Hưng Yên tìm lối đi để nhãn lồng "xuất ngoại"

Chăm sóc nghiêm ngặt trước vụ thu hoạch

Là một trong những vùng trồng nhãn lớn của tỉnh Hưng Yên, những ngày này, các thành viên Hợp tác xã nhãn lồng Đa Lộc, xã Nguyễn Trãi đang tập trung nhân lực chăm sóc diện tích nhãn của địa phương. Nhằm bảo vệ tối đa năng suất và chất lượng quả, bà con đã chủ động triển khai đồng bộ các công đoạn từ cắt tỉa quả non, dọn dẹp vệ sinh nhà vườn cho đến việc bổ sung dinh dưỡng, tưới nước cho cây.

Nhãn Hưng Yên chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch

Tại vườn nhãn của gia đình ông Vũ Tiến Lực, thôn Trạo Thôn, những chùm nhãn sắp chín vàng và chuẩn bị cho thu hoạch. Gia đình ông hiện có gần một mẫu nhãn, trong đó khoảng 10% diện tích là nhãn chín sớm. Đến thời điểm này, các diện tích nhãn sớm đã bắt đầu cho thu hoạch. Tùy từng giống, giá bán dao động từ 30.000 đến 120.000 đồng/kg, cao hơn đáng kể so với thời điểm chính vụ.

Ông Lực cho biết, mặc dù sản lượng năm nay có sụt giảm so với năm ngoái do thời tiết không thuận lợi, nhưng nhờ tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật VietGAP, vườn nhãn của gia đình ông vẫn bảo đảm chất lượng cao, quả phát triển đồng đều và giữ mẫu mã đẹp.

“Để chuẩn bị cho giai đoạn phát triển quyết định này, gia đình đã thuê thêm nhân công tập trung cắt tỉa những quả không đạt tiêu chuẩn, đồng thời dọn dẹp vệ sinh gốc vườn thông thoáng nhằm tạo điều kiện tối ưu cho cây hấp thụ ánh sáng và chất dinh dưỡng”, ông Lực nói.

Ông Vũ Tiến Lực, thôn Trạo Thôn đang chăm sóc vườn nhãn của gia đình

Nhằm bảo đảm chất lượng nông sản trước khi bước vào vụ thu hoạch, Hợp tác xã nhãn lồng Đa Lộc đã và đang tích cực đôn đốc các thành viên thực hiện nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật chăm sóc nhãn.

Ông Mai Đức Sình, Phó Giám đốc Hợp tác xã nhãn lồng Đa Lộc cho biết, để có được những vườn nhãn chín sớm đạt năng suất, chất lượng cao không phải dễ dàng. Khác với nhãn chính vụ, quá trình chăm sóc nhãn chín sớm đòi hỏi người trồng phải thực hiện nhiều công đoạn kỹ thuật nghiêm ngặt, từ việc xử lý ra hoa đúng thời điểm, điều tiết nước tưới, bón phân cân đối, tỉa cành, tạo tán đến phòng trừ sâu bệnh.

Ông Mai Đức Sình, Phó Giám đốc Hợp tác xã nhãn lồng Đa Lộc cùng nhà vườn kiểm tra chất lượng nhãn trước khi thu hoạch

Theo ông Sình, mỗi giai đoạn sinh trưởng của cây đều phải được theo dõi sát sao, áp dụng đúng quy trình kỹ thuật để đảm bảo cây ra hoa đồng loạt, đậu quả tốt và chín đúng thời điểm mong muốn.

"Chỉ cần một khâu kỹ thuật không đạt yêu cầu cũng có thể ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng và thời gian thu hoạch của cả vụ nhãn", ông Sình nói.

