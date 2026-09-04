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Thuế TP.HCM phải thu ngân sách 72.000 tỷ đồng mỗi tháng

Thứ Sáu, 18:33, 04/09/2026
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VOV.VN - Để đạt mục tiêu năm 2026, TP.HCM thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng, mỗi tháng Thuế TP phải thu 72.000 tỷ đồng. Thông tin do Thuế TP.HCM đưa ra tại cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng năm 2026 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm.

Ngày 4/9, UBND TPHCM tổ chức phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2026, đồng thời thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm.

Theo Cục Thống kê TP.HCM, với tốc độ tăng trưởng của kinh tế Thành phố trong tháng 8 qua thì GRDP quý 3 phải tăng 11,7%. Để đạt mục tiêu này, TP.HCM phải quyết liệt đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, xuất khẩu, tiêu dùng nội địa và thu ngân sách phải trên 1 triệu tỷ đồng. 

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Lãnh đạo các sở ngành tham dự cuộc họp cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng năm 2026

Về thu ngân sách, trong 8 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách của Thành phố đạt 624.757 tỉ đồng (tương đương với 77,8% dự toán, tăng 19,2%), từ đó góp phần tạo nền tảng thực hiện mục tiêu tăng trưởng trên 10% và thu ngân sách 1 triệu tỉ đồng trong năm 2026. Trong đó, đối với ngành Thuế, ông Giang Văn Hiển - Phó Trưởng Thuế TP.HCM cho biết, 8 tháng qua, đơn vị đã thu được 508.782 tỷ, bằng 81,15% dự toán Chính phủ giao và tăng 24,56% so với cùng kỳ.

Trong mục tiêu TP.HCM năm nay tổng thu ngân sách đạt 1 triệu tỷ đồng, Thuế Thành phố phấn đấu thu 800.000 tỷ đồng, bằng 127,6% dự toán và tăng 29,1% so với cùng kỳ. Đây được coi là nhiệm vụ hết sức nặng nề.

Trong khi đó, các chính sách miễn giảm cũng ảnh hưởng khoảng 74.600 tỷ đồng. Dư địa tăng thu các biện pháp chống thất thu cũng không còn lớn như giai đoạn đầu năm.

thue tp.hcm phai thu ngan sach 72.000 ty dong moi thang hinh anh 2
Thuế TP.HCM hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn

Để thực hiện được mục tiêu đề ra, trong 4 tháng cuối năm nay, ngành thuế Thành phố phải thu 291.218 tỷ đồng và bình quân là mỗi tháng sẽ thu 72.000 tỷ.

Ông Giang Văn Hiển cho biết, để hoàn thành chỉ tiêu này, Thuế TP.HCM tập trung một số nhóm giải pháp chính: "Thuế quản lý chặt chẽ những nguồn thu hiện hữu và theo dõi sát tiến độ theo từng tháng, từng địa bàn, từng doanh nghiệp và từng nguồn thu lớn; kịp thời nhận diện các khoản có nguy cơ hụt thu để có giải pháp xử lý. Đồng thời phải tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, duy trì mở rộng sản xuất kinh doanh để tạo nguồn thu bền vững. Thuế là tăng cường quản lý rủi ro chống thất thu, tập trung vào xử lý các hóa đơn điện tử, thương mại điện tử kinh doanh trên nền tảng số ….".

Đối với nợ thuế, Thành phố sẽ tập trung xử lý toàn bộ khoản nợ đang quản lý, với tổng số khoảng 94.000 tỉ đồng.

Đồng thời, ghi thu kịp thời các khoản doanh nghiệp ứng trước để bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư và được khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; thực hiện ghi thu ngân sách đối với các dự án sử dụng quỹ đất để thanh toán theo quy định.

Lệ Hằng-CTV Ngọc Anh/VOV-TP.HCM
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