English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khai sinh dễ, khai tử khó: Gỡ nút thắt cho doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường

Thứ Bảy, 07:00, 19/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thời gian qua, tồn tại thực trạng nhiều doanh nghiệp đã “chết” từ lâu nhưng vẫn chưa được “khai tử” về mặt pháp lý. Điều đáng nói, không phải doanh nghiệp nào cũng cố tình trốn tránh nghĩa vụ. Có những trường hợp doanh nghiệp muốn giải thể nhưng lại gặp vướng mắc kéo dài. Vậy nút thắt nằm ở đâu?

Xem thêm: Hàng trăm nghìn DN “sống trên giấy”: Càng để lâu, chi phí giải thể càng lớn

Nhóm PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hàng trăm nghìn DN “sống trên giấy”: Càng để lâu, chi phí giải thể càng lớn
Hàng trăm nghìn DN “sống trên giấy”: Càng để lâu, chi phí giải thể càng lớn

VOV.VN - Nhiều doanh nghiệp đã ngừng kinh doanh nhiều năm nhưng chưa hoàn tất thủ tục giải thể. Đến khi muốn “đóng cửa”, chủ doanh nghiệp mới bất ngờ vì phải xử lý hàng loạt nghĩa vụ thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp, có trường hợp lên tới vài chục triệu đồng, thậm chí gần cả trăm triệu đồng.

Hàng trăm nghìn DN “sống trên giấy”: Càng để lâu, chi phí giải thể càng lớn

Hàng trăm nghìn DN “sống trên giấy”: Càng để lâu, chi phí giải thể càng lớn

VOV.VN - Nhiều doanh nghiệp đã ngừng kinh doanh nhiều năm nhưng chưa hoàn tất thủ tục giải thể. Đến khi muốn “đóng cửa”, chủ doanh nghiệp mới bất ngờ vì phải xử lý hàng loạt nghĩa vụ thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp, có trường hợp lên tới vài chục triệu đồng, thậm chí gần cả trăm triệu đồng.

Hàng trăm nghìn DN “sống trên giấy”: Gỡ nút thắt để doanh nghiệp được “khai tử”
Hàng trăm nghìn DN “sống trên giấy”: Gỡ nút thắt để doanh nghiệp được “khai tử”

VOV.VN - Hàng trăm nghìn doanh nghiệp đã ngừng hoạt động trên thực tế nhưng vẫn tồn tại trên hệ thống pháp lý do chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt. Bài toán đặt ra là làm sao vừa bảo đảm các nghĩa vụ thuế, vừa tạo một “lối ra” thông thoáng để doanh nghiệp có thể rời thị trường đúng quy định.

Hàng trăm nghìn DN “sống trên giấy”: Gỡ nút thắt để doanh nghiệp được “khai tử”

Hàng trăm nghìn DN “sống trên giấy”: Gỡ nút thắt để doanh nghiệp được “khai tử”

VOV.VN - Hàng trăm nghìn doanh nghiệp đã ngừng hoạt động trên thực tế nhưng vẫn tồn tại trên hệ thống pháp lý do chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt. Bài toán đặt ra là làm sao vừa bảo đảm các nghĩa vụ thuế, vừa tạo một “lối ra” thông thoáng để doanh nghiệp có thể rời thị trường đúng quy định.

Mã số thuế trạng thái 03: Vì sao doanh nghiệp chưa thể coi là đã giải thể?
Mã số thuế trạng thái 03: Vì sao doanh nghiệp chưa thể coi là đã giải thể?

VOV.VN - Mã số thuế ở trạng thái 03 chưa đồng nghĩa người nộp thuế đã hoàn tất thủ tục giải thể. Để tránh hồ sơ bị “treo”, người nộp thuế cần chủ động rà soát và hoàn thành các nghĩa vụ còn tồn tại trước khi được cập nhật trạng thái đã giải thể.

Mã số thuế trạng thái 03: Vì sao doanh nghiệp chưa thể coi là đã giải thể?

Mã số thuế trạng thái 03: Vì sao doanh nghiệp chưa thể coi là đã giải thể?

VOV.VN - Mã số thuế ở trạng thái 03 chưa đồng nghĩa người nộp thuế đã hoàn tất thủ tục giải thể. Để tránh hồ sơ bị “treo”, người nộp thuế cần chủ động rà soát và hoàn thành các nghĩa vụ còn tồn tại trước khi được cập nhật trạng thái đã giải thể.

Mã số thuế trạng thái 06: Người nộp thuế cần làm gì để tránh rơi vào diện rủi ro?
Mã số thuế trạng thái 06: Người nộp thuế cần làm gì để tránh rơi vào diện rủi ro?

VOV.VN - Khi mã số thuế bị chuyển sang trạng thái 06, người nộp thuế có thể gặp nhiều hạn chế trong giao dịch và sử dụng hóa đơn. Tùy tình trạng hoạt động và nghĩa vụ thuế, người nộp thuế cần chủ động lựa chọn hướng xử lý phù hợp, đồng thời rà soát thông tin đăng ký để tránh rủi ro bị xác minh.

Mã số thuế trạng thái 06: Người nộp thuế cần làm gì để tránh rơi vào diện rủi ro?

Mã số thuế trạng thái 06: Người nộp thuế cần làm gì để tránh rơi vào diện rủi ro?

VOV.VN - Khi mã số thuế bị chuyển sang trạng thái 06, người nộp thuế có thể gặp nhiều hạn chế trong giao dịch và sử dụng hóa đơn. Tùy tình trạng hoạt động và nghĩa vụ thuế, người nộp thuế cần chủ động lựa chọn hướng xử lý phù hợp, đồng thời rà soát thông tin đăng ký để tránh rủi ro bị xác minh.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp