Khai thác hiệu quả lợi thế khu vực cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Thứ Tư, 18:58, 18/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều nay (18/3), làm việc với các xã biên giới Bờ Y, Sa Loong và Dục Nông (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum cũ), nay là tỉnh Quảng Ngãi, ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương khai thác hiệu quả lợi thế khu vực cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Các địa phương cần tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn” về hạ tầng, cơ chế và nguồn lực, tạo động lực mới thúc đẩy tăng trưởng cho vùng biên giới.

3 xã biên giới Bờ Y, Sa Loong và Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi được hình thành sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, mở ra không gian phát triển mới. Cửa khẩu quốc tế Bờ Y được xác định giữ vai trò trung tâm kết nối, là “đầu tàu” thúc đẩy phát triển kinh tế biên mậu, logistics và dịch vụ, tạo động lực lan tỏa cho cả khu vực.

khai thac hieu qua loi the khu vuc cua khau quoc te bo y hinh anh 1
Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (mũ xanh) kiểm tra thực địa công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – Trung học cơ sở xã Dục Nông.

Khu vực này có diện tích lớn cây công nghiệp như cà phê, cao su; tài nguyên khoáng sản, vật liệu xây dựng dồi dào nhưng phát triển chưa tương xứng. Các xã còn sở hữu bản sắc văn hóa đặc trưng của đồng bào Giẻ Triêng, Xơ Đăng, thuận lợi phát triển du lịch cộng đồng. Lợi thế giao thoa biên giới tại khu vực ngã ba Đông Dương mở ra cơ hội phát triển du lịch liên kết vùng.

khai thac hieu qua loi the khu vuc cua khau quoc te bo y hinh anh 2
Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi.

Tuy nhiên, nhiều “điểm nghẽn” vẫn tồn tại như quy mô kinh tế nhỏ, chuyển dịch cơ cấu chậm; hạ tầng thương mại, logistics chưa đồng bộ; tiềm năng cửa khẩu quốc tế Bờ Y chưa được khai thác hiệu quả. Tình hình tội phạm, nhất là ma túy ở khu vực biên giới còn phức tạp.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị, cần tăng cường liên kết giữa các xã, nghiên cứu mô hình mới nhằm khai thác tối đa tiềm năng cụm xã với trung tâm là cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Xã Bờ Y cần phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi đầu tư phát triển hạ tầng logistics, dịch vụ tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, thúc đẩy kinh tế biên mậu và thu hút đầu tư.

khai thac hieu qua loi the khu vuc cua khau quoc te bo y hinh anh 3
Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Nguyễn Hoàng Giang cho rằng, cần đẩy mạnh khai thác tiềm năng du lịch khu vực ngã ba Đông Dương, kết nối với Măng Đen và các địa phương lân cận.

“Thương mại, dịch vụ cửa khẩu này có lĩnh vực mang lại số thu, có lĩnh vực mang lại đời sống người dân. Ở đây, đời sống người dân thì đã ổn rồi, nhưng số thu về tăng trưởng vẫn ở mức chưa đạt được. Các đồng chí nghiên cứu những điểm mà các đại biểu hôm nay góp ý, những dư địa, tiềm năng, thế mạnh của chúng ta; năng động, sáng tạo, tăng cường tương tác với các sở, ban, ngành”, ông Nguyễn Hoàng Giang cho biết thêm. 

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
Tag: VOV Miền Trung cửa khẩu quốc tế Bờ Y ngã ba Đông Dương
Quảng Ngãi xảy ra 2 trận động đất

VOV.VN - Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam) cho biết, hôm nay (17/3), hệ thống của Trung tâm đã ghi nhận 2 trận động đất xảy ra tại các xã Măng Bút và Kon Plông của tỉnh Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi: 2 người bị thương do sự cố phóng điện đường dây 110kV

VOV.VN - Công an xã Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi đang xác minh vụ tai nạn lao động xảy ra tại khu vực núi Rộc Tông, thôn Làng Giấy – Dốc Mốc, xã Ba Tơ (huyện Ba Tơ cũ) làm 2 người bị thương nặng.

Quảng Ngãi: Gần 18.000 cử tri đặc khu Lý Sơn tham gia bầu cử

VOV.VN - Hôm nay (15/3/2026), cùng với cử tri cả nước, gần 18.000 cử tri đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi nô nức tham gia bầu cử tại 8 khu vực bỏ phiếu để lựa chọn đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

