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Hướng dẫn mới về tạm nộp thuế thu nhập cá nhân trên sàn thương mại điện tử

Thứ Hai, 11:48, 07/09/2026
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VOV.VN - Chi cục Thuế thương mại điện tử đề nghị các sàn giao dịch, nền tảng số tuyên truyền, hướng dẫn hộ và cá nhân kinh doanh thực hiện tạm nộp thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp đơn giản trong thời gian chờ quy định mới được xem xét.

Chi cục Thuế thương mại điện tử, Cục Thuế vừa có Công văn 458 gửi các nhà quản lý sàn giao dịch thương mại điện tử, nền tảng số và chủ quản nền tảng thương mại điện tử về việc hướng dẫn hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện tạm nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Theo công văn, ngày 6.8, Bộ Tài chính đề xuất một số giải pháp hỗ trợ về thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp. Trong đó, cơ quan này đề xuất nâng mức doanh thu được lựa chọn áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản từ 3 tỉ đồng lên 10 tỉ đồng.

Nội dung đề xuất dự kiến được đưa vào dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi), qua đó sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2025 và Luật Thuế TNCN. Dự án dự kiến được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 2, dự kiến diễn ra vào tháng 10.2026.

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Trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi quy định về mức doanh thu áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản, Chi cục Thuế thương mại điện tử đề nghị các đơn vị phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn hộ và cá nhân kinh doanh đang hoạt động trên các sàn, nền tảng thương mại điện tử và nền tảng số thực hiện tạm nộp thuế TNCN.

Theo đó, việc tạm nộp được thực hiện theo phương pháp đơn giản, tính bằng thuế suất nhân với doanh thu, theo quy định tại Nghị định 68/2026/NĐ-CP.

Công văn hướng dẫn số thuế TNCN tạm nộp được xác định bằng doanh thu tính thuế của tháng hoặc quý nhân với thuế suất tương ứng. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Kết thúc năm tính thuế, hộ và cá nhân kinh doanh thực hiện khai quyết toán thuế TNCN theo quy định.

Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh có hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm, doanh thu và thuế giá trị gia tăng được kê khai, nộp theo từng địa điểm kinh doanh; thuế TNCN được nộp tại trụ sở chính.

Đối với hộ, cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp phải khai quyết toán thuế TNCN, hồ sơ quyết toán phải được nộp chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc kỳ quyết toán thuế.

Nếu số thuế TNCN đã tạm nộp thấp hơn số thuế phải nộp theo quyết toán, hộ và cá nhân kinh doanh phải nộp bổ sung phần chênh lệch. Theo hướng dẫn, khoản thuế nộp bổ sung này không phải tính tiền chậm nộp.

Ngược lại, nếu số thuế đã tạm nộp lớn hơn số thuế phải nộp theo quyết toán, số thuế nộp thừa sẽ được xử lý theo quy định tại Điều 12 Nghị định 68/2026/NĐ-CP.

PV/VOV.VN
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