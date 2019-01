In hình bao lì xì giống tiền thật sẽ bị phạt đến 80 triệu đồng

PC_Article_AfterShare_1

Những ngày cận Tết Nguyên đán, trên thị trường hay chợ online, mẫu bao lì xì in hình ảnh của tờ tiền đang gây sốt. Đáng chú ý, thiết kế hai mặt của bao lì xì giống hệt với những tờ tiền thật với các mệnh giá: 50.000 đồng, 100.000 đồng, 200.000 đồng và 500.000 đồng. Hoặc thay vì in hai mặt giống hệt tiền thật, một số mẫu bao lì xì chỉ in một mặt kèm dòng chữ “Chúc mừng năm mới”.

Với hình thức mới mẻ, độc đáo, mẫu bao lì xì này đang thu hút nhiều người mua với giá bán lẻ từ 2.500-3.000 đồng/chiếc. Khách hàng mua với số lượng lớn thì sẽ có giá thấp hơn, từ 1000-1.500 đồng/chiếc.

In bao lì xì theo mệnh giá tiền là hành vi vi phạm pháp luật.

Sau khi thị trường này gây sốt, đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, hành vi in bao lì xì giống tiền thật đã vi phạm Quyết định 130 của Chính phủ. Bởi việc sao, chụp tiền Việt Nam với bất kỳ mục đích nào không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là hành vi bị nghiêm cấm.

Điều 31 của Nghị định 96/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng quy định rõ “Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi sao chụp, in ấn, sử dụng bố cục, một phần hoặc toàn bộ hình ảnh, chi tiết, hoa văn của tiền Việt Nam không đúng quy định của pháp luật”.

Theo chuyên gia tài chính-ngân hàng Cấn Văn Lực: “Việc in bao lì xì theo mệnh giá tiền là vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Bởi tiền là tài sản của quốc gia, không thể đem ra để kinh doanh, để mua vui dưới bất kỳ hình thức nào. Điều này không phù hợp với văn hóa, thuần phong mỹ tục, không phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam. Tiền Việt Nam bị làm giả không những làm giảm giá trị của đồng tiền do NHNN Việt Nam phát hành mà còn tác động không nhỏ đến an ninh tiền tệ quốc gia, giảm lòng tin của người dân vào chính sách, công tác quản lý, điều hành tiền tệ của Nhà nước”.

Trước thực trạng này, Ngân hàng Nhà nước vừa ký công văn gửi Bộ Công an, Bộ Công Thương và Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị phối hợp xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến việc xâm phạm hình ảnh đồng tiền Việt Nam./.