Sản xuất an toàn là nền tảng bắt buộc

Tỉnh Hưng Yên hiện có khoảng 5.800 ha nhãn, trong đó có gần 2.000 ha sản xuất theo quy trình VietGAP, tập trung ở các xã Tân Hưng, Khoái Châu, Triệu Việt Vương, Hoàng Hoa Thám, Quang Hưng, Nghĩa Dân, Hiệp Cường, Hồng Quang...

Tỉnh Hưng Yên hiện có khoảng 5.800 ha nhãn

Tại xã Tân Hưng có tổng diện tích đất nông nghiệp hơn 500 ha, trong đó 330 ha trồng nhãn. Hiện hầu hết diện tích nhãn của xã đã được cấp chứng nhận VietGAP, phần lớn nằm trong vùng chỉ dẫn địa lý và đã được cấp mã vùng trồng phục vụ xuất khẩu.

Theo ông Trương Quốc Trân, Chủ tịch UBND xã Tân Hưng, trước đây việc tiêu thụ nông sản, đặc biệt là nhãn còn nhiều hạn chế. Sản phẩm chủ yếu được tiêu thụ qua thương lái, thị trường tự do, mang tính thời vụ khiến giá cả và đầu ra thiếu ổn định. Thêm vào đó, việc xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và thiết kế bao bì chưa được chú trọng dẫn đến sản phẩm khó cạnh tranh với các vùng khác.

Xã Tân Hưng tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại tiêu thụ nhãn và các sản phẩm truyền thống năm 2025

Ông Trân cho biết, vài năm gần đây, bức tranh đã sáng hơn. Người dân và các hợp tác xã của Tân Hưng đã chủ động tìm kiếm thị trường, mở rộng sản xuất theo các tiêu chuẩn VietGAP và OCOP. Đây là nền tảng quan trọng để xã tiến tới những hợp tác chuyên sâu, bài bản với các doanh nghiệp tiêu thụ.

“Mối liên kết này mang lại nhiều thay đổi căn bản như sản xuất có kế hoạch, tuân thủ yêu cầu của thị trường, bảo đảm truy xuất nguồn gốc, có giám sát chất lượng. Nhờ đó, người dân không còn bị động trong tiêu thụ mà đã chủ động hơn trong cả sản xuất và đàm phán giá với doanh nghiệp”, ông Trân nói.

Ông Nguyễn Văn Tráng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hưng Yên cho biết, tỉnh xác định rõ sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn là nền tảng bắt buộc. Do vậy đã chỉ đạo hệ thống cơ quan chuyên môn phối hợp với các tổ chức chứng nhận để áp dụng các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP hoặc sản xuất nhãn theo hướng hữu cơ.

Bên cạnh đó tập trung tổ chức lại sản xuất. Các hộ trồng nhãn được khuyến khích tham gia hợp tác xã, tổ hợp tác hoặc liên kết với doanh nghiệp chuyên sản xuất, tiêu thụ nhãn an toàn. Các cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, giám sát chặt chẽ các khâu từ chăm sóc, thu hoạch đến sơ chế nhằm bảo đảm sản phẩm đạt chuẩn.

"Chúng tôi tập trung định hướng người dân thâm canh theo quy trình sạch VietGAP, hữu cơ, gắn với xây dựng mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu, mở rộng thị trường tiêu thụ bền vững cả trong và ngoài nước”, ông Tráng nói.

Nhãn lồng Hưng Yên đặc biệt ngon, quả to, tròn, da láng, cùi nhãn giòn

Trong bối cảnh thị trường ngày càng đặt ra yêu cầu cao về chất lượng và truy xuất nguồn gốc, việc kết hợp giữa bảo tồn giá trị truyền thống với áp dụng quy trình sản xuất hiện đại đang giúp nhãn lồng Hưng Yên không chỉ giữ vững danh tiếng của một đặc sản nổi tiếng mà còn từng bước nâng tầm trở thành thương hiệu nông sản tiêu biểu của vùng đồng bằng Bắc Bộ, góp phần đưa giá trị nông sản Việt vươn xa trên thị trường quốc tế.