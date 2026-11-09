English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đắk Lắk chuẩn bị mặt bằng sạch cho dự án nâng cấp cảng cá Đông Tác

Thứ Hai, 06:34, 09/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tỉnh Đắk Lắk đang chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai dự án nâng cấp mở rộng cảng cá Đông Tác thành cảng cá chuyên dụng. Đây là một trong những cảng cá quan trọng nhất đối với kinh tế biển địa phương.

Dự án nâng cấp mở rộng cảng cá Đông Tác thành cảng cá chuyên dụng có vốn đầu tư dự kiến khoảng 250 tỷ đồng do Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm chủ đầu tư, triển khai tại phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk. Tại khu vực này có khu đất hơn 5,4ha trước đây được tỉnh Phú Yên giao cho 1 nhà đầu tư triển khai dự án dịch vụ đóng, sửa chữa tàu thuyền.

Dak lak chuan bi mat bang sach cho du an nang cap cang ca Dong tac hinh anh 1
Đoàn công tác của UBND tỉnh Đắk Lắk kiểm tra thực địa khu vực dự án mở rộng cảng cá Đông Tác, ngày 8/11.

Tuy nhiên, công ty này đang tiến hành các thủ tục phá sản và bộ máy chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Kiểm tra hiện trường, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, cảng cá Đông Tác khi nâng cấp sẽ bao trùm toàn bộ 5,4ha đã giao. Yêu cầu đặt ra là phải chuẩn bị đất sạch ngay từ bây giờ, ngăn chặn tình trạng lấn chiểm trái phép. UBND tỉnh Đắk Lắk sẽ tiến hành các thủ tục thu hồi đất phục vụ dự án nâng cấp mở rộng cảng cá. 

“Đất này thực chất là đất đã có chủ sử dụng, ranh giới đất đã được xác định và quản lý rõ ràng. Đối với những hành vi mới phát sinh như cơi nới, lấn chiếm hoặc làm thay đổi hiện trạng đất thì phải kiên quyết xử lý.

Liên quan đến nhiệm vụ cắm mốc và thống nhất ranh giới, cần có sự thống nhất với phía công ty (có giám đốc) để rà soát và thống nhất lại diện tích đất hiện nay, làm cơ sở thống nhất phương án quản lý. Trường hợp công ty tuyên bố phá sản thì bàn giao toàn bộ các nội dung liên quan đến khu đất này cho trung tâm quản lý. Hoặc khi triển khai dự án, chúng ta sẽ thực hiện thu hồi đất ngay trong quá trình thực hiện dự án. Đối với việc xác định giá trị tài sản hiện có trên đất, cần tiến hành đánh giá lại để xác định giá trị còn lại của tài sản.

Sau khi dự án được phê duyệt, UBND tỉnh sẽ tiến hành các thủ tục thu hồi đất để triển khai thực hiện dự án. Cần quyết tâm thực hiện để có được một cảng cá được quy hoạch bài bản, đồng bộ và hiệu quả", ông Nguyễn Thiên Văn cho biết.

Dak lak chuan bi mat bang sach cho du an nang cap cang ca Dong tac hinh anh 2
Đội tàu neo đậu tại cảng cá Đông Tác.

Đông Tác là một trong 4 cảng cá loại 2 của tỉnh Đắk Lắk, có vị trí thuận lợi, đóng vai trò là nơi neo đậu, tránh trú bão cho hơn 600 tàu thuyền công suất lớn và là nơi giao thương, phân phối hải sản cho cả khu vực. Đặc biệt là nơi hoạt động chủ yếu của đội tàu câu cá ngừ đại dương - một ngành thuỷ sản chủ lực của Đắk Lắk. Tuy nhiên hiện nay cảng vẫn còn chật hẹp, luồng lạch thường xuyên bị triều cường bồi lấp, cảng chưa có đủ các phân khu chức năng và các dịch vụ hậu cần đủ mạnh. 

