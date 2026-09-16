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Khai mạc Tuần lễ ngành Nước Việt Nam 2026

Thứ Tư, 11:24, 16/09/2026
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VOV.VN - Sáng 16/9, Hội Cấp Thoát nước Việt Nam (VWSA) tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ ngành Nước Việt Nam - Vietnam Water Week 2026 với chủ đề “Chuyển đổi số -Tăng cường khả năng thích ứng của ngành Nước trong kỷ nguyên mới”, sự kiện mở ra chuỗi hoạt động kết nối của ngành Nước Việt Nam.

Tuần lễ ngành Nước Việt Nam, Vietnam Water Week 2026 không chỉ là diễn đàn chuyên ngành lớn của ngành Nước Việt Nam mà còn là không gian hội tụ để cộng đồng ngành Nước cùng nhìn lại chặng đường phát triển và định hình những định hướng cho giai đoạn tiếp theo. Trong bức tranh hội tụ ấy, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cấp Thoát nước Việt Nam lần thứ VII chính là điểm nhấn đặc biệt của sự kiện, nơi xác lập phương hướng hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ mới và tiếp tục khẳng định vai trò kết nối của cộng đồng ngành Nước Việt Nam trong bối cảnh mới.

khai mac tuan le nganh nuoc viet nam 2026 hinh anh 1
TS. Nguyễn Ngọc Điệp, Chủ tịch Hội Cấp Thoát nước Việt Nam phát biểu khai mạc

Tham gia triễn lãm của Tuần lễ ngành Nước Việt Nam có 250 gian hàng của 180 tổ chức, doanh nghiệp đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ Khu triển lãm chuyên ngành rộng gần 4.000 m², quy tụ 180 tổ chức, doanh nghiệp với 250 gian hàng, cùng sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia và đối tác đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Triển lãm giới thiệu các công nghệ, thiết bị và giải pháp tiên tiến trong các lĩnh vực: cấp nước và thoát nước; xử lý nước cấp và nước thải; chuyển đổi số, tự động hóa, quản trị dữ liệu và vận hành thông minh; giảm thất thoát nước; tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải carbon; kinh tế tuần hoàn và tái sử dụng nước; công nghệ xử lý môi trường, quản lý chất thải và các giải pháp công nghệ xanh phục vụ phát triển đô thị bền vững.

khai mac tuan le nganh nuoc viet nam 2026 hinh anh 2

Ngành Nước Việt Nam đang đứng trước những yêu cầu ngày càng cao về bảo đảm an ninh, an toàn cấp nước; thích ứng với biến đổi khí hậu; hiện đại hóa hạ tầng; nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên nước và chất lượng dịch vụ. Cùng với đó, chuyển đổi số, đổi mới mô hình quản trị, huy động nguồn lực đầu tư và phát triển nguồn nhân lực đang trở thành những yêu cầu cấp thiết đối với các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực cấp thoát nước.

Trong bối cảnh đó, trong ba ngày diễn ra sự kiện, Vietnam Water Week 2026 sẽ tổ chức chuỗi diễn đàn, tọa đàm chuyên đề với sự tham gia của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức quốc tế, chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp.

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Động lực chuyển đổi số và phát triển bền vững ngành nước

VOV.VN - Chiều 21/8, Hội Cấp Thoát nước Việt Nam (VWSA) đã tổ chức họp báo công bố sự kiện Tuần lễ ngành Nước Việt Nam – Vietnam Water Week 2026, với chủ đề trọng tâm: “Chuyển đổi số - Tăng cường khả năng thích ứng của ngành Nước trong kỷ nguyên mới”.

Ánh Phương/VOV.VN
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