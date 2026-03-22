中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kết nối Marseille (Pháp) và Việt Nam: Mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chủ Nhật, 23:13, 22/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Pháp, từ 19–22/3, Đại sứ Trịnh Đức Hải thăm Marseille và tỉnh Bouches-du-Rhône nhằm tăng cường kết nối với vùng Provence-Alpes-Côte d’Azur, thúc đẩy hợp tác kinh tế biển, công nghệ cao, nghị viện, truyền thông và cộng đồng, hướng tới các dự án cụ thể.

Trong các cuộc làm việc với chính quyền địa phương, bao gồm Tỉnh trưởng Bouches-du-Rhône, đại diện Hội đồng tỉnh và Thị trưởng Quận 11–12 Marseille, Đại sứ Trịnh Đức Hải nhấn mạnh yêu cầu chuyển hóa khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Pháp thành các chương trình hợp tác cụ thể gắn với nhu cầu phát triển của mỗi bên.

Đại sứ Trịnh Đức Hải (phải) và Thượng nghị sĩ Jérémy Bacchi - Ảnh: Anh Tuấn/VOV

Đại sứ cũng đề xuất tăng cường kết nối giữa các trung tâm nghiên cứu, doanh nghiệp và các cực đổi mới sáng tạo của địa phương với hệ sinh thái công nghệ tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn, năng lượng và công nghệ số. Hợp tác phi tập trung tiếp tục được nhấn mạnh, với định hướng thúc đẩy quan hệ kết nghĩa giữa Marseille và một số địa phương Việt Nam, đặc biệt là thành phố Hải Phòng.

Tỉnh trưởng Bouches-du-Rhône, Jaques Witkowski khẳng định tiềm năng trao đổi giữa Việt Nam và Pháp là rất lớn - Ảnh: Anh Tuấn/VOV

Các đối tác Pháp khẳng định Marseille giữ vị trí chiến lược về chính trị và kinh tế, với hệ thống cảng biển là cửa ngõ phía Nam của Pháp và châu Âu. Trong bối cảnh môi trường quốc tế có nhiều biến động, phía Pháp đánh giá Marseille vừa đối mặt với thách thức, vừa có cơ hội nâng cao vai trò trong các chuỗi giá trị toàn cầu.

Tỉnh trưởng Bouches-du-Rhône, Jaques Witkowski khẳng định: "Tiềm năng trao đổi giữa hai bên là rất lớn, từ thương mại hàng hải với sự hiện diện của tập đoàn CMA-CGM, đến các lĩnh vực then chốt như trao đổi ngôn ngữ, văn hóa, khoa học và sinh viên. Chúng ta cần hiểu nhau hơn và thắt chặt sợi dây tình hữu nghị, để mối liên kết giữa chúng ta mạnh mẽ hơn cả khoảng cách địa lý".

Hai bên cũng trao đổi về các lĩnh vực hợp tác ưu tiên như kinh tế biển, logistics, quản lý cảng, hạ tầng chiến lược và giao thông đô thị, đồng thời nhấn mạnh tiềm năng hợp tác trong các ngành công nghệ cao, trong đó phía Pháp nêu bật thế mạnh về công nghệ hạt nhân.

Trong trao đổi với Phòng Thương mại và Công nghiệp Aix-Marseille-Provence, hai bên đánh giá cao nền tảng hợp tác kinh tế hiện có - Ảnh: Anh Tuấn/VOV

Trong trao đổi với Phòng Thương mại và Công nghiệp Aix-Marseille-Provence, hai bên đánh giá cao nền tảng hợp tác kinh tế hiện có, đồng thời nhấn mạnh vai trò của Marseille như một cửa ngõ chiến lược đưa hàng hóa Việt Nam vào châu Âu.

Trong cuộc gặp với Thượng nghị sĩ Jérémy Bacchi, hai bên khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của kênh nghị viện và hợp tác giữa các địa phương trong việc làm sâu sắc quan hệ Việt Nam – Pháp. Hai bên cũng trao đổi về việc thúc đẩy quan hệ kết nghĩa giữa Marseille và các địa phương Việt Nam, coi đây là hướng đi thiết thực nhằm tăng cường kết nối giữa các lãnh thổ. Đại sứ Trịnh Đức Hải đề nghị phía Pháp tiếp tục ủng hộ việc sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA), góp phần tạo môi trường thuận lợi cho hợp tác đầu tư song phương.

Về phần mình, Thượng nghị sĩ Jérémy Bacchi khẳng định mối liên kết lịch sử đặc thù giữa Marseille và Việt Nam là nền tảng vững chắc cho tương lai: "Lịch sử của nhân dân Pháp và Việt Nam đã gắn kết chặt chẽ từ nhiều thế kỷ. Đặc biệt là Marseille, nơi tôi sinh ra và đang là Thượng nghị sĩ, là thành phố đầu tiên đón Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Pháp năm 1911. Chúng tôi đang nỗ lực phát triển các dự án kết nghĩa giữa các đô thị Pháp và Việt Nam để tăng cường trao đổi văn hóa và kinh tế".