Việc nâng cấp, mở rộng cảng cá Đông Tác trở thành cảng cá chuyên dụng sẽ góp phần thúc đẩy nghề câu cá ngừ đại dương nói riêng, khai thác thuỷ sản nói chung của Đắk Lắk; phát triển bền vững, đồng thời tạo một điểm đến tham quan trải nghiệm hấp dẫn thu hút du lịch.

kinh-te-bien.jpg

Kinh tế biển Việt Nam: Làm gì để biến tiềm năng thành lợi thế?

VOV.VN - Nghị quyết 20-NQ/TW về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh mở ra định hướng mới trong khai thác tiềm năng, lợi thế biển. Để kinh tế biển thực sự trở thành động lực tăng trưởng, Việt Nam cần tạo đột phá về thể chế, công nghệ và tư duy phát triển.

CTV Lê Biết/VOV-Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Quảng Ngãi: Cảng cá hoàn tất thủ tục mở, tàu vẫn khó cập bến
Quảng Ngãi: Cảng cá hoàn tất thủ tục mở, tàu vẫn khó cập bến

VOV.VN - Được công bố mở cảng và đủ điều kiện tiếp nhận tàu cá hoạt động vùng khơi nhưng Cảng cá sông Trà Bồng tại xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi vẫn chưa phát huy hết công năng. Ngư dân đang đối mặt với thực trạng cảng đã mở nhưng tàu khó vào do luồng lạch và vùng nước trước bến bị bồi lấp.

Quảng Ngãi: Cảng cá hoàn tất thủ tục mở, tàu vẫn khó cập bến

Quảng Ngãi: Cảng cá hoàn tất thủ tục mở, tàu vẫn khó cập bến

VOV.VN - Được công bố mở cảng và đủ điều kiện tiếp nhận tàu cá hoạt động vùng khơi nhưng Cảng cá sông Trà Bồng tại xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi vẫn chưa phát huy hết công năng. Ngư dân đang đối mặt với thực trạng cảng đã mở nhưng tàu khó vào do luồng lạch và vùng nước trước bến bị bồi lấp.

Sở hữu 14/34 cảng biển cả nước, miền Trung vẫn chỉ đóng góp hơn 19% GDP
Sở hữu 14/34 cảng biển cả nước, miền Trung vẫn chỉ đóng góp hơn 19% GDP

VOV.VN - Miền Trung sở hữu 14/34 cảng biển, 12 cảng hàng không, 11 khu kinh tế ven biển cả nước, nhưng với gần 27% dân số mới chỉ đóng góp 19,26% GDP. Nghịch lý này vừa được đặt lên bàn tại Phiên bàn tròn khu vực miền Trung, Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2026, tổ chức ngày 26/9 tại thành phố Đà Nẵng.

Sở hữu 14/34 cảng biển cả nước, miền Trung vẫn chỉ đóng góp hơn 19% GDP

Sở hữu 14/34 cảng biển cả nước, miền Trung vẫn chỉ đóng góp hơn 19% GDP

VOV.VN - Miền Trung sở hữu 14/34 cảng biển, 12 cảng hàng không, 11 khu kinh tế ven biển cả nước, nhưng với gần 27% dân số mới chỉ đóng góp 19,26% GDP. Nghịch lý này vừa được đặt lên bàn tại Phiên bàn tròn khu vực miền Trung, Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2026, tổ chức ngày 26/9 tại thành phố Đà Nẵng.

Quảng Ngãi mở hướng phát triển nông nghiệp, kinh tế biển
Quảng Ngãi mở hướng phát triển nông nghiệp, kinh tế biển

VOV.VN - Chiều 28/10, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội thảo “Phát triển kinh tế nông nghiệp - kinh tế biển tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2026–2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Quảng Ngãi mở hướng phát triển nông nghiệp, kinh tế biển

Quảng Ngãi mở hướng phát triển nông nghiệp, kinh tế biển

VOV.VN - Chiều 28/10, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội thảo “Phát triển kinh tế nông nghiệp - kinh tế biển tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2026–2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

 
CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp