xanh nợ hơn 22,69 tỷ đồng.

Thuế tỉnh Hưng Yên thực hiện công khai danh sách nợ thuế theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 và Điều 4 Nghị định 252/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ.

Các trường hợp bị công khai bao gồm người nộp thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp các khoản phải nộp hoặc hết thời hạn chấp hành quyết định hành chính về quản lý thuế nhưng không tự nguyện chấp hành; người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký; ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế; hoặc tạm ngừng kinh doanh.