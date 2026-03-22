Kết nối Marseille (Pháp) và Việt Nam: Mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Trong các cuộc làm việc với chính quyền địa phương, bao gồm Tỉnh trưởng Bouches-du-Rhône, đại diện Hội đồng tỉnh và Thị trưởng Quận 11–12 Marseille, Đại sứ Trịnh Đức Hải nhấn mạnh yêu cầu chuyển hóa khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Pháp thành các chương trình hợp tác cụ thể gắn với nhu cầu phát triển của mỗi bên.

Đại sứ Trịnh Đức Hải (phải) và Thượng nghị sĩ Jérémy Bacchi - Ảnh: Anh Tuấn/VOV

Đại sứ cũng đề xuất tăng cường kết nối giữa các trung tâm nghiên cứu, doanh nghiệp và các cực đổi mới sáng tạo của địa phương với hệ sinh thái công nghệ tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn, năng lượng và công nghệ số. Hợp tác phi tập trung tiếp tục được nhấn mạnh, với định hướng thúc đẩy quan hệ kết nghĩa giữa Marseille và một số địa phương Việt Nam, đặc biệt là thành phố Hải Phòng.

Tỉnh trưởng Bouches-du-Rhône, Jaques Witkowski khẳng định tiềm năng trao đổi giữa Việt Nam và Pháp là rất lớn - Ảnh: Anh Tuấn/VOV

Các đối tác Pháp khẳng định Marseille giữ vị trí chiến lược về chính trị và kinh tế, với hệ thống cảng biển là cửa ngõ phía Nam của Pháp và châu Âu. Trong bối cảnh môi trường quốc tế có nhiều biến động, phía Pháp đánh giá Marseille vừa đối mặt với thách thức, vừa có cơ hội nâng cao vai trò trong các chuỗi giá trị toàn cầu.

Tỉnh trưởng Bouches-du-Rhône, Jaques Witkowski khẳng định: "Tiềm năng trao đổi giữa hai bên là rất lớn, từ thương mại hàng hải với sự hiện diện của tập đoàn CMA-CGM, đến các lĩnh vực then chốt như trao đổi ngôn ngữ, văn hóa, khoa học và sinh viên. Chúng ta cần hiểu nhau hơn và thắt chặt sợi dây tình hữu nghị, để mối liên kết giữa chúng ta mạnh mẽ hơn cả khoảng cách địa lý".

Hai bên cũng trao đổi về các lĩnh vực hợp tác ưu tiên như kinh tế biển, logistics, quản lý cảng, hạ tầng chiến lược và giao thông đô thị, đồng thời nhấn mạnh tiềm năng hợp tác trong các ngành công nghệ cao, trong đó phía Pháp nêu bật thế mạnh về công nghệ hạt nhân.

Trong trao đổi với Phòng Thương mại và Công nghiệp Aix-Marseille-Provence, hai bên đánh giá cao nền tảng hợp tác kinh tế hiện có - Ảnh: Anh Tuấn/VOV

Trong trao đổi với Phòng Thương mại và Công nghiệp Aix-Marseille-Provence, hai bên đánh giá cao nền tảng hợp tác kinh tế hiện có, đồng thời nhấn mạnh vai trò của Marseille như một cửa ngõ chiến lược đưa hàng hóa Việt Nam vào châu Âu.

Trong cuộc gặp với Thượng nghị sĩ Jérémy Bacchi, hai bên khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của kênh nghị viện và hợp tác giữa các địa phương trong việc làm sâu sắc quan hệ Việt Nam – Pháp. Hai bên cũng trao đổi về việc thúc đẩy quan hệ kết nghĩa giữa Marseille và các địa phương Việt Nam, coi đây là hướng đi thiết thực nhằm tăng cường kết nối giữa các lãnh thổ. Đại sứ Trịnh Đức Hải đề nghị phía Pháp tiếp tục ủng hộ việc sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA), góp phần tạo môi trường thuận lợi cho hợp tác đầu tư song phương.

Về phần mình, Thượng nghị sĩ Jérémy Bacchi khẳng định mối liên kết lịch sử đặc thù giữa Marseille và Việt Nam là nền tảng vững chắc cho tương lai: "Lịch sử của nhân dân Pháp và Việt Nam đã gắn kết chặt chẽ từ nhiều thế kỷ. Đặc biệt là Marseille, nơi tôi sinh ra và đang là Thượng nghị sĩ, là thành phố đầu tiên đón Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Pháp năm 1911. Chúng tôi đang nỗ lực phát triển các dự án kết nghĩa giữa các đô thị Pháp và Việt Nam để tăng cường trao đổi văn hóa và kinh tế".

Đoàn Đại sứ quán đến thăm tòa soạn tờ báo La Marseillaise - Ảnh: Anh Tuấn/VOV

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn Đại sứ quán cũng đã đến thăm tòa soạn tờ báo La Marseillaise và có buổi gặp gỡ với với đại diện các hội đoàn và cộng đồng người Việt tại Bouches-du-Rhône.