Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 51

Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 51 (AEM 51) và các hội nghị liên quan đã chính thức khai mạc ngày 6/9 tại Bangkok, Thái Lan với sự tham dự của các nhà lãnh đạo kinh tế từ 10 quốc gia thành viên ASEAN và các nước đối tác. Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự chuỗi các hội nghị.

Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 51 diễn ra từ nay đến hết ngày 10/9 tại Bangkok, Thái Lan.

Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 51 diễn ra tại Bangkok từ 3-10/9, một loạt hội nghị liên quan cũng được tổ chức bao gồm: Hội nghị Hội đồng Khu vực Thương mại tự do ASEAN (AFTA) lần thứ 33, Hội nghị liên bộ trưởng kinh tế ASEAN và Hội đồng Khu vực đầu tư ASEAN (AEM-AIA) lần thứ 22, các hội nghị tham vấn giữa ASEAN và các nước đối tác, Hội nghị Bộ trưởng Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) lần thứ 7, Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế Mekong - Nhật Bản (EMM) lần thứ 11, Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế bốn nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam (CLMV) lần thứ 11...

Đây là chuỗi các hoạt động chính trong kênh hợp tác kinh tế ASEAN, là dịp để Bộ trưởng Kinh tế của 10 nước ASEAN và các đối tác ngoại khối tiến hành trao đổi, ký kết các thỏa thuận hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư trong nội khối ASEAN, cũng như giữa ASEAN và các đối tác ngoại khối, thống nhất nội dung các văn kiện trình lên Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35 và các hội nghị liên quan vào tháng 11 tới tại Bangkok, Thái Lan.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cho biết, mục tiêu đưa ASEAN trở thành một khu vực ổn định về kinh tế, chính trị và phát triển đã được xác định từ hơn 5 thập kỷ qua. Kinh tế là một trụ cột đặc biệt quan trọng và nếu không có những uỷ ban phát triển kinh tế chung để giải quyết những vướng mắc trong quá trình thương mại nội khối thì sẽ không có một nền kinh tế của ASEAN vững mạnh như hiện tại.

Người đứng đầu chính phủ Thái Lan đưa ra ý kiến, ASEAN cần phải nghiên cứu tham gia vào hiệp định đối tác thương mại toàn diện khu vực (RCEP) để khai thác tiềm năng vô cùng to lớn của thị trường 3,5 tỷ dân. Đây là những tiềm năng to lớn mà ASEAN chúng ta có thể tập chung khai thác nhằm đưa ASEAN trở thành một khối vững mạnh về kinh tế.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha phát biểu khai mạc hội nghị.

Hội nghị AEM 51 dự kiến thảo luận các ưu tiên hợp tác kinh tế, thương mại trong năm 2019 của ASEAN do nước Chủ tịch ASEAN năm 2019 là Thái Lan đề xuất; rà soát tổng thể lộ trình thực hiện những cam kết trong các Hiệp định của ASEAN; tình hình thực hiện các ưu tiên năm 2019 nhằm hướng tới hoàn tất việc xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2025, trong đó tập trung vào các nội dung: chính sách cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dung, sở hữu trí tuệ, phát triển thương mại điện tử, hỗ trợ doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ (MSMEs), thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân, góp phần xây dựng chuỗi cung ứng toàn cầu, hướng tới thu hẹp khoảng cách phát triển kinh tế giữa các nước ASEAN…

Về hợp tác ngoại khối, các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN sẽ kiểm điểm lại các kết quả hợp tác mà ASEAN với các đối tác đã đạt được trong quá trình thực thi các hiệp định thương mại tự do giữa ASEAN với các đối tác ngoại khối như Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand cũng như định hướng nâng cấp các Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) hiện có với các đối tác này trong thời gian tới.

Các Bộ trưởng cũng ghi nhận tình hình và tiến triển hợp tác với các đối tác khác như Canada, Nga và Hoa Kỳ, đưa ra định hướng nhằm đẩy mạnh hợp tác, kể cả kế hoạch tiến tới thiết lập FTA như với Canada.

Ngoài ra, bên lề Hội nghị AEM 51, Hội nghị Bộ trưởng RCEP lần thứ 7 sẽ được tổ chức nhằm thảo luận mục tiêu kết thúc đàm phán Hiệp định RCEP vào cuối năm 2019 như các Nhà Lãnh đạo đã chỉ đạo tại Hội nghị Cấp cao RCEP lần thứ 2 vào tháng 11/2018 tại Singapore.

Trả lời phỏng vấn phóng viên Đài TNVN, Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh, trưởng đoàn Việt Nam tham dự hội nghị cho biết, việc đàm phán và xúc tiến ký hiệp định thương mại toàn diện khu vực sẽ giúp cho ASEAN tăng cường năng lực nội khối, thích ứng trong bối cảnh mới, đóng góp cho hệ thống thương mại đa phương của thế giới để đối phó lại chủ nghĩa bảo hộ.