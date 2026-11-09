Đắk Lắk chuẩn bị mặt bằng sạch cho dự án nâng cấp cảng cá Đông Tác

Dự án nâng cấp mở rộng cảng cá Đông Tác thành cảng cá chuyên dụng có vốn đầu tư dự kiến khoảng 250 tỷ đồng do Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm chủ đầu tư, triển khai tại phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk. Tại khu vực này có khu đất hơn 5,4ha trước đây được tỉnh Phú Yên giao cho 1 nhà đầu tư triển khai dự án dịch vụ đóng, sửa chữa tàu thuyền.

Đoàn công tác của UBND tỉnh Đắk Lắk kiểm tra thực địa khu vực dự án mở rộng cảng cá Đông Tác, ngày 8/11.

Tuy nhiên, công ty này đang tiến hành các thủ tục phá sản và bộ máy chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Kiểm tra hiện trường, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, cảng cá Đông Tác khi nâng cấp sẽ bao trùm toàn bộ 5,4ha đã giao. Yêu cầu đặt ra là phải chuẩn bị đất sạch ngay từ bây giờ, ngăn chặn tình trạng lấn chiểm trái phép. UBND tỉnh Đắk Lắk sẽ tiến hành các thủ tục thu hồi đất phục vụ dự án nâng cấp mở rộng cảng cá.

“Đất này thực chất là đất đã có chủ sử dụng, ranh giới đất đã được xác định và quản lý rõ ràng. Đối với những hành vi mới phát sinh như cơi nới, lấn chiếm hoặc làm thay đổi hiện trạng đất thì phải kiên quyết xử lý.

Liên quan đến nhiệm vụ cắm mốc và thống nhất ranh giới, cần có sự thống nhất với phía công ty (có giám đốc) để rà soát và thống nhất lại diện tích đất hiện nay, làm cơ sở thống nhất phương án quản lý. Trường hợp công ty tuyên bố phá sản thì bàn giao toàn bộ các nội dung liên quan đến khu đất này cho trung tâm quản lý. Hoặc khi triển khai dự án, chúng ta sẽ thực hiện thu hồi đất ngay trong quá trình thực hiện dự án. Đối với việc xác định giá trị tài sản hiện có trên đất, cần tiến hành đánh giá lại để xác định giá trị còn lại của tài sản.

Sau khi dự án được phê duyệt, UBND tỉnh sẽ tiến hành các thủ tục thu hồi đất để triển khai thực hiện dự án. Cần quyết tâm thực hiện để có được một cảng cá được quy hoạch bài bản, đồng bộ và hiệu quả", ông Nguyễn Thiên Văn cho biết.

Đội tàu neo đậu tại cảng cá Đông Tác.

Đông Tác là một trong 4 cảng cá loại 2 của tỉnh Đắk Lắk, có vị trí thuận lợi, đóng vai trò là nơi neo đậu, tránh trú bão cho hơn 600 tàu thuyền công suất lớn và là nơi giao thương, phân phối hải sản cho cả khu vực. Đặc biệt là nơi hoạt động chủ yếu của đội tàu câu cá ngừ đại dương - một ngành thuỷ sản chủ lực của Đắk Lắk. Tuy nhiên hiện nay cảng vẫn còn chật hẹp, luồng lạch thường xuyên bị triều cường bồi lấp, cảng chưa có đủ các phân khu chức năng và các dịch vụ hậu cần đủ mạnh.

Việc nâng cấp, mở rộng cảng cá Đông Tác trở thành cảng cá chuyên dụng sẽ góp phần thúc đẩy nghề câu cá ngừ đại dương nói riêng, khai thác thuỷ sản nói chung của Đắk Lắk; phát triển bền vững, đồng thời tạo một điểm đến tham quan trải nghiệm hấp dẫn thu hút du lịch.