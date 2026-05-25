Người dân Nhà Bè, TP.HCM chờ câu trả lời thỏa đáng về nước sạch từ SAWACO

Đại diện truyền thông SAWACO gửi văn bản giải trình

Sau phản ánh của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam về thực trạng nước sinh hoạt bất ổn tại khu vực Nhà Bè, một người tên Thảo Hương, tự giới thiệu là phụ trách truyền thông của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đã chủ động liên hệ phóng viên. Người này gửi cho phóng viên nội dung văn bản mà SAWACO gửi tới Trung tâm Báo chí TP.HCM nhằm giải trình liên quan đến vụ việc người dân Nhà Bè phản ánh nước yếu, nước vàng đục và tình trạng cắt nước kéo dài. Dù văn bản không trực tiếp phản hồi bài viết của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, song nội dung đề cập đến các vấn đề đang khiến người dân khu Nam TP.HCM bức xúc trong nhiều ngày qua.

Người dân ở khu dân cư Lập Phúc, Phước Kiển từ 20.5 đến nay phải chịu cảnh sống chung với nước đục, bẩn, vàng khè

Theo giải trình của SAWACO, nguyên nhân xảy ra tình trạng nước yếu và nước đổi màu cục bộ là do nhu cầu sử dụng nước tăng cao trong mùa khô, đặc biệt tại các khu vực cuối nguồn. Đơn vị này cho biết Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè đã phối hợp với đơn vị truyền dẫn thực hiện mở thông tuyến ống DN500 trên trục đường Lê Văn Lương nhằm tăng áp lực cấp nước cho khu vực Nhà Bè.

Lý giải “súc xả đường ống”, hứa khấu trừ tiền nước

Trong văn bản phản hồi, SAWACO cho rằng quá trình súc xả tuyến ống cấp II với áp lực lớn vào ban đêm “không tránh khỏi tình trạng nước có màu cục bộ ở một số khu vực”. Đồng thời, việc súc xả cũng làm giảm lưu lượng chuyển tải trên mạng lưới, dẫn tới ảnh hưởng việc cấp nước cho người dân.

Văn bản SAWACO phản hồi về tình trạng nước ngả vàng và gián đoạn cấp nước ở khu vực Nhà Bè

Đơn vị này khẳng định hiện công tác súc xả đã hoàn tất, áp lực và lưu lượng nước đã được cải thiện so với trước đây. Đối với các trường hợp nước còn đục cục bộ, Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè sẽ cử nhân sự hỗ trợ súc xả và “tính toán khấu trừ lượng nước bị ảnh hưởng trong kỳ hóa đơn kế tiếp”.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng phần giải thích của doanh nghiệp mới dừng ở việc mô tả nguyên nhân kỹ thuật, trong khi những vấn đề cốt lõi như chất lượng nước đầu ra, trách nhiệm kiểm soát hệ thống hay nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe người dân vẫn chưa được làm rõ.

Một số chuyên gia trong lĩnh vực môi trường và y tế cho rằng, quá trình súc rửa, xúc xả đường ống cấp nước nếu không được kiểm soát chặt chẽ có thể cuốn theo cặn bẩn, oxit sắt và tồn dư hóa chất tích tụ trong hệ thống, làm ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nước sinh hoạt của người dân. Để tránh nguy cơ tác động đến sức khỏe cộng đồng, đơn vị cấp nước cần chủ động thông báo trước cho người dân, đồng thời chỉ cung cấp nước trở lại sau khi đã kiểm tra, đánh giá bảo đảm chất lượng nước đạt ngưỡng an toàn theo quy định.

Sau phản hồi của SAWACO, nhiều người dân tại Nhà Bè tiếp tục bày tỏ bức xúc. Anh Nguyễn Văn Khang người dân địa phương cho rằng điều người dân cần lúc này không phải là những lời giải thích kéo dài về “cuối nguồn”, “nhu cầu tăng cao” hay “bảo dưỡng kỹ thuật”, mà là quyền được sử dụng nước sạch nhu cầu tối thiểu và thiết yếu của cuộc sống. “Việc để nước đục, vàng khè, thậm chí có cặn bẩn chảy thẳng vào hàng chục nghìn hộ dân là điều không thể chấp nhận từ một đơn vị cung cấp dịch vụ công ích như SAWACO. Nước không chỉ để tắm giặt mà còn phục vụ ăn uống, nấu nướng hằng ngày. Trong đêm tối, nhiều gia đình không thể nhận biết ngay nước bẩn để phòng tránh. Trẻ em và người lớn tuổi hoàn toàn có thể vô tình sử dụng nguồn nước này, kéo theo nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe”, anh Khang nói.

Theo anh Khang, điều khiến người dân lo lắng không chỉ là tình trạng nước bẩn hay cắt nước kéo dài, mà còn là dấu hiệu thiếu chủ động trong công tác cảnh báo, vận hành và kiểm soát chất lượng đầu ra. “Nếu đã biết hệ thống đang bảo dưỡng, áp lực yếu hoặc có nguy cơ xả cặn, tại sao vẫn để nguồn nước chưa đảm bảo hòa vào mạng lưới dân sinh? Vì sao không có cảnh báo rõ ràng để người dân chủ động ứng phó?”, anh Khang đặt vấn đề.

Người dân này cũng cho rằng một đơn vị cung cấp nước sạch không thể liên tục viện dẫn lý do thời tiết, nhu cầu tăng cao hay vị trí cuối nguồn để biện minh cho việc người dân phải sống chung với cảnh “mở vòi ra là nước vàng đục”. “Người dân đóng tiền nước đầy đủ không phải để nhận lại sự bất an. Đây không còn là sự cố kỹ thuật đơn thuần mà là trách nhiệm đối với sức khỏe cộng đồng. Điều người dân cần là cam kết xử lý triệt để, công khai nguyên nhân, kiểm định chất lượng nước rõ ràng và chấm dứt tình trạng nước bẩn chảy vào từng bữa ăn của người dân”.

15 câu hỏi gửi SAWACO vẫn chưa có phản hồi?

Để làm rõ các vấn đề người dân phản ánh, phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam đã gửi tới đại diện truyền thông của SAWACO 15 câu hỏi liên quan đến nguyên nhân sự cố, quy trình súc xả đường ống, trách nhiệm của đơn vị cấp nước, kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước, phương án hỗ trợ người dân và cam kết khắc phục triệt để tình trạng nước vàng đục tại Nhà Bè. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, phía đại diện truyền thông của doanh nghiệp này vẫn chưa có phản hồi chính thức đối với các nội dung chúng tôi đặt ra.

Nhiều người dân khu vực Nhà Bè cho biết họ đang chờ một câu trả lời rõ ràng, minh bạch và có trách nhiệm hơn từ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, bởi nước sạch không chỉ là một loại dịch vụ công ích mà còn liên quan trực tiếp đến sức khỏe và sự an toàn của hàng chục nghìn hộ dân mỗi ngày.

Trước sự việc này, người dân đề nghị UBND TP.HCM chỉ đạo Sở Y tế TP.HCM, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cùng các cơ quan liên quan khẩn trương lấy mẫu kiểm định chất lượng nước, đồng thời yêu cầu Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn sớm nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo nguồn nước sạch ổn định, an toàn cho người dân.