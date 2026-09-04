Ngành Thuế chủ động hướng dẫn người nộp thuế chủ động khai, tạm nộp và quyết toán

Ngày 6/8/2026, Bộ Tài chính đề xuất một số giải pháp hỗ trợ về thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp. Trong đó, Bộ Tài chính đề xuất nâng mức doanh thu được lựa chọn áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản từ 3 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng.

Nội dung này dự kiến được đưa vào dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi), qua đó sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế thu nhập cá nhân. Dự kiến, dự án luật sẽ được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2 vào tháng 10/2026.

Trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi quy định trên, Cục Thuế đề nghị Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn, Chi cục Thuế Thương mại điện tử và Thuế các tỉnh, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện khai, tạm nộp và quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành.

Cụ thể, các Thuế cơ sở được yêu cầu hướng dẫn người nộp thuế, hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện tạm nộp thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp đơn giản, được xác định bằng thuế suất nhân với doanh thu, theo quy định tại Nghị định 68/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo điểm b khoản 2 Điều 10 Nghị định 68/2026/NĐ-CP ngày 5/3/2026, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp thu nhập tính thuế nhân với thuế suất thực hiện khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân theo tháng hoặc theo quý trên cùng hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng.

Số thuế TNCN tạm nộp = Doanh thu tính thuế của tháng/quý × Thuế suất.

Trong đó, doanh thu tính thuế là doanh thu phát sinh trong kỳ từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Thuế suất áp dụng theo từng ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về quản lý thuế. Kết thúc năm tính thuế, hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

Đối với hộ, cá nhân kinh doanh có hoạt động tại nhiều địa điểm, theo điểm b khoản 4 Điều 8 Nghị định 68/2026/NĐ-CP, người nộp thuế thực hiện kê khai doanh thu và nộp thuế giá trị gia tăng theo từng địa điểm kinh doanh; thuế thu nhập cá nhân được nộp tại trụ sở chính.

Theo điểm a khoản 5 Điều 10 Nghị định 252/2026/NĐ-CP, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân phải nộp hồ sơ quyết toán chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc kỳ quyết toán thuế.

Cục Thuế lưu ý, nếu số thuế thu nhập cá nhân đã tạm nộp thấp hơn số thuế phải nộp khi quyết toán, hộ, cá nhân kinh doanh phải nộp bổ sung phần chênh lệch. Theo điểm b khoản 2 Điều 10 Nghị định 68/2026/NĐ-CP, đối với số thuế nộp bổ sung này, người nộp thuế không phải tính tiền chậm nộp.

Trường hợp số thuế đã tạm nộp lớn hơn số thuế phải nộp theo quyết toán, số tiền thuế nộp thừa được xử lý theo quy định tại Điều 12 Nghị định 68/2026/NĐ-CP.

Cục Thuế đề nghị Thuế các tỉnh, thành phố tổ chức tuyên truyền rộng rãi các nội dung trên bằng hình thức phù hợp; đồng thời chủ động hướng dẫn hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện đúng quy định về khai, tạm nộp và quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Theo Cục Thuế, việc tuyên truyền, hướng dẫn nhằm tạo thuận lợi, giúp hộ, cá nhân kinh doanh yên tâm duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh và thực hiện đúng nghĩa vụ thuế theo quy định hiện hành, thay vì chờ đợi việc sửa đổi quy định về mức doanh thu được lựa chọn áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản.