KCN Phước Đông bị bỏ hoang 12 năm vì doanh nghiệp không bàn giao đất

Theo Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An, việc triển khai Dự án KCN cầu cảng Phước Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An bị chậm trễ, kéo dài hơn 12 năm qua do xảy ra tranh chấp. Vấn đề này ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

KCN Phước Đông cỏ mọc um tùm, chưa thể triển khai vì vướng tranh chấp.

Lý giải về việc chậm triển khai dự án, ông Mai Văn Nhiều, Chánh Văn phòng - người phát ngôn UBND tỉnh Long An cho biết, nguyên nhân xảy ra tranh chấp giữa đơn vị triển khai dự án là Công ty cổ phần IMG Phước Đông với Công ty vật liệu xây dựng Thăng Long.

Đến thời điểm này, Công ty Thăng Long vẫn chưa chịu bàn giao đất theo quyết định thu hồi đất của tỉnh. Hiện, dự án đã bồi thường, giải toả 96% diện tích được giao, phần đất còn lại 6.000 m2 do Công ty vật liệu xây dựng Thăng Long đang sử dụng (bãi vật liệu xây dựng này được cấp phép từ năm 2003, trước khi có chủ trương xây dựng khu công nghiệp Phước Đông). Việc giải phóng mặt bằng chậm trễ do xảy ra khiếu nại, tranh chấp và khiếu kiện từ năm 2007 đến nay.

Ông Mai Văn Nhiều cho biết, trên thực tế, đơn vị triển khai Khu Công nghiệp Phước Đông đã gửi đơn lên Thủ tướng và đã nhận được chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình là “tạo điều kiện để 2 đơn vị tranh chấp tự thoả thuận”. Bên cạnh đó, từ năm 2012 đến nay, tỉnh Long An đã có 13 văn bản chỉ đạo và 15 cuộc họp về vụ tranh chấp này nhưng vẫn chưa đi đến đâu.

“UBND tỉnh sẽ làm việc lần cuối với 2 doanh nghiệp về những thoả thuận mà họ đã thống nhất khi có UBND tỉnh. Tuần này tỉnh sẽ mời 2 doanh nghiệp lên chốt lại, những thoả thuận đã chốt có thực hiện nữa hay không. Khi các doanh nghiệp trả lời không thực hiện nữa thì UBND tỉnh sẽ quyết định theo thẩm quyền của mình. Mục tiêu của tỉnh trong tháng 4 này sẽ giải quyết dứt điểm vấn đề tại dự án Phước Đông”./.

