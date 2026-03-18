Khai thác hiệu quả lợi thế khu vực cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Các địa phương cần tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn” về hạ tầng, cơ chế và nguồn lực, tạo động lực mới thúc đẩy tăng trưởng cho vùng biên giới.

3 xã biên giới Bờ Y, Sa Loong và Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi được hình thành sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, mở ra không gian phát triển mới. Cửa khẩu quốc tế Bờ Y được xác định giữ vai trò trung tâm kết nối, là “đầu tàu” thúc đẩy phát triển kinh tế biên mậu, logistics và dịch vụ, tạo động lực lan tỏa cho cả khu vực.

Khu vực này có diện tích lớn cây công nghiệp như cà phê, cao su; tài nguyên khoáng sản, vật liệu xây dựng dồi dào nhưng phát triển chưa tương xứng. Các xã còn sở hữu bản sắc văn hóa đặc trưng của đồng bào Giẻ Triêng, Xơ Đăng, thuận lợi phát triển du lịch cộng đồng. Lợi thế giao thoa biên giới tại khu vực ngã ba Đông Dương mở ra cơ hội phát triển du lịch liên kết vùng.

Tuy nhiên, nhiều “điểm nghẽn” vẫn tồn tại như quy mô kinh tế nhỏ, chuyển dịch cơ cấu chậm; hạ tầng thương mại, logistics chưa đồng bộ; tiềm năng cửa khẩu quốc tế Bờ Y chưa được khai thác hiệu quả. Tình hình tội phạm, nhất là ma túy ở khu vực biên giới còn phức tạp.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị, cần tăng cường liên kết giữa các xã, nghiên cứu mô hình mới nhằm khai thác tối đa tiềm năng cụm xã với trung tâm là cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Xã Bờ Y cần phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi đầu tư phát triển hạ tầng logistics, dịch vụ tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, thúc đẩy kinh tế biên mậu và thu hút đầu tư.

Ông Nguyễn Hoàng Giang cho rằng, cần đẩy mạnh khai thác tiềm năng du lịch khu vực ngã ba Đông Dương, kết nối với Măng Đen và các địa phương lân cận.

“Thương mại, dịch vụ cửa khẩu này có lĩnh vực mang lại số thu, có lĩnh vực mang lại đời sống người dân. Ở đây, đời sống người dân thì đã ổn rồi, nhưng số thu về tăng trưởng vẫn ở mức chưa đạt được. Các đồng chí nghiên cứu những điểm mà các đại biểu hôm nay góp ý, những dư địa, tiềm năng, thế mạnh của chúng ta; năng động, sáng tạo, tăng cường tương tác với các sở, ban, ngành”, ông Nguyễn Hoàng Giang cho biết thêm.