Đoàn Đại sứ quán đến thăm tòa soạn tờ báo La Marseillaise - Ảnh: Anh Tuấn/VOV

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn Đại sứ quán cũng đã đến thăm tòa soạn tờ báo La Marseillaise và có buổi gặp gỡ với với đại diện các hội đoàn và cộng đồng người Việt tại Bouches-du-Rhône.

Mỹ và Trung Quốc khởi động đàm phán thương mại tại Paris

VOV.VN - Ngày 15/3, đại diện cấp cao của Mỹ và Trung Quốc đã bắt đầu các cuộc đàm phán kinh tế và thương mại tại Paris, Pháp. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Bắc Kinh để hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong khoảng 2 tuần tới.

Anh Tuấn/VOV-Paris
Tag: Marseille Việt Nam Pháp kinh tế biển công nghệ cao quan hệ Việt Nam-Pháp Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Pháp
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mỹ lần đầu ủng hộ các đảm bảo an ninh ràng buộc cho Ukraine sau hội nghị ở Paris
Mỹ lần đầu ủng hộ các đảm bảo an ninh ràng buộc cho Ukraine sau hội nghị ở Paris

VOV.VN - Lần đầu tiên, Mỹ đã công khai ủng hộ việc thiết lập các đảm bảo an ninh mang tính ràng buộc cho Ukraine, nhằm hỗ trợ cho Kiev trong trường hợp xung đột mới bùng phát.

Mỹ lần đầu ủng hộ các đảm bảo an ninh ràng buộc cho Ukraine sau hội nghị ở Paris

Mỹ lần đầu ủng hộ các đảm bảo an ninh ràng buộc cho Ukraine sau hội nghị ở Paris

VOV.VN - Lần đầu tiên, Mỹ đã công khai ủng hộ việc thiết lập các đảm bảo an ninh mang tính ràng buộc cho Ukraine, nhằm hỗ trợ cho Kiev trong trường hợp xung đột mới bùng phát.

Paris - ví dụ thành công điển hình cho mô hình chính quyền 2 cấp
Paris - ví dụ thành công điển hình cho mô hình chính quyền 2 cấp

VOV.VN - Paris, thủ đô nước Pháp, không chỉ nổi tiếng với vẻ đẹp văn hóa và lịch sử mà còn với mô hình tổ chức chính quyền đô thị độc đáo.

Paris - ví dụ thành công điển hình cho mô hình chính quyền 2 cấp

Paris - ví dụ thành công điển hình cho mô hình chính quyền 2 cấp

VOV.VN - Paris, thủ đô nước Pháp, không chỉ nổi tiếng với vẻ đẹp văn hóa và lịch sử mà còn với mô hình tổ chức chính quyền đô thị độc đáo.

Paris hỗn loạn sau khi Paris Saint-Germain vô địch Champions League
Paris hỗn loạn sau khi Paris Saint-Germain vô địch Champions League

VOV.VN - Hôm nay (1/6), Pháp vừa trải qua một đêm ăn mừng hỗn loạn sau chiến thắng lịch sử của đội bóng Paris Saint-Germain tại giải UEFA Champions League, khi có 2 người chết, 200 người bị thương và gần 600 người bị bắt trên toàn quốc.

Paris hỗn loạn sau khi Paris Saint-Germain vô địch Champions League

Paris hỗn loạn sau khi Paris Saint-Germain vô địch Champions League

VOV.VN - Hôm nay (1/6), Pháp vừa trải qua một đêm ăn mừng hỗn loạn sau chiến thắng lịch sử của đội bóng Paris Saint-Germain tại giải UEFA Champions League, khi có 2 người chết, 200 người bị thương và gần 600 người bị bắt trên toàn quốc.

Việt Nam thu hút bạn bè quốc tế tại Hội chợ quốc tế Paris 2025
Việt Nam thu hút bạn bè quốc tế tại Hội chợ quốc tế Paris 2025

VOV.VN - Diễn ra từ ngày 30/4 đến 11/5, Hội chợ Paris 2025 thu hút sự tham gia của hơn 1.250 doanh nghiệp đến từ hơn 40 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Việt Nam thu hút bạn bè quốc tế tại Hội chợ quốc tế Paris 2025

Việt Nam thu hút bạn bè quốc tế tại Hội chợ quốc tế Paris 2025

VOV.VN - Diễn ra từ ngày 30/4 đến 11/5, Hội chợ Paris 2025 thu hút sự tham gia của hơn 1.250 doanh nghiệp đến từ hơn 40 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
Doanh Nghiệp
THỊ TRƯỜNG