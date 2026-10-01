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Khánh Hòa siết chặt quản lý, ngăn nguy cơ vi phạm IUU

Thứ Năm, 06:10, 01/10/2026
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VOV.VN - Tỉnh Khánh Hòa đang tăng cường quản lý đội tàu, kiểm soát hoạt động khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Từ năm 2025 đến nay, tỉnh không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài; những điểm nghẽn về đội tàu, giám sát hành trình và dữ liệu đang được tập trung xử lý.


Tại cảng Hòn Rớ, phường Nam Nha Trang, ngư dân Dương Tèo, chủ hai tàu cá khai thác xa bờ, thường xuyên kiểm tra thiết bị giám sát hành trình, ngư cụ và các điều kiện an toàn trước mỗi chuyến biển. Ông Dương Tèo cho biết chỉ khai thác trong vùng biển Việt Nam, thực hiện đầy đủ việc ghi nhật ký khai thác và các thủ tục theo quy định.

“Cảng, Chi cục và Biên phòng hướng dẫn đầy đủ, từ việc làm thủ tục xuất nhập bến đến ghi nhật ký khai thác. Mình làm đúng thì vừa yên tâm đi biển, vừa không ảnh hưởng đến việc thực hiện IUU.”- ông Dương Tèo thông tin.

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Lực lượng chức năng tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát tàu cá và ngư dân.

Toàn tỉnh Khánh Hòa hiện có  5.068 tàu cá được đăng ký, cập nhật trên hệ thống quản lý tàu cá. Trong đó, gần 1.500 tàu từ 15 mét trở lên được lắp thiết bị giám sát hành trình. Việc quản lý, theo dõi đội tàu được thực hiện thường xuyên, gắn với kiểm tra điều kiện hoạt động.

Tại các cảng cá, công tác kiểm soát tàu ra vào, sản lượng và nguồn gốc thủy sản được tăng cường. Từ đầu năm 2025 đến giữa tháng 9/2026, toàn tỉnh kiểm soát gần 30.000 lượt tàu cập, rời cảng, với sản lượng qua cảng khoảng 85.000 tấn; sản lượng khai thác được cập nhật để phục vụ truy xuất nguồn gốc. Ông Nguyễn Văn Ba, đại diện Cảng Hòn Rớ, cho biết cảng được chỉ định thực hiện xác nhận nguồn gốc thủy sản, vì vậy các khâu kiểm tra, cập nhật sản lượng và hồ sơ được thực hiện theo quy trình.

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Cá ngừ đại dương được khai thác từ vùng biển Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Cùng với cảng cá, lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp kiểm soát người, phương tiện, giấy tờ và điều kiện an toàn khi tàu xuất, nhập bến. Qua tuần tra, kiểm soát, nhiều trường hợp vi phạm đã được phát hiện, xử lý theo quy định.

Thượng úy Chu Đình Tài, Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng Hòn Rớ cho biết: “Chúng tôi phối hợp với các lực lượng làm tốt tuyên truyền cho người dân các hành vi vi phạm chống khai thác IUU; kiểm tra chặt chẽ người và phương tiện, giấy tờ, thiết bị giám sát hành trình và các điều kiện an toàn trước khi cho tàu xuất bến; khi tàu về thì kiểm tra, đối chiếu để phục vụ truy xuất nguồn gốc", thượng úy Chu Đình Tài nói.

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Thủy sản đánh bắt được ghi chép nhật ký, sản lượng

Một kết quả nổi bật của Khánh Hòa là từ đầu năm 2025 đến nay không ghi nhận tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Công tác kiểm soát nguồn gốc thủy sản phục vụ xuất khẩu sang thị trường châu Âu cũng được chú trọng, nhất là sau những vấn đề được Đoàn Thanh tra EC lần thứ 5 chỉ ra. Sau thanh tra EC, các doanh nghiệp được cơ quan chức năng rà soát, xử lý những tồn tại được chỉ ra. Tuy nhiên, công tác chống khai thác IUU vẫn còn những điểm nghẽn. Khánh Hòa còn khoảng 440 tàu thuộc nhóm nguy cơ cao, trong đó khoảng 200 tàu không đủ điều kiện hoạt động đang được theo dõi, quản lý.

Việc giám sát hành trình vẫn còn trường hợp mất kết nối kéo dài. Một số tàu hoạt động tại khu vực không có cảng cá hoặc neo đậu xa bờ chưa được kiểm soát đồng bộ. Để khắc phục, Khánh Hòa tiếp tục rà soát, hoàn tất đăng ký, đăng kiểm, cấp phép; quản lý chặt tàu nguy cơ cao và tàu không đủ điều kiện hoạt động. Các lực lượng chức năng địa phương cũng tăng kiểm soát tàu ra vào, sản lượng khai thác, cập nhật dữ liệu điện tử; xử lý nghiêm các trường hợp cố tình ngắt thiết bị giám sát hành trình hoặc vi phạm vùng biển được phép khai thác.

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Tỉnh Khánh Hòa có nhiều giải pháp động viên ngư dân bám biển.

Ông Lê Đình Khiêm, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Khánh Hòa, cho biết, tỉnh cũng đang triển khai các chính sách chuyển đổi nghề, hỗ trợ ngư dân ngừng khai thác hoặc tháo dỡ tàu không còn phù hợp.

“Cơ bản các nhiệm vụ được giao đã hoàn thành, công tác quản lý, giám sát đội tàu được duy trì. Tuy nhiên, vẫn còn một số tàu mất kết nối thiết bị giám sát hành trình trên 6 giờ nhưng không báo cáo. Những trường hợp này được xác minh và xử lý theo quy định", ông  Khiêm cho hay.

 

PV Thái Bình/VOV - Tây Nguyên
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