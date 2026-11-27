

Sáng 27/11, tại Hà Nội, Phiên Đối thoại Thương mại và Đầu tư CPTPP – EU, trong khuôn khổ Phiên họp Hội đồng Hiệp định CPTPP lần thứ 11 đã chính thức khai mạc.

Thay mặt Chính phủ Việt Nam và với tư cách Chủ tịch CPTPP năm 2026, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái đánh giá cao sự tham gia tích cực và những đóng góp của các thành viên CPTPP và Liên minh châu Âu (EU), đồng thời trân trọng cảm ơn Canada đã phát huy vai trò điều phối, thúc đẩy tiến trình hợp tác giữa hai bên trong thời gian qua.

Phiên Đối thoại Thương mại và Đầu tư CPTPP – EU, trong khuôn khổ Phiên họp Hội đồng Hiệp định CPTPP lần thứ 11

Thứ trưởng Lương Hoàng Thái cho biết, kinh tế và thương mại toàn cầu đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, với nhiều thay đổi về phương thức sản xuất, mô hình kinh doanh, cấu trúc chuỗi cung ứng và xu hướng liên kết kinh tế quốc tế. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ, quá trình chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang mở ra những cơ hội mới, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao khả năng thích ứng của các nền kinh tế.

Trong bối cảnh đó, việc tăng cường hợp tác giữa các nền kinh tế có chung tầm nhìn và quan điểm về thương mại tự do, rộng mở và dựa trên luật lệ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc duy trì môi trường kinh doanh ổn định, minh bạch, có thể dự báo và tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

“CPTPP và EU là hai không gian kinh tế có mức độ liên kết sâu rộng, cùng chia sẻ nhiều nguyên tắc và mục tiêu phát triển. Với quy mô thị trường, trình độ phát triển, thế mạnh và tiềm năng bổ trợ lẫn nhau, việc tăng cường hợp tác giữa CPTPP và EU không chỉ mở ra những cơ hội mới về thương mại và đầu tư, còn góp phần củng cố hệ thống thương mại đa phương, thúc đẩy liên kết kinh tế quốc tế và hướng tới tăng trưởng bao trùm, bền vững”, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái khẳng định.

Tiếp nối những kết quả của Đối thoại lần thứ nhất, trong năm 2026 các thành viên CPTPP và EU đã tích cực phối hợp triển khai chương trình hợp tác thông qua các hoạt động trao đổi chính sách, tham vấn kỹ thuật và kết nối chuyên gia trên cả ba trụ cột ưu tiên. Về thương mại số, các bên đã chú trọng trao đổi về cách tiếp cận trong xây dựng chính sách và khuôn khổ pháp lý, qua đó tăng cường hiểu biết lẫn nhau, nhận diện những điểm tương đồng và cơ hội hợp tác. Đây là nền tảng để tạo thuận lợi cho thương mại số, hỗ trợ doanh nghiệp khai thác các cơ hội từ kinh tế số, đồng thời tính đến điều kiện phát triển và đặc thù của mỗi bên.

Làm rõ hơn về môi trường thương mại toàn cầu, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái thông tin, các bên đã tăng cường trao đổi về việc củng cố hệ thống thương mại đa phương với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) giữ vai trò trung tâm và thúc đẩy cải cách WTO. Việc tăng cường trao đổi giữa các cơ quan hoạch định chính sách, các chuyên gia và đại diện của các bên tại Geneva góp phần xác định các ưu tiên chung và cơ hội phối hợp trong khuôn khổ đa phương.

“Những nỗ lực trong thời gian qua cho thấy, quyết tâm chung của các thành viên CPTPP và EU trong việc từng bước chuyển hóa các định hướng hợp tác thành những hoạt động cụ thể, đồng thời tạo nền tảng để xác định các ưu tiên hợp tác trong giai đoạn tiếp theo”, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái nêu rõ.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái phát biểu khai mạc Phiên Đối thoại Thương mại và Đầu tư CPTPP – EU, trong khuôn khổ Phiên họp Hội đồng Hiệp định CPTPP lần thứ 11

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái kỳ vọng Đối thoại ngày hôm nay sẽ là cơ hội để các bên cùng trao đổi về những định hướng ưu tiên, nhằm đưa hợp tác CPTPP - EU ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại những kết quả thiết thực.

Cụ thể là tiếp tục thúc đẩy và nâng cao hiệu quả triển khai các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ chương trình làm việc hiện có, tập trung vào những lĩnh vực có tiềm năng và lợi ích chung, qua đó sớm mang lại những kết quả cụ thể cho cộng đồng doanh nghiệp và các bên liên quan. Chủ động nghiên cứu, xác định những vấn đề mới nổi và cơ hội hợp tác mới, phù hợp với xu hướng phát triển của kinh tế và thương mại quốc tế, trên cơ sở đồng thuận và có tính đến điều kiện, ưu tiên của mỗi bên.

Các bên hướng tới xây dựng tầm nhìn và các ưu tiên hợp tác dài hạn, phát huy vai trò của CPTPP và EU trong việc đóng góp vào quá trình định hình các quy tắc thương mại quốc tế, đồng thời tăng cường kết nối thương mại và đầu tư giữa hai bên, với những bước đi cụ thể ngay từ năm 2027.