TP.HCM không thực hiện đấu giá, đấu thầu khi cho thuê nhà, đất công

Sau sáp nhập, TP.HCM có 9.819 cơ sở nhà, đất là trụ sở làm việc và cơ sở hoạt động sự nghiệp. Trong đó 9.434 cơ sở tiếp tục sử dụng, 370 cơ sở dôi dư.

Theo kế hoạch, UBND TP.HCM quy định cụ thể các nội dung công việc, thời gian thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc triển khai Nghị quyết 31.

Trong đó, đáng chú ý là việc không phải thực hiện đấu giá/đấu thầu, không nhất thiết phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không phải đáp ứng yêu cầu phù hợp quy hoạch khi thực hiện việc khai thác các cơ sở nhà, đất.

TP.HCM đẩy nhanh tiến độ xử lý nhà, đất công (Ảnh: Duy Phương)

Các tổ chức được giao quản lý sẽ chủ động lập phương án khai thác từng cơ sở, xác định rõ danh mục nhà, đất sử dụng tạm thời, cho thuê, phương thức và thời hạn khai thác.

Giá thuê được xác định gồm giá trị hao mòn của công trình, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật đất đai, diện tích đất và diện tích sàn sử dụng, cộng thêm 10% chi phí quản lý, khai thác.

Công thức này được sử dụng để xác định giá niêm yết (giá sàn) khi cho thuê tài sản công.

Sau khi có đơn giá, các cơ sở nhà, đất phải được niêm yết công khai tại trụ sở đơn vị quản lý, tại nơi cho thuê, đồng thời đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Thành phố và trang thông tin của đơn vị quản lý.

Nếu hết thời hạn thông báo mà không có người đăng ký thuê, đơn vị được phép giảm giá thuê theo quy định. Người thuê sẽ được xác định thông qua hình thức niêm yết giá hoặc chào giá cạnh tranh thay vì đấu thầu.

Giá được giữ ổn định trong suốt thời gian thuê nếu hợp đồng dưới 5 năm, hoặc ổn định theo chu kỳ 5 năm đối với hợp đồng từ 5 năm trở lên. Thời hạn thuê tối đa 10 năm và có thể được gia hạn nhiều lần nếu đáp ứng điều kiện theo quy định.