Khai sinh dễ, khai tử khó: Gỡ nút thắt cho doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường

VOV.VN - Trong 8 tháng, ngành Thuế xử lý 94.991 hồ sơ chấm dứt mã số thuế, nhưng gần 72.000 hồ sơ đã nộp từ các năm trước. Trong khi đó, số doanh nghiệp được cấp mới mã số thuế đạt 156.478, cao gấp 6,8 lần số đề nghị chấm dứt.
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VOV.VN - Nhiều doanh nghiệp đã ngừng kinh doanh nhiều năm nhưng chưa hoàn tất thủ tục giải thể. Đến khi muốn “đóng cửa”, chủ doanh nghiệp mới bất ngờ vì phải xử lý hàng loạt nghĩa vụ thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp, có trường hợp lên tới vài chục triệu đồng, thậm chí gần cả trăm triệu đồng.
VOV.VN - Nhiều doanh nghiệp đã ngừng kinh doanh nhiều năm nhưng chưa hoàn tất thủ tục giải thể. Đến khi muốn “đóng cửa”, chủ doanh nghiệp mới bất ngờ vì phải xử lý hàng loạt nghĩa vụ thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp, có trường hợp lên tới vài chục triệu đồng, thậm chí gần cả trăm triệu đồng.
VOV.VN - Hàng trăm nghìn doanh nghiệp đã ngừng hoạt động trên thực tế nhưng vẫn tồn tại trên hệ thống pháp lý do chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt. Bài toán đặt ra là làm sao vừa bảo đảm các nghĩa vụ thuế, vừa tạo một “lối ra” thông thoáng để doanh nghiệp có thể rời thị trường đúng quy định.
VOV.VN - Hàng trăm nghìn doanh nghiệp đã ngừng hoạt động trên thực tế nhưng vẫn tồn tại trên hệ thống pháp lý do chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt. Bài toán đặt ra là làm sao vừa bảo đảm các nghĩa vụ thuế, vừa tạo một “lối ra” thông thoáng để doanh nghiệp có thể rời thị trường đúng quy định.
VOV.VN - Mã số thuế ở trạng thái 03 chưa đồng nghĩa người nộp thuế đã hoàn tất thủ tục giải thể. Để tránh hồ sơ bị “treo”, người nộp thuế cần chủ động rà soát và hoàn thành các nghĩa vụ còn tồn tại trước khi được cập nhật trạng thái đã giải thể.
VOV.VN - Mã số thuế ở trạng thái 03 chưa đồng nghĩa người nộp thuế đã hoàn tất thủ tục giải thể. Để tránh hồ sơ bị “treo”, người nộp thuế cần chủ động rà soát và hoàn thành các nghĩa vụ còn tồn tại trước khi được cập nhật trạng thái đã giải thể.
VOV.VN - Khi mã số thuế bị chuyển sang trạng thái 06, người nộp thuế có thể gặp nhiều hạn chế trong giao dịch và sử dụng hóa đơn. Tùy tình trạng hoạt động và nghĩa vụ thuế, người nộp thuế cần chủ động lựa chọn hướng xử lý phù hợp, đồng thời rà soát thông tin đăng ký để tránh rủi ro bị xác minh.
VOV.VN - Khi mã số thuế bị chuyển sang trạng thái 06, người nộp thuế có thể gặp nhiều hạn chế trong giao dịch và sử dụng hóa đơn. Tùy tình trạng hoạt động và nghĩa vụ thuế, người nộp thuế cần chủ động lựa chọn hướng xử lý phù hợp, đồng thời rà soát thông tin đăng ký để tránh rủi ro bị xác minh.